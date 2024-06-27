Efsane devam ediyor. Gelmiş geçmiş en iyi strateji oyunlarından biri olan Sid Meier's Civilization 7 duyuruldu.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan bir 4X strateji oyunu olan Sid Meier's Civilization 7, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Sid Meier's Civilization 7, oyunculara dünya tarihinin efsanevi liderlerinden biri olarak kendi medeniyetlerini kurma, geliştirme ve yönetme şansı tanır. Civilization serisinin köklü mirasını devam ettiren Civilization 7 kapsamlı ve detaylı bir oyun deneyimi sunacak.

Antik çağlardan başlayarak modern zamanlara kadar kendi medeniyetimizi inşa ettiğimiz bu oyunda şehirler kurar, büyük mimari yapılar inşa eder, yeni teknolojiler geliştirir; kültürel, bilimsel, dini ve askeri yollarla dünyayı etkileyen stratejik kararlar alırız. Her liderin kendine özgü yetenekleri ve bonusları bulunur. Bu da her oyunun farklı ve dinamik olmasını sağlar.

Civilization 7, yenilikçi oyun mekanikleri ve gelişmiş yapay zeka ile dikkat çekiyor. Yine iplomatik ilişkiler kurup, ticaret yolları açıp, savaşlar yapacağız. Oyun içi kararlarımız medeniyetimizin kaderini belirlerken çevre ile etkileşime girme ve doğal afetlerle başa çıkma gibi yeni zorluklarla da karşılaşabileceğiz.

Sid Meier’s Civilization 7 İndir

Civilization 7 indirmeye henüz açılmadı ancak tarihin efsanevi liderleri olarak medeniyetinizi kurup, dünyayı stratejik kararlarla şekillendirmek istiyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek.

Sid Meier’s Civilization 7 Sistem Gereksinimleri

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