Samsung Galaxy Z Fold FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bununla birlikte Samsung Galaxy Z Fold FE özellikleri merak edilmeye başlandı. Bu rehberde yeni telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli piyasaya sürülmeye hazırlanırken bütçe dostu katlanabilir telefon gün yüzüne çıktı. Yaşanan sızıntı, Galaxy Z Fold FE olarak isimlendirileceği öne sürülen cihaza dair merak edilen sorulara ışık tuttu.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Fold FE ücreti, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde bulunan bilgiler, zaman içinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Fold FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 7,6 inç

: 7,6 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1812 x 2176 piksel

: 1812 x 2176 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 6,2 inç

: 6,2 inç İşlemci : Exynos 2300

: Exynos 2300 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 4.400 mAh

: 4.400 mAh Boyut: Katlanmış hâli 155,1 x 67,1 x 14,2 mm

İddiaya göre Samsung'un ucuz katlanabilir telefon modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Yeni cihazın Exynos 2300 işlemcisine sahip olacağı öne sürüldü. Exynos 2300 yerine Exynos 2200 işlemcisinin tercih edilebileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Kanada'da Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi kullanılabilir. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçeneklerinin sunulacağı iddia ediliyor. Peki, Samsung Galaxy Z Fold FE ne kadar fiyata satılacak?

Samsung Galaxy Z Fold FE Fiyatı

Bütçe dostu katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Fold FE'nin 800 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa Galaxy Z Fold FE'nin tahmini Türkiye fiyatı 52 bin TL civarı olabilir.

Resmî bir açıklama yapılmadığı için telefon farklı fiyat etiketleriyle piyasaya sürülebilir.

Samsung Galaxy Z Fold FE Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy Z Fold FE modelinin 2024 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun sonbahar aylarında piyasaya sürülebileceği de söyleniyor.

Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı bir tarihte de duyurulabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Fold FE ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Yeni telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.