Radia WindRunner Dünyanın En Büyük Uçağının Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük uçağı tanıtıldı. WindRunner isimli bu uçak, eskiden dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov An-225 Mriya’nın tacını elinden alacak.

ABD’li bilim adamları tarafından geliştirilen uçak rüzgar türbinlerini taşıma amacı ile bu boyutlarda tasarlandı. Peki, Radia WindRunner’ın özellikleri neler? Bu yazımızda tüm detayları ile kaleme alıyoruz.

Radia WindRunner Özellikleri

Dünyanın en büyük uçağı denildiğinde ilk merak edilen konulardan birisi şüphesiz, uçağın ebatları oluyor. 108 metre uzunluğa sahip olan uçağın kanatları açıkken sahip olduğu genişlik 80 metre, yüksekliği ise 24 metre olarak belirtiliyor.

Toplamda 80 tona kadar yük taşıyabilen uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi için gerekli pist uzunluğu 1800 metre olarak tanımlanmmış. Standart bir Boeing 747 ile kıyaslandığında Radia WindRunner’ın 12 kat daha büyük bir uçak olduğunu belirtmiş olalım.

Uçağın üretim amacı rüzgar türbinlerini taşımak. Bu türbinlerden bir tanesinin uzunluğu ise 45 – 90 metre aralığında değişiyor. Her birinin ağırlığı ise 35 ton civarında oluyor. Uzun bir tasarım sürecinin ardından üretime hazır hale getirilen uçaklar, karayolu ile taşınması mümkün olmayan rüzgar türbinlerinin lojistiğinde etkili bir çözüm olacak.

Zira, bu uçaklar sadece mevcut türbinlerin taşınmasını sağlamakla kalmayıp daha büyük türbinlerin üretilmesine ve kullanılmasına da ön ayak olacak. Büyük boyutlardaki rüzgar türbinlerinin ise genel anlamda büyük bir enerji tasarrufu sağlayabileceği belirtiliyor.

Rüzgar türbinlerinde istenilen boyutlara ulaşıldığı taktirde enerji üretiminin % 2o oranında artarken maliyetlerin ise % 35 oranında azaltılabileceği bilgisi paylaşılmış.

Radia WindRunner İlk Uçuşunu Ne Zaman Yapacak?

Yenilenebilir enerji konseptinde kullanılması hedeflenen devasa uçağın ilk uçuşu için gözler bu uçağın üreticisi olan ve aynı zamanda bir enerji kuruluşu olarak bilinen Radia’ya çevrildi. Firmanın yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki 4 yıl içinde Radia WindRunner’ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor.

Temelde rüzgar türbinleri için tasarlanmış olsa da ağır askeri materyallerin taşınmasında da bu uçaktan ve türevlerinden yararlanılabileceği düşünülüyor.

Radia WindRunner’dan önce dünyanın en büyük uçağı olarak bilinen Antonov An-225 Mriya’nın uzunluğu 84 metre, genişliği ise 88,40 metreydi. 18,1 metre yüksekliğinde olan bu uçak WindRunner ile kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor.