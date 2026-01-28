Silinen WhatsApp Mesajlarını Kurtarma Rehberi - Kesin Çözüm

WhatsApp mesajlarınızı yanlışlıkla sildiniz mi veya yeni bir telefona geçerken eski sohbetlerinizi mi kaybettiniz? Endişelenmeyin, bu rehberde WhatsApp silinen mesajları görme ve WhatsApp mesajları geri getirme yöntemlerini adım adım anlatıyoruz. Rehberimizde yer alan adımları uygulayabilir ve kaybolan mesajlarınıza tekrar ulaşabilirsiniz.

Google Drive veya iCloud Yedeklemesini Kullanma (iOS ve Android)

Birçok kullanıcı WhatsApp ta silinen mesajlar nasıl geri gelir diye merak ediyor; WhatsApp'ın kendi içindeki en yaygın yöntem, bulut yedeklemelerini kullanmaktır. Eğer daha önce ayarlar kısmından yedekleme yaptıysanız, WhatsApp eski mesajları geri getirme işlemi oldukça basittir. Bu yöntem, WhatsApp yedeği yükleme mantığıyla çalışır.

iOS için: iCloud hesabınıza bağlı olmanız gerekir.

iCloud hesabınıza bağlı olmanız gerekir. Android için: Google Drive üzerinden yedeklemeniz bulunmalıdır.

Adımlar:

1. WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

2. Telefon numaranızı doğrulayın. (daha önce sohbetlerin yedeklendiği aynı telefon numarası ile alınması gerekir.)

3. Ekranda çıkan WhatsApp sohbet yedeği yükleme uyarısındaki "Geri Yükle" seçeneğine dokunun.

Yerel Yedekleme ile Mesajları Kurtarma (Sadece Android)

Bulut yedeklemeniz yoksa, WhatsApp silinen mesajları geri getirme android cihazlarda günlük olarak oluşturulan yerel dosyalarla yapılabilir. Eğer WhatsApp silinen mesajları bulma konusunda sorun yaşıyorsanız şu adımları izleyin:

1. Dosya Yöneticisi: Telefonunuzun dahili depolama birimindeki WhatsApp/Databases klasörüne gidin.

2. Dosya Adını Değiştirme: En güncel yedek dosyasının adını msgstore.db.crypt14 (veya ilgili sürüm) olarak değiştirerek WhatsApp'ı yeniden kurduğunuzda bu yerel dosyayı görmesini sağlayabilirsiniz. Bu, WhatsApp silinen mesajları geri alma isteyenler için idealdir.

Tenorshare iCareFone Transfer ile Kesintisiz Çözüm

Resmi yöntemler bazen yavaş olabilir, depolama alanı sorunu çıkarabilir veya en önemlisi seçici kurtarma yapmanıza izin vermez. Özellikle 1 sene önceki WhatsApp mesajları geri getirme gibi zorlu durumlarda resmi yedekler yetersiz kalabilir.

Eğer tüm verileri saatlerce beklemek istemiyor ve silinen WhatsApp mesajları geri getirme sürecinde seçici davranmak istiyorsanız, profesyonel bir araç olan iCareFone Transfer en mantıklı adımdır. Bu araç, WhatsApp'ta silinen mesajları görme ve yedekleri yönetme konusunda benzersizdir.

Tenorshare iCareFone Transfer’in Avantajları

Tenorshare iCareFone Transfer, klasik yöntemlerin sunduğu kısıtlamaları aşmanıza yardımcı olur:

Ücretsiz Yedekleme: WhatsApp verilerinizi tamamen ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.

WhatsApp verilerinizi tamamen ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Önizleme Desteği: Resmi yöntemlerin aksine, geri yüklemeden önce hangi mesajların veya fotoğrafların yedeklendiğini görebilirsiniz.

Resmi yöntemlerin aksine, geri yüklemeden önce hangi mesajların veya fotoğrafların yedeklendiğini görebilirsiniz. Seçici Geri Yükleme: Tüm yedeği yüklemek yerine sadece istediğiniz sohbetleri seçerek zamandan ve telefon hafızasından tasarruf edersiniz.

Tüm yedeği yüklemek yerine sadece istediğiniz sohbetleri seçerek zamandan ve telefon hafızasından tasarruf edersiniz. Platformlar Arası Transfer: WhatsApp verilerini iOS'tan Android'e veya tam tersi yönde kolayca taşıyabilirsiniz.

iCareFone Transfer ile WhatsApp Silinen Fotoğrafları Geri Getirme

1. Bağlayın: Programı bilgisayarınıza kurun ve telefonunuzu USB kablosuyla bağlayın.

2. Yedekle/Görüntüle: Mevcut yedeklerinizi önizleyin.

3. Kurtar: Geri getirmek istediğiniz mesajları seçin ve "Cihaza Geri Yükle" veya "Bilgisayara Aktar" butonuna tıklayın.

Önemli Not: Bu yöntem, iCloud veya Google Drive doluluğu nedeniyle "yedekleme takılması" veya "yeterli alan yok" hatası alan kullanıcılar için hayat kurtarıcıdır.

WhatsApp Veri Güvenliği İçin Karşılaştırma Tablosu

WhatsApp eski mesajları geri getirme süreci, doğru araçları kullandığınızda stresli bir deneyim olmaktan çıkar. Aşağıdaki tablo, hangi yöntemin sizin için daha uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır:

Özellik Google Drive/iCloud Tenorshare iCareFone Transfer Geri Yükleme Hızı İnternet hızına bağlı (Yavaş olabilir) Çok Hızlı (Kablolu bağlantı) Ön İzleme Yapma Yok Var Seçici Kurtarma Yok Var Ücretsiz Sınırlı bulut alanı Sınırsız PC yedekleme

Sonuç

Sonuç olarak, WhatsApp eski mesajları geri getirme süreci, doğru araçları kullandığınızda stresli bir deneyim olmaktan çıkar. Düzenli yedekleme almayı ve verilerinizi daha esnek yönetmek için iCareFone Transfer gibi profesyonel çözümleri değerlendirmeyi unutmayın.

