WinZip
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 951,139
- DOSYA BOYUTU 0.95 MB
- Üretici WinZip Computing
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WinZip ile .zip, .rar, .tar, .7z gibi pek çok arşiv dosyasını rahatlıkla açabilir, profesyonel sıkıştırma ve arşiv yönetim özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
Dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma programı denildiği zaman akla ilk gelen yazılımlardan bir tanesi olan WinZip, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan arşiv programlarından bir tanesidir. Öyle ki birçok kullanıcı için ya WinRAR vardır ya da WinZip.
WinZip İndir
WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab, .jar, GZIP (.gz, .taz, .tgz), BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2), LHA/LZH (.lha, .lzh), Cabinet (.cab), Disc Image (.img, .iso), Compress (.tz, .z), UUencode (.uu, .uue), XXencode (.xxe), MIME (.b64, .mim), BinHex (.bhx, .hqx) gibi birçok dosya sıkıştırma veya arşiv dosyası formatına izin vermektedir. Bu sayede bilgisayarınız üzerinde yer alan dosya ve verileri istediğiniz zaman farklı sıkıştırma metotlarıyla arşivleyebilir veya arşivlenmiş olarak tarafınıza ulaşan verileri kolayca arşiv dosyalarından çıkarabilirsiniz.
Yeni sürümleriyle birlikte kullanıcılarına çok daha kolay kullanılabilen ve gelişmiş özelliklere sahip bir arayüz sunan WinZip, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dosyalarınızı güvenli şekilde saklamak isteyen kullanıcılar için sıkıştırılmış arşiv dosyalarını şifreleme, e-posta yollarken dosya boyutundan tasarruf etmek isteyen kullanıcılar için gelişmiş sıkıştırma seçenekleri, klasörler arasında kolayca dolaşmak isteyen kullanıcılar için gelişmiş dosya gezgini ve daha birçok kullanışlı özelliği bir araya getiren WinZip, gerçekten de her bilgisayar üzerinde yer alması gereken yazılımlardan bir tanesidir.
Yahoo!, Gmail, Outlook ve daha birçok farklı e-posta istemcisi için entegrasyon desteğine sahip olan program ile e-posta yollamak istediğiniz zaman otomatik dosya sıkıştırma, arşivleme ve şifreleme işlemlerini kolayca tamamlayabilirsiniz.
WinZip Programı Özellikleri
- Bilinen tüm sıkıştırılmış dosya formatları için destek sunar. Sadece tek tıklamayla zip, zipx, rar, 7z, tar, gzip, vhd, xz ve daha birçok farklı dosya uzantısına sahip sıkıştırılmış dosyayı saniyeler içerisinde açabilirsiniz.
- Gelişmiş bir dosya yöneticisi üzerinde yer alan tüm özellikleri sizlere sunar. Tüm dosyalarınızı kolayca açabilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir, taşıyabilir veya paylaşabilirsiniz.
- Gizliliğinizi ve güvenliğinizi sonuna kadar korur. İstediğiniz tüm dosyalarınızı arşivlerken şifrelemenize olanak tanır.
- Büyük boyutlu dosyaları sıkıştırarak kolayca sosyal medya, e-posta, hızlı mesaj ve bulut servisleri üzerinde paylaşmanıza olanak sağlar.
- Gelişmiş MP3 sıkıştırma özelliği sayesinde, müzik dosyalarının boyutlarını çok daha düşük boyutlarda paylaşmanıza izin verir.
- ve çok daha fazlası.
Dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma işlemleri için hızlı, güvenli ve kolay kullanılabilir bir program arıyorsanız WinZip'i mutlaka denemenizi öneririz.
* WinZip kurulumunu gerçekleştirdikten sonra "Use Evaluation Version" butonuna tıklayarak deneme sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz.
WinZip Android
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28,824
- DOSYA BOYUTU 2.2 MB
- Üretici WinZip Computing
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WinZip'in Android versiyonu ile mobil cihazınızda Zip dosyalarını açabilirsiniz
Dünyanın en tanınan arşiv yöneticisi olan WinZip bu uygulama ile Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize geliyor.
WinZip'in Android versiyonu kullanıcılara Android cihazlarının dahili depolama alanlarında, SD kartlarında yer alan ya da 3. parti uygulamalar veya e-postalar aracılığıyla indirilmiş olan Zip arşivlerini açmaya yardımcı olan bir mobil arşiv açma uygulamasıdır.
WinZip'in Android versiyonu sayesinde Zip dosyalarını açmak için Android cihazınızı bilgisayarınıza bağlama ve içindeki Zip arşivlerini bilgisayarınızda açma derdinden kurtulmaktasınız. WinZip'in Android versiyonunu kullanarak Android cihazınızda yer alan Zip dosyalarının içerisindeki desteklenen formata sahip görsel dosyalarını, metin dosyalarını ve web dosyalarını Winzip uygulaması içerisinden görüntüleyebilmektesiniz. Ayrıca kendini Android işletim sistemine entegre eden WinZip uygulaması diğer uygulamalarda rastladığınız Zip dosyalarını da WinZip kullarak açmanıza yardımcı oluyor.
WinZip kullanıcılara zaman kazandıran özelliklere de sahip. Uygulama ile açtığınız Zip dosyalarının içerisindeki dosyaları panoya kopyalayabiliyorsunuz ve başka bir uygulama içinde veya o-postalarınızda yapıştırabiliyorsunuz. Bunun yanında Zip dosyaları içerisinde yer alan .apk dosyaları WinZip uygulaması ile birlikte açılabiliyor ve uygulamalar daha hızlı bir şekilde yüklenebiliyor.
WinZip Android versiyonu şu dosyaları görüntülemenize yardımcı olmakta:
- Fotoğraflar - jpg, jpeg, bmp, gif ve png
- Metin dosyaları - txt, rtf, csv, ini, bat, inf, js, log, css, xml, cs, java, h, m, cpp, c, sql
- Web içerikleri - htm, html, asp, jsp
WinZip Android versiyonu ile 3. parti uygulamalar içerisinde yer alan şu dosyaları açabilirsini:
- Word dökümanları - docx, doc
- Excel sayfaları - xlsx, xls
- Powerpoint sunumları - pptx, ppt
- PDF dosyaları - pdf