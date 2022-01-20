Mac İçin En İyi İnternet Tarayıcıları

Mac için en iyi internet tarayıcıları listemizde Safari’ye alternatif olarak kullanabileceğiniz hızlı, güvenilir, düzenli güncelleme alan web tarayıcılara yer verdik.

Birçok kullanıcı, MacOS ve iOS tabanlı cihazların varsayılan internet tarayıcısı Safari'nin hızından özelliklerine kadar her şeyinden memnun olsa da kullanıcıların önemli bir kısmının da tarayıcının özelliklerini ve hızını yetersiz bulduğu gerçeğini göz ardı etmemek gerekiyor.

Hazırladığımız listeyse bir Mac kullanıcısı olarak kullanabileceğiniz en iyi tarayıcının hangisi olduğuna karar vermenizi kolaylaştıracaktır.

Bu listede en iyi web tarayıcılarının diğer tarayıcılardan üstün yanlarını sıralayacağız. Ardından Mac için en iyi tarayıcı hangisi sorusunun yanıtını sizlere bırakacağız.

Mac İçin İnternet Tarayıcıları Listesi

Vivaldi

Safari

Opera

Yandex Browser

Brave Browser

Mozilla Firefox

Google Chrome

Maxthon

Mac'te kullanabileceğiniz en iyi tarayıcılar yukarıdakilerle sınırlıdır. Peki, bu tarayıcıların ne gibi özellikleri vardır? Gelin, Mac için en iyi internet tarayıcıları listesindeki uygulamaları tek tek ele alarak bunu ayrıntılı şekilde öğrenelim.

1. Vivaldi Özellikleri

Gizlilik önceliklidir. Vivaldi, veri toplamadığınızı ve dolayısıyla verilerinizi satmadığını iddia etmektedir.

Web sayfasındaki metinleri herhangi bir dile çevirin.

Chrome eklentileri ile uyumludur.

Bir işlem için klavye kısa yolu oluşturulabilir.

Pek çok özelleştirme seçeneği sunar.

Karanlık tema desteği vardır.

Sekmeler gruplandırılabilir.

Yerleşik reklam engelleyicisine ve e-posta istemcisine sahiptir.

Notları yönetmenize olanak tanır.

Özel makrolar oluşturmanızı sağlar.

Kendi temanızı oluşturabilirsiniz.

2. Safari Özellikleri

Safari, Apple'ın resmi tarayıcısıdır.

Fotoğraftaki yazıları kopyalama, yapıştırma ve çevirme olanağı sunar.

Aklınıza bir fikir geldiğinde hemen not etmeniz için hızlı not alma özelliğine sahiptir.

"http" siteleri otomatik olarak "https" yönlendirir.

Şüpheli web sitelerine karşı uyarır.

Kullanıcının şifreleri ile ilgili bir veri ihlali yaşanması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Mac'in yanında iPhone, iPad, Apple Watch'ta da çalışır.

3. Opera Özellikleri

İnternette gezinirken kenar çubuğunda Instagram, Twitter vb. kullanabilirsiniz.

Sekme gruplandırabilir ve bu grupları ayrı ayrı özelleştirebilirsiniz.

Mevcut sekmeler arasında arama yapabilirsiniz.

Web sayfalarında anlık olarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Video açıkken başka sayfaya geçerseniz o videoyu resim içinde resim modu ile izlemeye devam edebilirsiniz.

Bilgisayarınızın batarya ömrünü uzatır.

Ücretsiz VPN desteğine sahiptir.

4. Yandex Browser Özellikleri

Ziyaret ettiğiniz siteyi puanlayabilirsiniz.

Yan taraftaki kısımdan not alabilir, geçmiş ve yer imleri gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz.

İnternette hem video izleyip hem de okuma (bkz. picture-in-picture) yapabilirsiniz.

Sekmeleri özelleştirebilirsiniz.

Reklam engelleyicisi vardır.

Eklentileri yönetebilirsiniz.

Aynı isimli arama motoru mevcuttur.

Kötü amaçlı kod içeren tehlikeli siteleri tespit eder.

5. Brave Browser Özellikleri

Sayfaları daha hızlı yükler.

"http" siteleri otomatik olarak "https" yönlendirir.

Kimlik avı saldırılarını, kötü amaçlı yazılım ve kötü amaçlı reklamları engeller.

Kullanıcı verileri Brave sunucusunda değil, kullanıcının bilgisayarında depolanır.

Özel reklamlar ile para kazanabilirsiniz.

İçerik oluşturucularına bağış yapabilirsiniz.

Sürükle ve bırak mantığına dayanan sezgisel bir arayüzü vardır.

6. Mozilla Firefox Özellikleri

Adres çubuğunda girilen her kelime, tarayıcı geçmişine ve popüler aramalara bağlı olarak tamamlanır.

Gizli modu, izleyicileri engeller.

Araç çubuğu özelleştirilebilir.

Eklenti çeşitliliği açısından zengindir.

Daha az kaynak kullanır.

Yabancı dilde yazılan metinleri çevirmenizi kolaylaştırır.

7. Google Chrome Özellikleri

Web sitelerinin ne kadar kaynak kullandığını öğrenmenize yardımcı olan görev yöneticisi vardır.

Google Lens'i destekler.

Sekmeleri gruplandırabilirsiniz.

Yanlışlıkla kapattığınız siteleri kolayca geri yüklemenizi sağlar.

8. Maxthon Özellikleri

İnternette gezinirken yaşanabilecek donmaların, takılmaların önüne geçer.

Hafif çalışır.

İndirme yöneticisi, kullanıcıların yaşayabileceği çeşitli sorunlara çözüm geliştirecek şekilde geliştirilmiştir.

Kaydetmek istediğiniz bilgileri içeren sayfaların ekran görüntüsünü hızlıca alabilirsiniz.

Sürükle bırak desteğine sahiptir.

Mac için en iyi internet tarayıcıları listemiz yukarıdaki web tarayıcıları ile sınırlıydı. Eğer beğendiğiniz bir uygulama olduysa buna aşağıdan ulaşabilirsiniz.