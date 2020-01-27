Selfie Çılgınları İçin En İyi Çift Ön Kameralı Akıllı Telefonlar

Bu yılın en iyi çift ön kameralı akıllı telefonları listeledik. Selfie fotoğraf çekmeyi sevenlerin değerlendirmesi gerektiğini düşündüğümüz en iyi Android telefonlar ve iPhone modelleri yazımızda.

1 . Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus 2019’da tanıtılan üst seviye bir akıllı telefon. f/1.9 diyafram aralığına sahip 10 megapiksel çift piksel faz algılama otomatik odaklama (PDAF) ve f/2.2 diyafram aralığında 8 megapiksel derinlik sensörünü taşıyan çift selfie kameraya sahip olan telefonun ön kamerası Çift görüntülü arama ve Otomatik HDR’ı destekliyor. Her iki geniş açılı sensör derinlik efektlerilye yüksek kaliteli fotoğraflar üretmek için birbirleriyle senkronize çalışıyor.

Galaxy S10 Plus Özellikleri

6.4 inç Dinamik AMOLED ekran, 1440x2040 piksel çözünürlük, Corning Gorilla Glass 6 ve HDR10+

Exynos 9820, Mali-G76 MP12 grafik işlemci veya Snapdragon 855, Adreno 640 (Amerika/Çin)

8GB RAM + 128GB depolama, 8GB RAM + 512GB depolama, 12GB RAM + 1TB depolama

Üçlü arka kamera - 12MP (geniş) + 12MP (telefoto) + 16MP (ultra geniş)

Selfie kamerası - 10MP (geniş) + 8MP (geniş)

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Radyo ve USB 3.1 Type-C 1.0

Parmak izi, ivmeölçer, jiro, yakınlık, barometre, kalp atış, SpO2

4100 mAh batarya (15W hızlı şarj, Hızlı Qi 15W kablosuz şarj, Ters Kablosuz 9W şarj

2 . Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro Max 20 Eylül 2019’da tanıtılmıştı. 12 megapiksel ve 0.3 megapiksel ToF 3D sensöre sahip çift ön kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. 4K kalitede 24/20/60fps, 1080p kalitede 20/60/120fps video kaydı ve HDR desteği sunuyor. Bununla birlikte Dörtlü LED çift tonlu flaş bulunduran HDR destekli 12 megapiksel üçlü arka kamera (geniş, telefoto ve ultra geniş) mevcut.

iPhone 11 Pro Max Özellikleri

Apple A13 Bionic işlemci, 7nm+, 6 çekirdek ve Apple grafik işlemci birimi

4GB RAM + 64GB, 4GB RAM + 256GB, 4GB RAM + 512GB depolama

6.5 inç Super Retina XDR OLED ekran, 1242x2688 piksel çözünürlük, 10.5:9, 453 ppi, oleofobik kaplama, 800 nit parlaklık, HDR 10, Dolby Vision, 120Hz dokunma hassasiyeti

iOS 13

Üçlü arka kamera - 12MP + 12MP + 12MP (Dörtlü LED çift ton flaş, HDR)

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB 2.0

Face ID, ivmeölçer, jiro, yakınlık, pusula, barometre

3969 mAh batarya, 18W hızlı şarj, USB Güç Dağıtımı 2.0 ve Qi Kablosuz şarj

Altın, Gece Yeşili, Gümüş ve Uzay Grisi

3 . Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 çift arka kamerayla birlikte çift ön kameraya sahip. 12 megapiksel ana sensör ve HDR destekli SL 3D kamera mevcut. Arkada Dörtlü LED çift flaş ve HDR desteği sunan çift 12 megapiksel sensör (geniş, ultra geniş) bulunuyor.

iPhone 11 Özellikleri

6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran, 828x1792 piksel, 19.5:9, 625 nit maksimum parlaklık, geniş renk gamı, 120Hz dokunma hassasiyeti ve oleofobik kaplama

Apple A13 Bionic, Altı Çekirdek, Apple Grafik İşlemci

iOS 13 yüklü geliyor

4GB + 64GB, 4GB + 128GB ve 4GB + 256GB

Çift arka kamera modülü - 12MP + 12MP (Geniş+Ultra Geniş), f/1.8 ve f/2.4 diyafram, Dörtlü-LED çift ton flaş, HDR

