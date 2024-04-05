Samsung Galaxy Z Fold FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold FE özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruları yanıtladık. İşte ucuz katlanabilir telefon!
Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Fold FE özellikleri merak edilmeye başlandı. Bu rehberde yeni telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli piyasaya sürülmeye hazırlanırken bütçe dostu katlanabilir telefon gün yüzüne çıktı. Yaşanan sızıntı, Galaxy Z Fold FE olarak isimlendirileceği öne sürülen cihaza dair merak edilen sorulara ışık tuttu.
Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Fold FE ücreti, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde bulunan bilgiler, zaman içinde değişebilir.
Samsung Galaxy Z Fold FE Özellikleri
- Ekran Boyutu: 7,6 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1812 x 2176 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 6,2 inç
- İşlemci: Exynos 2300
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 4.400 mAh
- Boyut: Katlanmış hâli 155,1 x 67,1 x 14,2 mm
En Ucuz Katlanabilir Telefon: Nubia Flip 5G Özellikleri ve Fiyatı
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde Nubia marka yeni katlanabilir telefon modeli tanıtıldı.
İddiaya göre Samsung'un ucuz katlanabilir telefon modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Yeni cihazın Exynos 2300 işlemcisine sahip olacağı öne sürüldü. Exynos 2300 yerine Exynos 2200 işlemcisinin tercih edilebileceği de söylentiler arasında yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kanada'da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi kullanılabilir. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulacağı iddia ediliyor. Peki, Samsung Galaxy Z Fold FE ne kadar fiyata satılacak?
Samsung Galaxy Z Fold FE Fiyatı
Bütçe dostu katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold FE'nin 800 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa Galaxy Z Fold FE'nin tahmini Türkiye fiyatı 52 bin TL civarı olabilir.
Resmî bir açıklama yapılmadığı için telefon farklı fiyat etiketleriyle piyasaya sürülebilir.
Samsung Galaxy Z Fold FE Çıkış Tarihi
Samsung Galaxy Z Fold FE modelinin 2024 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun sonbahar aylarında piyasaya sürülebileceği de söyleniyor.
Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı bir tarihte de duyurulabilir.
Samsung Galaxy Z Fold 5 Özellikleri ve Fiyatı
Katlanabilir akıllı telefon kullanmaktan keyif alan kullanıcılar tarafından heyecan içerisinde beklenen cihazlar arasında Samsung Galaxy Z Fold 5 modeli de bulunuyordu.
Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold FE ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Yeni telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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