Samsung Galaxy A21s Özellikleri Neler? 2022'de Alınır mı?

Samsung Galaxy A21s özellikleri neler sorusunun yanıtını merak eden çok sayıda kişi, Samsung Galaxy A21s 2022'de alınır mı sorusunun da yanıtını arıyor. Bu yazıda yıllar önce piyasaya sürülmesine rağmen günümüzde hâlâ tercih edilen Samsung telefonuna dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2020 yılında Galaxy A21s modelini satışa sundu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy A21s isimli akıllı telefon modeli, piyasaya sürüldüğü dönemde fiyat performans yapısı ve tasarım bakımından oldukça iddialıydı.

Günümüzde popülerliğini sürdürmeyi başaran Galaxy A21s modelinin hangi donanım bileşenlerine sahip olduğu merak ediliyor. Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, söz konusu telefonun 2022 yılında satın almanın mantıklı olup olmadığını merak ediyor. Bu yazıda merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A21s Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,5

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Paneli: PLS LCD

İşlemci: Exynos 850

GPU: Mali-G52

RAM: 2 GB / 3 GB / 4 GB / 6 GB

Depolama: 32 GB / 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj

Yazılım: Android 10 (Android 12'ye yükseltilebilir), One UI 4.1

Ağırlık: 192 gram

Kalınlık: 8,9 mm

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A21s, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin ekranında PLS LCD paneli bulunuyor.

Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan telefonda 2 GB, 3 GB, 4 GB ve 6 GB olmak üzere dört farklı sürüm bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. Bu, kullanıcıların ihtiyacına en uygun olan sürümü tercih edebilmesine olanak tanıyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor.

Samsung tarafından geçtiğimiz yıllarda satışa sunulan Galaxy A21s modelinin ön yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Ön ve arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yeteneğine sahip.

192 gram ağırlığındaki telefon 163,7 x 75,3 x 8,9 mm boyutlarında. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen telefonun arayüzünde One UI 4.1 yer alıyor. Mali-G52 GPU'ya sahip olan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Söz konusu modelde 15W hızlı şarj teknolojisi de bulunuyor.

Şık bir görünüme sahip olan telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Galaxy A21s, Android 12 güncellemesi alacak telefonlar arasında yer alıyor. Bu, söz konusu cihazı satın alan kişilerin en güncel Android sürümünü kullanabileceği anlamına geliyor. Peki, Galaxy A21s fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy A21s Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan Galaxy a21s isimli cihazın beyaz renge sahip olan versiyonu 4 bin 190 TL fiyat etiketi ile bulunabiliyor. Telefonun mavi ve siyah renge sahip olan sürümleri ise 4 bin 230 TL civarında bir fiyat ile satılıyor.

Galaxy A21s isimli akıllı telefon modelini ikinci el olarak da alma olanağına da sahipsiniz. İkinci el Galaxy A21s modelinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü şu anda internette 2 bin 575 TL ya da 3 bin 900 TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen telefonun sıfır ve ikinci el fiyatlarının zaman içerisinde artabilir ya da azabilir.

2022'de Samsung Galaxy A21s Alınır mı?

Samsung tarafından piyasaya sürülen Galaxy A21s, yukarıda da belirttiğimiz üzere 4 bin 190 TL ila 4 bin 230 TL civarında fiyat etiketi ile bulunabiliyor. İkinci el Galaxy A21 ise daha düşük bir fiyata satılıyor.

Yeni bir ürün satın almak isteyen çoğu kişi ikinci el ürün tercih etmiyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de ikinci el ürünlerin daha önce kullanılmış olması ve bununla birlikte çeşitli sorunlar ile karşılaşma ihtimalinin olmasıdır.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Galaxy A21s modelini satın alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış fakat bu telefon yerine çok daha güncel donanıma sahip bir cihazı satın almak daha mantıklıdır.

Eğer yaklaşık 6 bin TL bir bütçeye sahipseniz, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda yaklaşık 5 bin 860 TL'ye bulunabilen Samsung Galaxy A33 5G modelini tercih edebilirsiniz. 2022 yılında piyasaya sürülen telefonda Exynos 1280 işlemci ve Mali-G68 GPU mevcut.

Bütçeniz 4 bin 500 civarındaysa 2022 yılında satışa sunulan Samsung Galaxy A13 modeline göz atabilirsiniz. 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1080 x 2408 piksel çözünürlük sunan telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihazın PLS LCD ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere korunuyor.

İkinci el Galaxy A21s satın almaya karar verdiyseniz bazı hususlara dikkat etmelisiniz. Öncelikle dolandırılmamak için satıcının güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca telefonda sorun olup olmadığına, ekranda çiziklerin yer alıp almadığına ve cihazın daha önce teknik servise gönderilip gönderilmediğine dikkat etmenizde fayda var.