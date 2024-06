Samsung Telefonlarda Uygulama Kilitleme Nedir? Nasıl Yapılır?

Samsung telefonlara Apple’da bir süredir olan yeni özelliklerden biri olan ‘uygulama kilitleme’ fonksiyonu geliyor. iOS 18 ile iPhonelara gelen bu özellik yakında Samsung telefonlarda da kullanılabiliyor olacak. Bunun için One UI 7 güncellemesini beklemek gerekiyor.

Bu güncelleme ile birlikte Samsung telefonlara eklenecek olan özellik, uygulamaları tıpkı iPhone’da olduğu gibi istediğiniz zaman kilitli hale getirebilmenize olanak sağlayacak. Bu kilidi kaldırmak da tabi ki yine sizin insiyatifinizde olacak. Peki, uygulama kilitleme özelliği tam olarak nedir? Ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin, bu özelliğin sunduğu olanaklara birlikte bakalım.

Samsung Telefonlarda Uygulama Kilitleme Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar?

Samsung telefonlarda şimdiye kadar ekstra yazılımlarla gerçekleştirilebilen uygulama kilitleme özelliğinin One UI 7.0 güncellemesi ile gelmesi bekleniyor. Bu özellik kapsamında üçüncü parti bir yazılıma gerek kalmadan uygulamaları kilitleme imkânı sunuluyor olacak. Basit bir şekilde telefonunuzun ayarlar menüsünden girip yapacağınız basit işlemlerle istediğiniz uygulamaları kilitleme şansınız olacak.

Samsung kullanıcıları bu özelliği büyük bir heyecanla bekliyor. One 6.1 sürümünde henüz bu özellikten yararlanmak mümkün değil. Bu nedenle kullanıcılar gözünü yeni gelecek güncellemeye çevirdi ve beklemeye koyuldu.

Bu özellik kullanılabilir hale gelinceye kadar kullanıcılar Güvenli Klasör’de istediği içerikleri gizlemeye devam edebilir. Yine de bu işlem için bile ekstra bir uygulama yüklemeniz gerekebiliyor. Uygulama kilidi özelliği ise bu gerekliliği ortadan kaldırarak tek hamlede istediğiniz içerikleri kitleme olanağı sunuyor.

Samsung Telefonda Uygulama Kilitleme Nasıl Yapılır?

Samsung cihazlarda uygulama kilitleme özelliğinden yararlanmak için yapmanız gerekenler aslında oldukça basit. Ayarlar menüsüne gidip Gelişmiş Özellikler seçeneğine tıkladığınızda Dual Messenger seçiminin alt kısmında ‘uygulama kilitleme’ opsiyonu belirecek.

Cihazınızda şu an One 6.12 sürümü yüklü ise bu seçeneği görmemeniz çok normal, endişeye kapılmayın. One UI 7.0 sürümü ile bu seçeneğin ilgili menüde yer alması bekleniyor. Böylece uygulama kilidi özelliği tıpkı iPhone kullanıcılarında olduğu gibi Samsung kullanıcılarında da aktif hale gelecek.

Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Samsung cihazınızda uygulama kilitleme özelliğinin işinize yarayacağını düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizimle yorum olarak paylaşabilirsiniz.