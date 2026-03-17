Dev Bataryalı POCO X8 Pro Max Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO X8 Pro Max için bekleyiş sona erdi. Cihazın tanıtımının gerçekleştirilmesi ile beraber özellikleri de açıklığa kavuştu. Yeni cihaz, güçlü işlemci başta olmak üzere pek çok özelliği ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Öte yandan tasarımı sayesinde de ön plana çıkmayı başarıyor.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Büyüklüğü: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 9500s

Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

Güvenlik: Ekran altına entegre ultrasonik parmak izi okuyucu

POCO X8 Pro Max Hangi İşlemci ile Geliyor?

POCO X8 Pro, MediaTek'in Dimensity 9500s işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemcide bir adet Cortex-X925 3.73 GHz, üç adet Cortex-X4 3.30 GHz ve dört adet Cortex-A720 2.00 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Kullanıcılara mümkün olan en iyi performansı sunmak üzere tasarlanan işlemcinin basit işlemlerde verimli çekirdekleri devreye girerken yoğun güç tüketen uygulamaların kullanımında ise güçlü çekirdekler kullanılıyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci sayesinde POCO'nun X8 Pro Max modelinde en iyi grafikli mobil oyunlar dahi sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor. Telefonu sosyal medyada gezinme ve mesajlaşma gibi aktivitelerin yanı sıra oyun oynamak için de kullananlar açısından önemli bir avantaj sunduğunu söylemek mümkün.

POCO X8 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO X8 Pro Max, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde telefonu güneşin altında bile görme sorunu yaşamadan kullanabiliyorsunuz. Yenileme hızı ise daha akıcı bir ekran deneyimi elde etmenize yardımcı olurken oyunlarda da daha hızlı tepki vermenize olanak sağlıyor.

POCO X8 Pro Max Kaç mAh Batarya ile Geliyor?

POCO X8 Pro Max, 8.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bu batarya kapasitesi, telefonu şarj etmeden oldukça uzun bir süre boyunca kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Cihazınızı sık sık şarj etmekten hoşlanmıyorsanız Pro Max'in bu batarya kapasitesinin uzun süreli kullanımlar için epey yeterli olacağı söylenebilir.

POCO X8 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Pro Max Türkiye'de satışa sunulacak olsa da bunun için önümüzde birkaç hafta bulunuyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih 7 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu lansman gerçekleştikten sonra telefon Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak. Böylece telefonun ne kadar fiyata satılacağı da netlik kazanacak.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?​

12 GB RAM + 256 GB depolama: 469 dolar (20 bin 732 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 529 dolar (23 bin 385 TL)

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro Max, beni özellikleri ile kendine çekmeyi başardı. Önceki modele göre çok önemli artılarla birlikte gelen telefon çok güçlü bir işlemciye sahip ve dev batarya kapasitesi bulunuyor. Telefonda oyun oynamayı seven birisi olarak söz konusu modelin oyun konusunda beklentilerimi bir hayli karşılayacağını düşünüyorum.