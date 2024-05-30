Samsung Galaxy A35 5G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?
Samsung Galaxy A35 5G su geçirir mi sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Galaxy A35 suya dayanıklı mı sorusunun yanıtı!
Samsung Galaxy A35 5G su geçirir mi sorusunun yanıtı, Samsung tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefonu satın almak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruyu yanıtlayacağız.
Samsung tarafından 11 Mart 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy A55 5G ve Samsung Galaxy A35 5G tanıtıldı. Yeni telefonlar şık tasarımları ve güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Samsung Galaxy A35 5G suya dayanıklı mı?
Samsung Galaxy A35 5G Su Geçirir mi?
Samsung Galaxy A35 5G suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP67 sertifikasına sahip telefon 1 metre derinlikte yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar. Telefon toza karşı da dayanıklıdır.
Telefonun denizde veya havuzda kullanılması önerilmiyor. Su ve toza karşı dayanıklılığın kalıcı olmadığı, normal aşınma ve yıpranmadan dolayı bu dayanıklılığın zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.
Samsung Galaxy A35 5G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Super AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 390 PPI
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 5 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Yazılım: Android 14 tabanlı One UI 6.1
- Boyut: 161,7 x 78 x 8,2 mm
- Ağırlık: 209 gram
Galaxy A35'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy A35 5G Fiyatı
Orta segment telefonlar arasında yer alan Galaxy A35 5G modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 499 TL, 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
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Bu rehberde Samsung Galaxy A35 5G suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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