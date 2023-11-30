Redmi Book 16 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Xiaomi, akıllı telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarlar da üreten bir teknoloji devi. Şirketin Redmi markası altında sunduğu Redmi Book serisi, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar olarak dikkat çekiyor.

Redmi Book 16, şirketin 2020 yılında piyasaya sürdüğü 16 inçlik dizüstü bilgisayarının güncellenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, RedmiBook 16 özellikleri neler? Yazımızda bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Redmi Book 16’nın Özellikleri

Redmi Book 16, 1920x1080 çözünürlüğe sahip 16,1 inçlik FHD ekranı, %90’a varan ekran-gövde oranı ve 1000:1 etkileyici kontrast oranı ile öne çıkıyor. Canlı ekranı, %100 sRGB geniş renk gamını destekliyor ve tipik değeri 300nit olan parlaklık sunuyor.

Ekranın kenarları sadece 3,26 mm kalınlığında, bu da daha geniş bir görüş alanı sağlıyor. Ekranın altında ise tam boyutlu bir klavye ve geniş bir dokunmatik yüzey bulunuyor. Klavye arkadan aydınlatmalı ve 1,5 mm tuş hareketini kullanıcılara sunuyor.

İşlemci Özellikleri

Redmi Book 16, gücünü AMD Ryzen 5 4500U işlemciden alıyor. Bu işlemci, 6 çekirdekli bir yapıya sahip ve 2,3 GHz temel frekans ile 4 GHz’e kadar yükselen bir hız sunuyor. Ayrıca, 7 nm transistör mesafesi ile enerji verimliliği de sağlıyor.

İşlemciye eşlik eden grafik kartı ise AMD Radeon Graphics olarak belirlenmiş. Bu grafik kartı, 1500 MHz’e kadar çıkabilen bir frekansa ve 7 adet hesaplama birimine sahip. Bu sayede RedmiBook 16, günlük kullanımın yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi daha yoğun grafik gerektiren işlemleri de rahatlıkla yapabiliyor.

Redmi Book 16, 8 GB DDR4 2400 MHz RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD ile donatılmış. Bu sayede bilgisayar çoklu görev yaparken ve büyük dosyaları açarken de akıcı bir performans sergiliyor. Depolama alanı, ihtiyaç duyulması halinde microSD kart yuvası ile genişletilebiliyor. Ayrıca bilgisayarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 gibi kablosuz bağlantı teknolojileri de mevcut.

Pil Özellikleri

Redmi Book 16, 46 Wh kapasiteli bir bataryaya sahip ve 65W hızlı şarj desteği sunuyor. Modelin öne çıkan bir diğer özelliği ise tek bir şarjla 12 saate kadar kullanım süresi sağlıyor olması. Ayrıca şarj cihazı USB-C portu üzerinden bağlanıyor ve sadece 38 dakikada bataryayı %50’ye kadar doldurabiliyor. Şarj cihazı aynı zamanda akıllı telefonlar ve tabletler gibi diğer cihazları da şarj edebiliyor.

Port Alanları

Redmi Book 16, bağlantı noktaları açısından da oldukça zengin. Dizüstü bilgisayarda bir adet USB-C portu, iki adet USB-A 3.1 portu, bir adet HDMI portu, bir adet 3,5 mm kulaklık jakı ve bir adet microSD kart yuvası bulunuyor. USB-C portu, hem şarj hem de veri aktarımı için kullanılabiliyor. HDMI portu ise 4K çözünürlükte ve 60 Hz yenileme hızında harici bir monitör veya projektör ile bağlantı kurabiliyor.

Redmi Book 16 Ses Özellikleri

Redmi Book 16, ses kalitesi açısından da iddialı. Dizüstü bilgisayarda DTS ses teknolojisi ile desteklenen iki adet 2W stereo hoparlör bulunuyor. Bu hoparlörler, net ve canlı bir ses deneyimi sunuyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda, gürültü önleyici bir mikrofon ve 720p çözünürlüğünde bir web kamerası da yer alıyor.

Redmi Book 16, Windows 10 Home işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak şirketin yeni geliştirdiği PaperOS işletim sistemi ile de uyumlu olduğu belirtiliyor. PaperOS, Xiaomi’nin diğer cihazlarıyla sorunsuz bir bağlantı sağlayan ve daha akıcı bir kullanıcı arayüzü sunan bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor.

Redmi Book 16 Fiyatı

Redmi Book 16, fiyat performansı bir dizüstü bilgisayar olarak piyasaya sürüldü. Ortalama 20.000 TL’den başlayan fiyatları değerlendirebilirsiniz.

Redmi Book 16 Çıkış Tarihi

2024 yılı içerisinde Redmi Book 16'nın çıkış yapacağı kesin. Redmi Book 16'yı satın almak isteyenlerin fazla beklemeyeceğini düşünüyoruz. Karar vermek için yeterince vaktiniz var gibi.

Redmi Book 16’yı incelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz bu bilgisayarı tercih eder miydiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.

