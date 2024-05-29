Samsung Galaxy A55 5G Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

Samsung tarafından piyasaya sürülen yeni akıllı telefon modelini satın almak isteyen pek çok kişi, Samsung Galaxy A55 5G su geçirir mi sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu rehberde söz konusu telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından 11 Mart 2024 tarihinde düzenlenen etkinlikte Samsung Galaxy A55 5G ve Samsung Galaxy A35 5G isimli akıllı telefon modelleri tanıtıldı. Peki, Samsung Galaxy A55 5G suya dayanıklı mı?

Samsung Galaxy A55 5G Su Geçirir mi?

Orta segment telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A55 5G suya karşı dayanıklıdır ancak tamamen su geçirmez değildir. IP67 sertifikasına sahip olan akıllı telefon 1 metre derinlikte yaklaşık 30 dakikaya kadar dayanıklılık sunar. Telefonun denizde veya havuzda kullanılması önerilmiyor.

Telefon ayrıca toza karşı da dayanıklıdır. Su ve toza karşı dayanıklılığın kalıcı olmadığı, normal aşınma ve yıpranmadan dolayı bu dayanıklılığın zaman içerisinde azalabileceği belirtiliyor.

Samsung Galaxy A55 5G Fiyatı Ne Kadar?

Siyah, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Samsung Galaxy A55 5G modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 700 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Samsung Galaxy A55 5G Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 390 PPI

: Yaklaşık 390 PPI Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Exynos 1480

: Exynos 1480 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 12 MP + 5 MP

: 50 MP + 12 MP + 5 MP Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W Yazılım : Android 14 tabanlı One UI 6.1

: Android 14 tabanlı One UI 6.1 Ağırlık : 213 gram

: 213 gram Kalınlık: 8,2 mm

Gücünü Exynos 1480 işlemcisinden alan telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Super AMOLED ekrana sahip akıllı telefon 161,1 x 77,4 x 8,2 mm boyutlarında.

Bu rehberde Samsung Galaxy A55 5G suya dayanıklı mı sorusunu yanıtladık. Söz konusu akıllı telefon modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.