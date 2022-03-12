7-Zip, bilgisayarlarınız üzerinde yer alan dosyaları sıkıştırabileceğiniz ve sıkıştırılmış dosyaları açabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır.

Can Çevrim - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

7-Zip, bilgisayar kullanıcılarının sabit diskleri üzerinde yer alan dosyaları ve klasörleri sıkıştırabilecekleri veya sıkıştırılmış olan dosyaları açabilecekleri ücretsiz ve güçlü bir yazılımdır. Zip dosyalarını açmaya imkan veren uygulama, sıkıştırılmış dosyaları güvenle açarak kullanıcıların yardımına yetişiyor. Ücretsiz olarak yayınlanan ygulama sayesinde sizler de dosyaları sıkıştırabilir, alan tasarrufu yaptırabilirsiniz.

Piyasada birçok dosya sıkıştırma programı yer alıyor olsa da 7-Zip kullanıcılara sunduğu geniş format desteği ve ücretsiz olması nedeniyle birçok kullanıcının ilk tercihi olmaktadır.

Oldukça basit bir kurulum işleminin ardından kullanmaya başlayabileceğiniz 7-Zip, sahip olduğu dosya yöneticisi özelliği sayesinde bilgisayarınız üzerinde yer alan tüm dosyaları kolayca görüntülemenize ve dosyalar üzerinde kolayca işlem yapmanıza olanak tanır.

RAR, ZIP, TAR, GZ, LZH, LZA, ARJ ve ISO gibi tüm popüler sıkıştırılmış dosya ve arşiv formatlarını destekleyen program, ayrıca kendi sıkıştırma formatı olan 7z uzantılı sıkıştırılmış dosyaları da açmakta ve yine aynı dosya uzantısıyla dosyalarınızı başarılı bir şekilde sıkıştırmaktadır.

Kendisini otomatik olarak Windows sağ klik menüsüne entegre eden program sayesinde sıkıştırılmış dosyalarınızı sadece birkaç tıklamayla açabileceğiniz gibi, sadece birkaç tıklamayla dosya ve klasörlerinizi de kolayca sıkıştırabilirsiniz.

Dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma konusunda kullanıcılara oldukça etkili bir çözüm sunan 7-Zip, ekstra olarak içerisinde bir dosya doğrulama yazılımıyla birlikte gelmektedir. Bu sayede internet üzerinden indirmiş olduğunuz dosyaların orijinal olup olmadığını veya üzerinde herhangi bir oynama yapılmış olup olmadığını kolayca görebilirsiniz.

Sonuç olarak bilgisayarınız üzerinde kullanabileceğiniz ücretsiz, kolay kullanımlı ve güçlü bir dosya sıkıştırma ve açma programına ihtiyaç duyuyorsanız, WinZip alternatifi olarak denemeniz gereken programların başında 7-Zip gelmektedir.

Alternatif olarak Winrar programını da deneyebilirsiniz.

Bu program en iyi ücretsiz Windows programları listesinde yer almaktadır.