Snapchat Engel Kaldırma Nasıl Yapılır?

Snapchat, engel kaldırma işleminin pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyarak kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki, bir kullanıcının engelini kaldırabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu sosyal medya kullanıcısının merak ettiği soruyu cevaplayacağız.

İlk olarak 2011 yılında hizmet vermeye başlayan Snapchat, yıllardır dünya genelinde popülerliğini devam ettiriyor. Paylaşılan görsellerin ve videoların bir süre sonra otomatik olarak silindiği sosyal medya uygulamasında bazı kullanıcıları engelleyebilir ve bir süre sonra engeli kaldırabilirsiniz.

Popüler sosyal medya hizmetinde daha önce engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak istediğinizde hangi adımları uygulamanız gerektiğini merak edebilirsiniz. Peki, Snapchat'te engel nasıl kaldırılır? Bu işlem için aşağıda bulunan adımları uygulayabilirsiniz.

Snapchat Engel Kaldırma Adımları

Snapchat uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine basın.

Ayarlar menüsüne girin.

"Engellenenler" kategorisini görüntüleyin.

Engelini kaldırmak istediğiniz kullanıcının yanındaki çarpı simgesine dokunun.

"Evet" seçeneğini seçin.

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya uygulamasında daha önce engellediğiniz bir kullanıcının engelini kaldırmak istiyorsanız ilk olarak akıllı telefonunuzda yüklü olan Snapchat uygulamasını açın. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazın ve hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra ekranın köşesinde yer alan profil simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uygulamanız hâlinde profil sayfası görüntülenecektir. Açılan sayfanın üst kısmında bulunan çark simgesinin üzerine basarak ayarlar menüsüne girin.

Ayarlar menüsü üzerinden "Engellenenler" isimli kategoriyi açın. Açılan listede daha önce engellediğiniz kişilerin bir listesini göreceksiniz. Liste üzerinden engelini kaldırmak istediğiniz kişinin karşısında bulunan çarpı simgesinin üzerine dokunun. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden "Evet" seçeneğini seçerek işlemi onaylayın. Eğer engelini kaldırdığınız bir kullanıcıyı bir süre sonra tekrar engellemek isterseniz profil sayfasında yer alan "Arkadaşlarım" kategorisine girmeniz ve ardından kullanıcı isminin üzerine bir süre basılı tutmanız gerekiyor.

Söz konusu işlemi gerçekleştirdikten sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Daha Fazla" yazısına dokunun. Bu adımı uyguladığınızda "Şikâyet Et", "Engelle", "Sohbetleri Sil", "Adı Düzenle", "Mesaj Bildirimleri" dahil olmak üzere pek çok seçenek çıkacak.

"Daha Fazla" yazısına dokunduğunuzda çıkan seçenekler arasından "Engelle" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda kullanıcı engellenecektir ve "Engellenenler" listesine eklenecektir.

Bu yazıda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Snapchat isimli sosyal medya uygulamasında daha önce engellenen bir kişinin engelinin nasıl kaldırılacağını açıkladık. Hazırladığımız rehberde bulunan adımları sırası ile uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca popüler sosyal medya uygulamasında nasıl konum ekleneceğini merak ediyorsanız Snapchat'te konum ekleme nasıl yapılır sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.