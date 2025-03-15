Özellikleriyle Dikkat Çeken Redmi Note 14S Tanıtıldı! İşte Fiyatı

Dev Android telefon üreticisi Xiaomi, Orta ve Doğu Avrupa için yeni Redmi Note 14S modelini duyurdu. Bütçe dostu mobil cihazlar kategorisine dahil olan telefon, kullanıcılara vadettikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Xiaomi Redmi Note 14S teknik özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Redmi Note 14S Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Redmi Note 14S, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. 2400 x 1080 piksek çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 1300 nit parlaklık sağlıyor. Corning Gorilla Glass 5 ise bu paneli koruyor.

MediaTek imzalı, 8 çekirdekli olan Helio G99-Ultra işlemcisinden güç alan cihaz, 8 GB RAM ile geliyor. Bu noktada depolama alanınınsa 256 GB olduğunu belirtmek gerekiyor. Bunun yanında telefon, 67W kablolu şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekiyor.

HyperOS işletim sistemiyle gelen modelin ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. Arka tarafındaysa 200 Megapiksel (Ana) + 8 Megapiksel (Ultra Geniş) + 2 Megapiksel (Makro) şeklinde üçlü kurulum yer alıyor. Son olarak cihazın USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, NFC, 4G, 3G, 2G bağlantıyı desteklediğini de söyleyelim.

Redmi Note 14S teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detaylar Ekran 6.67 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci MediaTek Helio G99-Ultra (8 çekirdek) RAM 8 GB Depolama 256 GB Batarya 5000 mAh, 67W HyperCharge (kablolu) İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS Bağlantılar USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi, GPS, NFC Mobil Ağ 4G, 3G, 2G Çift SIM SIM1 + Hybrid (SIM veya microSD) eSIM Desteği Yok Parmak İzi Sensörü Var Su ve Toz Dayanıklılığı IP64 Arka Kameralar 200 Megapiksel (Ana) + 8 Megapiksel (Ultra Geniş) + 2 Megapiksel (Makro) Ön Kamera 16 Megapiksel Boyutlar 161,1 x 74,95 x 7,98 mm Ağırlık 179 gram Renk Mor, siyah, mavi Fiyat 260 dolar

Redmi Note 14S fiyatı ise 260 dolar olarak açıklandı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Telefonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.