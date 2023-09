Oyunlarda Sıkça Kullanılan Remaster Ne Demek?

Oyunlarla ve müzikle ilgiliyseniz işitmiş olabileceğiniz bir kelime var. Remaster/remastered. Remaster nedir, remaster ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan bu yazımızda Remaster’ın ne anlama geldiğini izah edeceğiz.

Remaster Nedir?

Sıklıkla oyunlarda ve albümlerde kullanılan bir terim olan remaster esasında oyunlardan daha çok albümler için kullanılan bir sözcüktür. Albümlerin piyasaya sürülmeden önceki “mastering” işleminin tekrar yapılmasını ifade eden bir kelimedir. Mastering son rötuşların yapıldığı, seviyelerin ayarlandığı ve çeşitli iyileştirmelerin yapıldığı bir işlemdir.

Dolayısıyla bir albümün remastered versiyonu genellikle orijinalinden kalite olarak daha iyi olsa da her zaman için bu durum geçerli olmayabiliyor. Remaster’daki ana amaç her zaman daha iyisini elde etmek olsa da bu gayeye her zaman ulaşılamıyor.

Oyunlarda da benzer bir durum söz konusu. Grafikleri biraz eskimiş olan bir oyuna yüksek kaliteli doku kaplamaları ekleyerek, ışık ve ses düzenlemeleri ekleyerek oyunu çok daha iyi gözüken bir hale getirebilirsiniz. İşte böyle oyunlara remastered oyun deniyor. Genellikle orijinal sürümlerinden daha iyi olan bu yapımlar çok daha modern bir oynanış hissi veriyor.

Elbette her oyun için bu geçerli değil ancak genellikle remastered projeleri önceki sürümünü pek aratmıyor. Söz konusu albümler olduğu zaman iş biraz daha kişisel zevklere giriyor ancak oyunlarda çok daha mekaniksel ve teknik sıkıntılar giderildiği için ortaya çıkan ürünün iyi olma ihtimali çok daha yüksek.

Albümlerden örnek verecek olursak Judas Priest’in Turbo albümü remastered albümlere güzel bir örnektir. Zaten en iyi Heavy Metal albümlerinden biri olan Turbo, remastered sürümü ile dinleyicilerine çok daha rafine bir ses sağlamayı başarmış. Değişen sadece ses de değil, albüm kapağı da farklı renklerle ele alınmış. Hem görsel hem de işitsel manada bir remastering işlemi yapılmış diyebiliriz.

Oyunlardan da ilk Resident Evil oyununun remastered sürümü son derece büyük övgüler toplamıştı. Remaster furyasının en başarılı örneklerinden biri olan Resident Evil, bu işlemin oyunlarda nasıl olması gerektiğini herkese çok güzel bir şekilde gösterdi. Bundan sonra remastered projelerinin pek çoğu Resident Evil 1 ile kıyaslandı.

Remaster nedir, remaster ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Remaster versiyonunu en çok beğendiğiniz oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.