Samsung Galaxy Z Flip FE Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung'un Z Flip serisine bütçe dostu katlanabilir telefon modelinin katılmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Yaşanan sızıntıyla beraber cihaz hakkında çeşitli bilgiler gün yüzüne çıktı. Şimdiden merakla beklenmeye başlanan Samsung Galaxy Z Flip FE özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 6 satışa sunulmaya hazırlanırken ucuz katlanabilir telefon ortaya çıktı. Peki, Z Flip serisindeki diğer modellere kıyasla daha uygun fiyat etiketine sahip olacağı söylenen cihazda hangi donanım bileşenleri yer alacak? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Not: Bu rehber, Samsung Galaxy Z Flip FE ücreti, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Samsung Galaxy Z Flip FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED 2X

: Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2640 piksel

: 1080 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İkinci Ekran Boyutu : 3,4 inç

: 3,4 inç İşlemci : Snapdragon 7s Gen 2

: Snapdragon 7s Gen 2 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Batarya Kapasitesi : 3.700 mAh

: 3.700 mAh Boyut : Katlanmamış hâli 165,2 x 71,9 x 6,9 mm

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefon modelinin 8 GB RAM'e sahip olacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazda Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi yer alacak. Samsung Galaxy Z Flip 5 modelinde ise Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor.

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen katlanabilir telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2640 piksel çözünürlük sunabilir. İkinci ekran ise 3,4 inç büyüklüğünde olabilir. Peki, Samsung Galaxy Z Flip FE ne kadar fiyata satılacak?

Samsung Galaxy Z Flip FE Fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin 600 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Bu söylenti doğruysa Galaxy Z Flip FE'nin tahmini Türkiye fiyatı 40 bin TL civarı olabilir.

Telefonun fiyatı hakkında resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı bir fiyat etiketleriyle satışa sunulabilir.

Samsung Galaxy Z Flip FE Çıkış Tarihi

Uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Samsung Galaxy Z Flip FE modelinin 2024 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Farklı bir iddiaya göre telefonun ekim ayında piyasaya sürülme ihtimali de mevcut.

Söz konusu telefona dair henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı cihaz farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Samsung Galaxy Z Flip FE ücreti, donanımı ve tanıtım tarihi hakkında merak edilen soruları cevapladık. Yeni katlanabilir telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.