Samsung Galaxy A52 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Yeni akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi, Samsung Galaxy A52 özellikleri neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Galaxy A52 modeline dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Samsung Galaxy A52 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,5 inç

: 6,5 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 407 PPI

: Yaklaşık 407 PPI Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Corning Gorilla Glass 5

: Corning Gorilla Glass 5 İşlemci : Snapdragon 720G

: Snapdragon 720G İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 8 nm

: 8 nm GPU : Adreno 618

: Adreno 618 RAM : 4 GB / 6 GB / 8 GB

: 4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30/60 FPS Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Ön Kamera Video Kaydı : 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS

: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS Bluetooth : 5.0

: 5.0 Batarya Kapasitesi : 4.500 mAh

: 4.500 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Ağırlık : 189 gram

: 189 gram Kalınlık: 8,4 mm

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy A52, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, yaklaşık 407 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan telefonda Adreno 618 GPU mevcut.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor.

Samsung Galaxy A52 Fiyatı

Siyah, mavi, lavanta ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olan Samsung Galaxy A52 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 12 bin 448 TL civarında fiyata satılıyor. Peki, Samsung Galaxy A52 2023 yılında alınır mı?

Samsung Galaxy A52 2023'te Alınır mı?

2021 yılında satışa sunulan Galaxy A52'yi satın alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış ancak bu telefon yerine daha güncel donanıma sahip bir cihazı satın almak daha mantıklıdır. Örneğin Samsung Galaxy A34 modelini tercih edebilirsiniz.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 179 TL civarında fiyata satılan Galaxy A34, en iyi orta segment telefonlar arasında yer alıyor. Gücünü Dimensity 1080 işlemcisinden alan telefonun arka kameraları 4K, 1080p ve 720p video kaydı yapabiliyor.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 12 bin 99 TL civarında fiyata satılan Redmi Note 12 Pro modeline de göz atabilirsiniz. Dimensity 1080 işlemcisine sahip olan telefonun OLED ekranı 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

2023 yılında satışa sunulan Poco X5 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 999 TL civarında fiyata satılıyor. Arka kameraları 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen telefonda Snapdragon 778G 5G işlemcisi bulunuyor.

Bu rehberde Samsung Galaxy A52 2023'te alınır mı sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.