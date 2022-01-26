Windows için En İyi Ücretsiz Antivirüs Programları

Windows için en iyi ücretsiz antivirüs programları neler? Sizler için seçmiş olduğumuz programlar arasından ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bilgisayarlarınız üzerinde olmazsa olmaz yazılımlar arasında yer alan bedava antivirüs programları yardımıyla bilgisayarınızı her türlü çevrim içi veya çevrim dışı tehditlere karşı kolayca koruyabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey size en uygun yazılımı listemizden seçmek ve bilgisayarınıza yüklemektir.

Windows İçin Antivirüs Programları Listesi

Avast Free Antivirus 2021 Kaspersky Free Antivirus Comodo Antivirus Avira Free Antivirus Ashampoo AntiVirus AVG AntiVirus Free 2021 Ad-Aware Free Antivirus+ CHOMAR Antivirus Panda Free Antivirus Baidu Antivirus 360 Total Security

Yukarıdaki listeyi Windows kullanıcılarının kullanabileceği ücretsiz antivirüs programları oluşturmaktadır. Bu programların neler sunduğuna aşağıdan bulabilirsiniz.

1. Avast Free Antivirus 2021

Virüsten koruma programı Avast Free Antivirus 2021 hem kendi virüs analiz motorunu hem de AVG virüs analiz motorunu içeriyor. Böylece yüksek güvenlik sunuluyor. Virüs tespit etme ve virüs temizleme konularında oldukça başarılı olan programın kullanımı da çok kolaydır.

2. Kaspersky Free Antivirus

Yüksek güvenlik teknolojileri ile birlikte gelen Kaspersky Free Antivirus, kötü amaçlı yazılımlara, virüslü dosyalara, tehlikeli uygulamalara ve riskli sitelere karşı koruma sağlıyor. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan programda ağ saldırısı engelleyici ve fidye yazılımı koruması da mevcut.

3. Comodo Antivirus

Malware ve truva atı dahil olmak üzere kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan Comodo Antivirus, kolay bir kullanıma sahiptir. Başarılı program, sahip olduğu savunma sistemi ve teknoloji sayesinde kapsamlı bir güvenlik sunuyor.

4. Avira Free Antivirus

Bedava antivirüs programı Avira Free Antivirus gerçek zamanlı koruma, e-posta ve web koruması, zararlı yazılımları engelleme, reklam ve casus yazılımlarına karşı koruma gibi önemli özellikler sunuyor. Kolay kullanıma sahip programda otomatik güncelleme işlevi de bulunuyor.

5. Ashampoo AntiVirus

Gerçek zamanlı koruma özelliği ve sık güncellenen virüs veritabanı ile üst düzey güvenlik sunan Ashampoo AntiVirus, bilgisayarınızın performansınızı düşürmeden arka planda çalışır. Fidye yazılımı önleme özelliğine sahip olan program, zararlı yazılım içeren internet sitelerinden de korur.

6. AVG AntiVirus Free 2021

En iyi ücretsiz antivirüs programları listesinde yer alan AVG AntiVirus Free 2021, virüs veritabanı güncellemeleri sayesinde güncel tehditlere karşı koruma sağlar. Casusluğu ve veri hırsızlığını önleyen program, bilgisayarda yer alan dosyaların güvende kalmasına imkân tanır.

7. Ad-Aware Free Antivirus+

Çevrim içi ortamda her türlü tehdide karşı gerçek zamanlı koruma sağlayan Ad-Aware Free Antivirus+ güvenli olmayan indirmeleri engeller. Böylece sisteme dosyalar aracılığı ile kötü amaçlı yazılım bulaşması önlenir. Otomatik güncellemelerin yer aldığı programda oyun ve sessiz çalışma modları mevcut.

8. CHOMAR Antivirus

Sistemi güvende tutmak ve sorunsuz çalışması için çok sayıda güvenlik önlemi içeren CHOMAR Antivirus, sistem kaynaklarını verimli kullanır. Tanımlı olmayan çıkarılabilir aygıtların kullanılmasını önleyen programın özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Sezgisel koruma

İnternet koruması

Gerçek zamanlı koruma

E-posta koruması

Akıllı tarama

Harici medya yönetimi

Düşük kaynak tüketimi

Antivirus ve antispyware koruması

9. Panda Free Antivirus

Kötü amaçlı yazılımlara ve casus yazılımlara karşı gerçek zamanlı koruma sağlayan Panda Free Antivirus, USB koruması özelliğine sahiptir. Bu sayede USB bellek aracılığı ile sisteme zararlı yazılım bulaşması önleniyor.

10. Baidu Antivirus

Birden fazla virüs tarama motoruna sahip olan Baidu Antivirus, farklı virüs tarama motorları arasında geçiş yapabilmenize olanak tanır. Böylelikle bir tarama motoru tarafından tespit edilemeyen virüs, diğer tarama motoru tarafından tanımlanabilir.

11. 360 Total Security

Kötü amaçlı yazılımları hızlı bir şekilde tespit eden ve silen 360 Total Security, sahip olduğu gerçek zamanlı koruma özelliği sayesinde internet kullanımı esnasında üst düzey güvenlik sunar. 3 farklı virüs tanımlama motorunun yer aldığı programda bilgisayarı hızlandırma ve gereksiz dosyaları silme özellikleri de sunar.

Windows için en iyi antivirüs programları listemizin sonuna geldik. Listede kullanmak istediğiniz bir program varsa bunu aşağıdan indirebilirsiniz.