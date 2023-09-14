Samsung Galaxy A13'te Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır?

Samsung Galaxy A13, ekran görüntüsü alma işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Telefon ayrıca alınan ekran görüntüsünün yeniden boyutlandırılmasını ve üzerinde çizim yapılabilmesini de sağlıyor. Peki, 2022 yılında piyasaya sürülen popüler akıllı telefon modelinde nasıl ekran görüntüsü alınır?

Bu rehberde fiyat performans telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A13 modelinde SS alma yani ekran görüntüsü işlemi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Galaxy A13 akıllı telefon üzerinden söz konusu işlemi gerçekleştirmek için aşağıda yer alan adımları uygulamanız yeterlidir.

Samsung Galaxy A13'te Ekran Görüntüsü Alma Adımları

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen Galaxy A13 modelinde erkan görüntüsü alabilmek için ses kısma ve güç butonlarına aynı anda basmanız gerekiyor. Bu iki butona aynı anda bastığınız takdirde ekran görüntüsü alınacaktır.

Samsung Galaxy A13 üzerinden söz konusu işlem gerçekleştiğinde ekranda paylaş ve düzenleme butonları çıkacak. Eğer görseli bir uygulama üzerinden paylaşmak istiyorsanız ekranda çıkan paylaş butonuna basıp uygulamayı seçebilir ve gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ekran görüntüsü üzerinde düzenleme yapmak istiyorsanız düzenleme butonuna dokunun. Bir sonraki adımda görseli yeniden boyutlandırabilir, resmin üzerinde çizim yapabilir ve silgi aracını kullanabilirsiniz. Düzenleme yaptıktan sonra görselin son hâlini cihazınıza kaydedebilirsiniz.

Eğer yaptığınız düzenlemeyi kaydetmek istemiyorsanız ekranın alt kısmında konumlanan geri butonuna basın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Vazgeç" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Samsung Galaxy A13'te ss alma işlemini gerçekleştirdikten bir süre sonra ekranın üst kısmında bir bildirim de yer alır. Ekranın üst kısmından parmağınızı aşağı doğru sürükleyerek ulaşabileceğiniz bildirim bölümünde "Paylaş", "Düzenle" ve "Sil" olmak üzere üç farklı seçenek bulunur.

Galeri uygulamasını açmadan ekran görüntüsünü silmek istiyorsanız bildirim panelinde görünen ekran görüntüsü bildirimindeki "Sil" seçeneğini seçin. Açılan pencere üzerinden "Sil" butonuna basmanız yeterlidir. Bunu yaptığınızda silme işlemi gerçekleşecektir.

Bu rehberde teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy A13 modeli üzerinden ekran görüntüsü işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.