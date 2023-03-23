Samsung Galaxy A31 Özellikleri Neler? 2023’te Alınır mı?

Samsung Galaxy A31 özellikleri neler sorusunu soran kişiler için rehber hazırladık. Yıllar önce piyasaya sürülen telefon, günümüzde hâlâ tercih ediliyor. Peki, Samsung Galaxy A31 2023’te satın alınır mı? Bu yazıda merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 2020 yılında Galaxy A31 modelini piyasaya sürdü. Şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A31 isimli akıllı telefon, çıkışını gerçekleştirdiği dönemde donanım bakımından çok iddialıydı.

Günümüzde çoğu kişi tarafından tercih edilmeye devam edilen Galaxy A31 modelinin hangi donanım bileşenlerine sahip olduğu oldukça merak ediliyor. Şu sıralar akıllı telefonunu değiştirmek isteyen kişiler Samsung Galaxy A31 2023’te alınır mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız rehberde merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A31 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Paneli: Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio P65

GPU: Mali-G52 MC2

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 20 MP

Bluetooth: 5.0

Batarya: 5000 mAh

Yazılım: Android 10, One UI 2.5

Ağırlık: 185 gram

Kalınlık: 8,6 mm

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy A31, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından üretilen akıllı telefon modelinin ekranında Super AMOLED paneli yer alıyor.

Gücünü MediaTek Helio P65 işlemcisinden alan cihazda 4 GB, 6 GB ve 6 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Böylelikle kullanıcıların ihtiyacına en uygun olan sürümü tercih edebilmesi mümkün.

Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Arka kameralar 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor

Şık görünüme sahip olan telefonun ön yüzeyinde 20 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında bulunan kamera, tıpkı arka kameralar gibi 1080 piksel çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip.

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Başarılı telefonun arayüz tarafında ise One UI 2.5 yer alıyor. 185 gram ağırlığındaki telefon 159,3 x 73,1 x 8,6 mm boyutlarında. Peki, çoğu kişi tarafından beğenilen Galaxy A31 fiyatı ne kadar, 2022 yılında satın almak mantıklı mı?

Samsung Galaxy A31 Fiyatı Ne Kadar?

Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen Samsung Galaxy A31 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü 9 bin 650 TL civarında bir fiyat etiketi ile bulunabiliyor.

Galaxy A31 isimli akıllı telefon modelini ikinci el olarak da alabilmeniz mümkün. İkinci el Galaxy A31, şu anda internette 3 bin 400 TL ya da 5 bin TL civarında fiyata sahip. Samsung tarafından üretilen telefonun sıfır ve ikinci el fiyatlarının zaman içerisinde artabileceğini ya da azalabileceğini belirtelim.

Pek çok kişi ikinci el ürün tercih etmiyor çünkü ikinci el ürünler daha önce kullanılmış olduğundan ötürü bazı problemler ile karşılaşma ihtimali bulunuyor. Eğer ikinci el ürün satın alacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı hususlar mevcut.

Cihazda bir problemin olup olmadığına, satıcının güvenilir olmasına, garanti süresinin ne kadar kaldığına, ekranda çizik gibi bir sorun olup olmadığına ve telefonun daha önce teknik servise gönderilip gönderilmediğine dikkat etmeniz gerekiyor.

Samsung Galaxy A31 2023’te Alınır mı?

Samsung Galaxy A31 modelini satın alıp almamak sizin tercihinize kalmış ancak bu telefon yerine tercih edebileceğiniz çeşitli cihazlar bulunuyor. Örneğin 2022 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy A13, şu anda yaklaşık 5 bin 750 TL fiyat etiketine sahip. 2020 yılında çıkan telefon yerine daha güncel bir cihazı tercih etmek daha mantıklı olacaktır.

Android 12 işletim sistemiyle beraber gelen A13 modelinde 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Gücünü Exynos 850 işlemcisinden alan cihazın ekranı 6,6 inç büyüklüğünde. Telefonun arka yüzeyinde 50 MP geniş açılı kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor.

En iyi orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A53 5G modelini tercih edebilirsiniz. 2022'de piyasaya sürülen Galaxy A53 5G modeli şu anda 10 bin 234 TL civarında fiyata satılıyor. Telefonun Samsung marka olması şart değilse şu anda 9 bin 339 TL'ye bulunabilen Redmi Note 11 Pro 5G'ye göz atabilirsiniz.