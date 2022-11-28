Hive Social Nedir? Nasıl Kullanılır?

Hive Social, popüler sosyal medya platformlarından Twitter ile ilgili ortaya çıkan gelişmeler sonrasında popüler oldu. Twitter Ceo’su Elon Musk tarafından tartışma yaratan yeniliklerin sunulması, kullanıcıları başka sosyal medya platformlarına yönlendirdi. Twitter’ın alernatifi olarak birçok kullanıcı Hive Social'da hesap açmaya başladı. Twitter’daki belirsizlikler, Hive Social’in önünü açtı.

Hive Social Nedir?

Hive Social, 2019’da Kassandra Pop tarafından piyasaya sunuldu. Son dönemde birçok ülkede popülerleşmeye başladı. Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması birçok gelişmenin yaşanmasına sebep oldu. Basına da yansıdığı üzere Twitter artık skandallarla gündeme geliyor.

Şirkette yaşanan kaos, kan kaybetmesine neden oldu. Durum doğal olarak kullanıcılarına yansıdığı için onlar da uygulamayı kullanmaktan vazgeçip yeni mecralara yönelmeye başladı.

Hive Social geliştiricisi Kassandra Pop, 21 Kasım Pazartesi günü platformda kullanıcı sayısının 1 milyona ulaştığını açıkladı. 21 Kasım Pazartesi günü, Amerika’da App Store üzerinden en çok indirilen uygulama olduğu belirtildi.

Hive Social Nasıl Kullanılır?

Hive Social, şu an için sadece mobil cihazlar üzerinden kullanılıyor. Uygulamanın ilerleyen dönemlerde web uyumlu olup olmayacağıysa belli değil. 2019 yılında geliştirilen bu uygulama son dönemde popüler oldu. Merkeziyetçiliği ön planda olan uygulamanın Twitter’ı andıran bir sistemi var.

Hive Social uygulamasını kullanabilmek için aşağıda sıraladığımız adımları takip etmeniz gerekiyor;

Hive Social media için öncelikle profil oluşturulması gerekiyor.

için öncelikle profil oluşturulması gerekiyor. Daha sonra hesap sahibi ilgi alanlarını seçiyor.

İlgi alanlarının seçiminin ardından kullanıcıların karşısına ilgili birçok içerik çıkıyor.

Menü çubuğu üzerindeki büyüteç simgesiyle hem ilgi alanlarının hem de kullanıcı isimlerinin araması yapılabiliyor.

Uygulamadaki içerikler beğenileceği zaman kullanıcıların içerik üzerine iki kez tıklaması gerekiyor.

Kullanıcılar istedikleri formatlarda içerik paylaşmakta özgürdür.

Hashtaglerle akımlar kolayca takip edilebilir. Ayrıca kullanıcılar akımlara da katılabilir.

Gönderilerin oluşturulması içinde menü çubuğundaki artı simgesi üzerine tıklanır.

Kullanıcı eklemeyi düşündüğü gönderinin nasıl olacağına karar verir. Gönderiler metin tabanlı ve resim tabanlı olarak seçilebilir.

NSFW içeriklerle etiketleme yapıldığında platform gönderi paylaşımına izin verir.

Menü çubuğundan “Kişi” sembolü üzerine tıklanarak profiller düzenlenebilir.

“Kişi” sembolü üzerinden; engellenen hesaplara, hesap ayarlarına ve beğenilen gönderilere de ulaşılır.

Twitter’ın muadili olarak kabul edilen Hive Social uygulamasının yanı sıra diğer bir alternatif olan Mastodon’la ilgili bilgi edinmek için Mastodon Nedir? Nasıl Kullanılır? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.