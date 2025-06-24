WinZip ile .zip, .rar, .tar, .7z gibi pek çok arşiv dosyasını rahatlıkla açabilir, profesyonel sıkıştırma ve arşiv yönetim özelliklerinden faydalanabilirsiniz.

Can Çevrim - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma programı denildiği zaman akla ilk gelen yazılımlardan bir tanesi olan WinZip, şüphesiz ki dünya üzerinde en çok kullanılan arşiv programlarından bir tanesidir. Öyle ki birçok kullanıcı için ya WinRAR vardır ya da WinZip.

WinZip İndir

WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab, .jar, GZIP (.gz, .taz, .tgz), BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2), LHA/LZH (.lha, .lzh), Cabinet (.cab), Disc Image (.img, .iso), Compress (.tz, .z), UUencode (.uu, .uue), XXencode (.xxe), MIME (.b64, .mim), BinHex (.bhx, .hqx) gibi birçok dosya sıkıştırma veya arşiv dosyası formatına izin vermektedir. Bu sayede bilgisayarınız üzerinde yer alan dosya ve verileri istediğiniz zaman farklı sıkıştırma metotlarıyla arşivleyebilir veya arşivlenmiş olarak tarafınıza ulaşan verileri kolayca arşiv dosyalarından çıkarabilirsiniz.

Yeni sürümleriyle birlikte kullanıcılarına çok daha kolay kullanılabilen ve gelişmiş özelliklere sahip bir arayüz sunan WinZip, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dosyalarınızı güvenli şekilde saklamak isteyen kullanıcılar için sıkıştırılmış arşiv dosyalarını şifreleme, e-posta yollarken dosya boyutundan tasarruf etmek isteyen kullanıcılar için gelişmiş sıkıştırma seçenekleri, klasörler arasında kolayca dolaşmak isteyen kullanıcılar için gelişmiş dosya gezgini ve daha birçok kullanışlı özelliği bir araya getiren WinZip, gerçekten de her bilgisayar üzerinde yer alması gereken yazılımlardan bir tanesidir.

Yahoo!, Gmail, Outlook ve daha birçok farklı e-posta istemcisi için entegrasyon desteğine sahip olan program ile e-posta yollamak istediğiniz zaman otomatik dosya sıkıştırma, arşivleme ve şifreleme işlemlerini kolayca tamamlayabilirsiniz.

WinZip Programı Özellikleri

Bilinen tüm sıkıştırılmış dosya formatları için destek sunar. Sadece tek tıklamayla zip, zipx, rar, 7z, tar, gzip, vhd, xz ve daha birçok farklı dosya uzantısına sahip sıkıştırılmış dosyayı saniyeler içerisinde açabilirsiniz.

Gelişmiş bir dosya yöneticisi üzerinde yer alan tüm özellikleri sizlere sunar. Tüm dosyalarınızı kolayca açabilir, düzenleyebilir, kopyalayabilir, taşıyabilir veya paylaşabilirsiniz.

Gizliliğinizi ve güvenliğinizi sonuna kadar korur. İstediğiniz tüm dosyalarınızı arşivlerken şifrelemenize olanak tanır.

Büyük boyutlu dosyaları sıkıştırarak kolayca sosyal medya, e-posta, hızlı mesaj ve bulut servisleri üzerinde paylaşmanıza olanak sağlar.

Gelişmiş MP3 sıkıştırma özelliği sayesinde, müzik dosyalarının boyutlarını çok daha düşük boyutlarda paylaşmanıza izin verir.

ve çok daha fazlası.

Dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma işlemleri için hızlı, güvenli ve kolay kullanılabilir bir program arıyorsanız WinZip'i mutlaka denemenizi öneririz.

* WinZip kurulumunu gerçekleştirdikten sonra "Use Evaluation Version" butonuna tıklayarak deneme sürümünü kullanmaya başlayabilirsiniz.