Samsung'un Ucuz Amiral Gemisi Galaxy S25 FE Tanıtıldı

Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy S25 FE tanıtıldı. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Android 16 tabanlı One UI 8 ile gelen telefon yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü kamera sistemi, 8 GB RAM ve yüksek şarj hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S25 FE Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S25 FE, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. 190 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda Samsung Exynos 2400 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy S24 FE'de Exynos 2400e tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM yer alıyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. 4.900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlıyor.

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini alan Galaxy S25 FE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Galaxy S25 FE'de ayrıca IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Ekran altı parmak izi sensörüne sahip telefon yalnızca 7.4 mm kalınlığında. Telefonda NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5GHz) ve çift SIM desteği de yer alıyor. Peki, Samsung'un yeni telefonu Galaxy S25 FE'nin fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy S25 FE Fiyatı

Samsung Galaxy S25 FE'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 749 euro (36.040 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 809 euro (38.925 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 929 euro (44.698 TL) fiyat etiketi belirlendi.