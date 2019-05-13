Android ve iOS için En İyi 5 Kamera Uygulaması

Akıllı telefonlar, bazı temel özelliklerle standart olarak sunulan kamera uygulamaları ile gelir ama standart olarak gelen bu kamera uygulamalarının çoğu, isteklerinizi karşılayabilecek kadar büyük özelliklere sahip olmayabilir. Bu kamera uygulamaları, akıllı telefon fotoğrafçıları için bir hayal kırıklığı olabilir.

Neyse ki uygulama mağazalarında akıllı telefonunuz için yüzlerce kamera uygulaması var. Bu uygulamalardan hangisinin sizin için daha iyi olduğu konusunda biraz kararsız olabilirsiniz. Bu yazıda, arama yelpazenizi daraltmanızı sağlamak için Android ve iOS platformları için en iyi 5 kamera uygulamasını derledik.

Otomatik modu kullanabilir ya da odaklama ve pozlama, enstantane hızı ve ISO ayarlarınız için kontrolü manuel ayarlarla ele alabilirsiniz. Ayrıca fotoğraflarınızı RAW dosya biçiminde kaydederek daha sonra fotoğraf düzenleme işlemi için maksimum kaliteyi elde edebilirsiniz.

Camera+ 2 çok fazla özelliğe sahiptir. Kırpma ve görüntü filtreleri gibi temel düzenleme araçlarına kolayca erişilebilir, sıradan düzenleme işlemlerini maksimum basitlik ile yapabilirsiniz.

Cymera (Android ve iOS)

Cymera güçlü fotoğrafçılık uygulamalarıyla rekabet etmeye çalışmıyor. 100’ün üzerinde selfie filtresi, çeşitli çekim modları ve sunulan rötuşlama araçları ile fotoğrafları daha cazip kılmak isteyen sıradan kullanıcıları hedefliyor. Seçebileceğiniz yedi farklı lens seçeneğinin yanı sıra kırmızı göz giderme gibi daha temel düzenleme özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

Yeni başlayanlar ya da sıradan fotoğrafçılar için buna biçilmiş kaftan diyebiliriz çünkü bu uygulama sayesinde, kullanmayacağınız birçok özelliğin arasında boğulmanıza gerek yok. Bu uygulama ile fotoğraflarınızı Instagram gibi sosyal medya platformlarına hızlıca yükleme gibi özelliklere de sahip oluyorsunuz, Cymera, sosyal medya kullanıcıları için bu yüzden mükemmel bir uygulama diyebiliriz.

Manual (iOS)

Pro-level özelliklere sahip minimalist bir arayüz arayan bir iPhone kullanıcısıysanız, Manual'e kesinlikle bakmalısınız. Uygulamanın isminden de anlaşılacağı üzere Manual, kişiselleştirme için tasarlanmış bir uygulamadır. Bu nedenle, sıradan kullanıcıların kullanmayı düşünmesi gereken bir uygulama değildir.

Fotoğrafçılar, enstantane hızı, netleme ve pozlama dahil çoğu kamera uygulamasında genellikle erişilemeyen ayarları elle ayarlayabilir. Ayrıca Manual, fotoğraflarınızı RAW formatında kaydetmenize olanak sağlar. Böylelikle, çektiğiniz fotoğrafları Photoshop’ta düzenlemek için en iyi fotoğraf kalitesini elde edebilirsiniz.

Camera FV-5 (Android)

Camera FV-5, Android platformunda profesyonel fotoğrafçılık pazarına yönelik en iyi kamera uygulamasıdır. Uygulama, ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürüme sahiptir. Camera FV-5’in ücretli sürümünde RAW desteği de bulunur.

Camera FV-5, kullanıcılara DSLR benzeri manuel seçenekler sunar. Camera FV-5’te pozlama, ISO, ışık ölçümü, beyazlık dengesi, obtüratör hızı ayarlanabilir. Pozlama süresini, açıklığı, f-stop gibi faydalı EXIF verilerini de görüntüleyebilirsiniz.

Camera FV-5’te uzun pozlama modu da vardır. Hatta Camera FV-5 ile hızlandırılmış videolar da çekebilirsiniz. Camera FV-5 ile çekilen fotoğraflar JPG, RAW, DNG veya PNG formatlarında kaydedilebilir.

ProShot (Android ve iOS)

ProShot, akıllı telefonunu DSLR kameraya dönüştürmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Tıpkı gerçek bir DSLR gibi, ProShot da kullanıcılara manuel ve otomatik olmak üzere çeşitli çekim modları ve ayrıca programlanabilir çeşitli modlar sunuyor. ProShot uygulamasında odak ve pozlamanın yanı sıra deklanşör hızı, ISO ayarları ve beyaz dengesini ayarlayabiliyorsunuz.

ProShot’ın sahip olduğu seri çekim modu ve hızlandırılmış modlar, anları hızlı bir şekilde yakalamak için size yardımcı olabilir. ProShot’ta çektiğniz fotoğrafları RAW formatında kaydedebilirsiniz.