Önde selfie’ler için 12MP + 0.3 MP SL 3D kamera

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Radyo, USB 2.0

Face ID, İvmeölçer, Jiro, Yakınlık, Pusula, Barometre

3110 mAh batarya, 18W hızlı şarj, Qi Kablosuz

Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı ve Beyaz

4 . Xiaomi Redmi K30

Xiaomi’nin Snapdragon 765G işlemcili telefonu Redmi K30, f/2.2 diyafram aralığına sahip 20 megapiksel ana kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörünün bulunduğu çift delikli ekranla geliyor. HDR ve [email protected] video kaydını destekliyor. Arkada 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş sensör, 2 megapiksel özel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü olmak üzere dört kamera mevcut.

Redmi K30 Özellikleri

6.67 inç IPS LCD ekran, 1080x2400 piksel çözünürlük, 20:9, Corning Gorilla Glass 5, HDR 10, 120Hz yenileme hızı

Qualcomm Snapdragon 730G, Sekiz Çekirdek, Adreno 618 GPU

6 ve 8GB RAM, 64GB/128GB/256GB UFS 2.1 depolama (microSD ile 256GB’a kadar artırılabiliyor)

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Kızılötesi Bağlantısı, Radyo, USB 2.0 Type C

Yanda parmak izi okuyucu, ivmeölçer, jiro, yakınlık, pusula

4500 mAh batarya, 27W hızlı şarj

Mavi, Kırmızı ve Mor

5 . Vivo V17 Pro

Eylül 2019’da tanıtılan bir başka güçlü cihaz: Çift selfie kameraya sahip Vivo V17 Pro. akıllı telefon 32MP ana ve 8MP ultra geniş sensör içeren motorlu açılır ön kamera modülü taşıyor. 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunduran dörtlü arka kamera mevcut.

Vivo V17 Pro Özellikleri

6.44 inç Super AMOLED ekran, 1080x2400 piksel, Gorilla Glass 6 ve 20:9 en boy

Qualcomm Snapdragon 675 işlemci, Sekiz Çekirdek, Adreno 612 grafik işlemci birimi

WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, FM Radyo ve USB 2.0

Ekran altı parmak izi okuyucu, İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık ve Pusula

Kristal Siyahı, Kristal Gökyüzü ve Gece Okyanus

159 x 74.7 x 9.8 mm ve 201.8 gr

6 . Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL

Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL, her iki cihazda da aynı çift selfie kamera mevcut. Her iki akıllı telefonda da 8 megapiksel geniş açılı sensör (f/2.2) , 8 megapiksel telefoto sensör (f/1.8) bulunuyor. Google Kamera uygulaması güçlü yazılım işleme ile fotoğrafların daha profesyonel görünmesine yardımcı oluyor.

Pixel 3 ve Pixel 3 XL Özellikleri

Pixel 3, 5.5 inç P-OLED ekran; Pixel 3 XL, biraz daha büyük ekrana (6.3 inç) sahip. Pixel 3, 1080x2160 piksel çözünürlük, 18:9 en boy oranı, Corning Gorilla Glass 5, HDR ve 443 ppi destekliyor. Pixel 3 XL, 1440x2960 piksel çözünürlük, 18.5:9 en boy, 523 ppi ve Corning Gorilla Glass 5 destekliyor.

Snapdragon 845 işlemci, Sekiz Çekirdek, Adreno 630 grafik işlemci

4GB RAM + 64GB ve 128GB Dahili Depolama (microSD kart yuvası yok)

Parmak izi, ivmeölçer, jiro, yakınlık, pusula ve barometre

2915 mAh batarya (Pixel 3), 3420 mAh batarya (Pixel 3 XL), 18W hızlı şarj, Qi kablosuz şarj

Açık Beyaz, Düz Siyah, Pembe

7 . Samsung Galaxy Fold

İlk katlanabilir telefonlardan Samsung Galaxy Fold’un önünde birkaç kamera sensörü bulunuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP ana sensör ve f/1.9 diyafram aralığına sahip 8MP sensör mevcut. Katlanabilir ekran açıldığında 7.3 inç bir tablet ekranı karşınıza çıkıyor, katlandığında 4.6 inç dar bir telefon ekranıyla karşılaşıyorsunuz.

Galaxy Fold Özellikleri