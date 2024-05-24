Samsung Galaxy A51 Özellikleri Neler? 2024’te Satın Alınır mı?

Samsung Galaxy A51 özellikleri nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Peki, Galaxy A51 2024 yılında satın alınır mı? Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

2019 yılının aralık ayında satışa tanıtılan akıllı telefon modeli 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor. İşte Samsung marka akıllı telefona dair merak edilen detaylar!

Samsung Galaxy A51 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 405 PPI

: Yaklaşık 405 PPI İşlemci : Exynos 9611

: Exynos 9611 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 64 GB / 128 GB / 256 GB

: 64 GB / 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 48 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro + 5 MP derinlik

: 48 MP geniş açılı + 12 MP ultra geniş açılı + 5 MP makro + 5 MP derinlik Ön Kamera : 32 MP geniş açılı

: 32 MP geniş açılı Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ağırlık : 172 gram

: 172 gram Kalınlık: 7,9 mm

Exynos 9611 işlemcisine sahip olan telefon 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 172 gram ağırlığındaki cihaz 158,5 x 73,6 x 7,9 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor.

Samsung Galaxy A51 Fiyatı

Samsung Galaxy A51 modelinin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun yenilenmiş sürümü ise 5 bin TL civarında fiyat etiketine sahip.

Samsung Galaxy A51 2024'te Satın Alınır mı?

Uzun süreli sorunsuz kullanım için güncel donanıma ve güncel yazılıma sahip telefonlar tercih edilmelidir. Dolayısıyla 2019'da satışa sunulan Galaxy A51 yerine 2023 veya 2024'te piyasaya sürülen bir telefon satın almak daha mantıklıdır. Örneğin 2024'te piyasaya sürülen Samsung Galaxy A55 modelini tercih edebilirsiniz.

Satın alınabilecek telefonlar arasında 21 bin TL civarında fiyata satılan Samsung Galaxy S23 FE, 15 bin TL civarında fiyata satılan Redmi Note 13 Pro, 22 bin 999 TL'ye satılan POCO F6, 25 bin TL civarında fiyata satılan vivo V30 ve daha birçok model de bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A51 2024'te satın alınır mı sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.