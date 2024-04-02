Bütçe Dostu Realme C65 Özellikleri ve Fiyatı

Bütçe dostu telefonların arasında yerini alan Realme C65, özellikleri ve fiyatı nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bu rehberde 45W hızlı şarj ve 90Hz yenileme hızıyla öne çıkan telefonun neler sunduğunu açıkladık.

2024 yılının mart ayında Realme 12X modeli satışa sunulmuştu. Şirket, 2 Nisan 2024 tarihinde yeni bir akıllı telefon tanıttı. Peki, uygun fiyatlı Android telefon Realme C65'te hangi donanım bileşenleri bulunuyor?

Realme C65 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,67 inç

: 6,67 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1604 piksel

: 720 x 1604 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 264 PPI

: Yaklaşık 264 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Hızlı Şarj : 45W

: 45W Yazılım : Android 14 tabanlı Realme UI 5.0

: Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 Ağırlık : 185 gram

: 185 gram Kalınlık: 7,6 mm

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1604 piksel çözünürlük, yaklaşık 264 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 185 gram ağırlığındaki cihaz 164,6 x 76,1 x 7,6 mm boyutlarında.

Uygun fiyatlı Realme telefon modelinin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.

Ön ve arka kameralar 1080 çözünürlüğünde 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip. Telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan Dynamic Island benzeri özellik de mevcut. Ön kamerada yer alan Mini Kapsül özelliği, adım sayısı ve hava durumu gibi bilgileri gösteriyor.

Telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Peki, ucuz Android telefon Realme C65 ne kadar fiyata satılıyor?

Realme C65 Fiyatı

6 GB RAM + 128 GB Depolama : 13.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 10.691 TL)

: 13.499 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 10.691 TL) 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 14.999 Hindistan rupisi (tahmini Türkiye fiyatı 11.879 TL)

Realme C65 Hindistan'da piyasaya sürülecek. Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı ise henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyat etiketlerini sıraladık ancak telefon farklı fiyatlar ile satışa sunulabilir.

Bu Rehberde Realme C65 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.