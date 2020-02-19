RAR Dosyalarını Açmak İçin En İyi 5 Araç

Genellikle sıkıştırılmış bir dosya aldığımızda, ZIP dosya biçiminde görünür. Ancak RAR dosyaları da yaygın arşiv dosya türleridir. RAR dosyalarını nasıl açacağınızı bilmiyorsanız ve son zamanlarda bir tane RAR dosyası aldıysanız, sizler için hazırladığımız bu listeye göz atmalısınız.

Bu yazıda, RAR dosyalarınızı açmak için en iyi 5 aracı derledik. Ücretli WinZip ve WinRAR'dan ücretsiz sıkıştırma yazılımlarına kadar bu araçların her biri, Windows veya başka bir işletim sistemi için harika bir RAR dosya açma aracıdır.

Winzip

WinZip, adından da anlaşılacağı gibi ZIP dosyaları için yaygın olarak kullanılan bir araçtır. Ancak uygulama aynı zamanda RAR, 7z, CAB, ISO ve diğer birçok dosya formatını da açar. Basit arayüzü ile RAR dosyanızı WinZip penceresinin içine sürüklediğinizde arşiv saniyeler içinde açılır.

128 ve 256-bit AES şifrelemesini destekleyen dosyaları dönüştürebilir ve koruyabilir, fotoğrafları yeniden boyutlandırabilir ve filigran ekleyebilirsiniz. Ardından, dosyanızı e-posta, pano veya Dropbox veya Google Drive gibi bir bulut depolama hizmeti aracılığıyla anında kaydedebilir veya paylaşabilirsiniz.

WinZip ayrıca bölünmüş bir ZIP dosyası oluşturmanıza, MP3 dosyalarını sıkıştırmanıza ve özelliklerini Microsoft Office gibi çeşitli uygulamalarla kullanmanızı sağlar.

Ücretsiz WinZip deneme sürümünü indirebilir ve 21 gün boyunca kullanabilirsiniz. Ondan sonra, belli bir ücret karşılığında satın alabilirsiniz. Winzip, Windows, Mac ve mobil cihazlar için kullanılabilirdir.

WinRAR

WinRAR başka bir popüler RAR dosya açma aracıdır. Ayrıca, ZIP, CAB ve ARJ gibi diğer sıkıştırılmış dosya biçimlerini çıkarabilirsiniz. RAR dosyalarını kolayca açmanın yanı sıra, bunları oluşturabilir, arşivleri ayrı birimlere bölebilir, şifreler ekleyebilir, arşivlenmiş dosyaları test edebilir ve bozuk dosyaları onarabilirsiniz. WinRAR ayrıca, şifre korumalı arşivler için endüstri standardı 128 ve 256 AES şifrelemeyle birlikte gelir.

WinRAR arayüzünün manevra kabiliyeti çok kolaydır. Üstteki büyük butonlarla ekle, çıkar, test et, göster, sil, bul, sihirbaz, bilgi ve onarım seçenekleri bulunur. Sihirbaz, aracın sizi ne yapmak istediğinize ya da RAR dosyalarını açmaya, yeni bir dosya oluşturmaya ya da mevcut bir arşive dosya ekleyip eklememeye yönlendiren güzel bir özelliğidir.

WinRAR’ı ücretsiz olarak indirebilir ve 40 gün boyunca deneyebilirsiniz. WinRAR, Windows için kullanılabilir durumdadır.

PeaZip

Peazip, yukarıdaki iki aracın aksine tamamen ücretsizdir. Diğer RAR dosya açma araçları gibi RAR dosya formatlarına ek olarak TAR, ZIP ve 7z dosyalarını açabilirsiniz.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Peazip’in kullanımı gerçekten kolaydır. Sadece uygulamayı açın, RAR dosyanıza göz atın ve açmak için çift tıklayın veya dosyaları farklı bir yere göndermek için “Extract” butonuna tıklayın. Ek olarak, dosyaları başka bir formata dönüştürebilir, şifrelemeyle şifreyle koruyabilir, test edebilir ve görev günlüğünü kaydedebilir ve dosyaları bir tıklamayla silebilirsiniz. PeaZip, açık kaynak kodlu bir lisans altında Windows ve Linux için yayımlandı.

7-Zip

Başka bir ücretsiz RAR dosya açma aracı 7-Zip'dir. PeaZip'e benzer şekilde, 7-Zip, açık kaynak kodludur yani kullanmaya başladıktan sonra hiçbir maliyeti yoktur. RAR ile birlikte ZIP, 7z ve CAB gibi çeşitli dosya biçimlerini açabilirsiniz. Ayrıca, TAR ve WIM dahil olmak üzere yedi formattan birine dosyaları sıkıştırabilirsiniz.

7-Zip, diğer uygulamalar gibi düzgün ve temiz bir arayüze sahiptir ve işlemler için renkli butonlar kullanır. Kendi dosyalarınızı sıkıştırmayı planlıyorsanız, bunları şifreyle koruyabilirsiniz. Uygulama, şifreleme yöntemi olarak AES-256'yı kullanır.

7-Zip, kendi dosyalarınızı sıkıştırmak isterseniz, çok sayıda esnek ayara sahiptir. RAR dosyalarını hızlıca açmak ve dosyaları diğer formatlarda kolayca sıkıştırmak için zaman ayırmaya değecek ücretsiz bir araçtır. 7-Zip yalnızca Windows için kullanılabilirdir.

B1 Free Archiver

RAR dosyalarını açmak için bu müthiş araçlar listesini B1 Free Archiver ile bitiriyoruz. B1 Free Archiver’ın arayüzü, modern görünümüyle en çekici araçtır. Bir dosya yöneticisi olarak kullanabilir ve RAR'dan ZIP'a 7z ve daha birçok dosya formatını açabilirsiniz.

Kendi dosyalarınızı sıkıştırırken altı format arasından seçim yapabilir, arşivi bölebilir ya da parola koruması ekleyebilirsiniz. B1 Free Archiver, iyi bir yardım bölümüne sahiptir ve tek bir tıklamayla şirkete kendi geri bildiriminizi gönderebilirsiniz.

B1 Free Archiver’ın bu listedeki diğer dört araçtan en büyük farkı, daha fazla platform için mevcut olmasıdır. B1 Free Archiver, Windows, Linux, Mac ve Android için kullanılabilir durumdadır.

B1 Free Archiver, çevrimiçi olarak da kullanılabilirdir. B1 Free Archiver’ı önce çevrimiçi olarak deneyebilir, daha sonra araç hoşunuza giderse cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.