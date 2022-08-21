Snapchat Kullanıcı Adı (İsim) Değiştirme Nasıl Yapılır?

Snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemi platformu kullanan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2011 yılında hayatımıza giren Snapchat, en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Platform üzerinden kısa videoların yanı kısa fotoğraf paylaşımı da yapılıyor. Ayrıca Snapchat, kullanıcılarına birbirleriyle iletişim kurma imkânı da veriyor. Snapchat şirketi kullanıcılarına birçok özellik sunmasına rağmen kullanıcı adı değiştirme özelliğini kuruluşundan 11 yıl sonra getirdi. Snapchat, 23 Şubat 2022 tarihinde isim değiştirme özelliğini sundu. Bu yazımızda Snapchat isim değiştirme nasıl yapılır konusundan bahsedeceğiz.

Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır? -2022

Snapchat isim değiştirme özelliğini geliştirerek kullanıcılarını çok sevindirdi. Bu özellikten yararlanmak için öncelikle Snapchat’in güncel olup olmadığı kontrol edilmelidir. Snapchat’in güncelliği kontrol edildikten sonra isim değiştirme aşamasına geçilebilir.

Snapchat isim değiştirme 2022 adımları şu şekildedir;

İlk olarak uygulamaya giriş yapılıp profil açılır.

Profilin açılması için sol üst köşede yer alan Bitmoji butonuna tıklanır. Bitmoloji, kullanıcı tarafından oluşturulan profil resmidir. Bitmoloji oluşturmayan hesaplarda profil resmi görülür.

Ekranın sağ üst köşesinde “Ayarlar” menüsü dişli simge vardır. Dişli simgeye dokunulup diğer adıma geçilir.

Hesapla alakalı bilgilerin olduğu alanda “Kullanıcı Adı” yazan kısma basılır.

Daha sonra “Kullanıcı adını değiştir” butonu tıklanır.

Ekrana uyarı bildirimi gelir. Uyarı bildirimin olduğu alanda “Devam et” yazısına dokunulur.

Son adımda kullanıcı adı belirlenip değiştirme işlemi tamamlanır.

Snapchat Görünen Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Snapchat kullanıcı adı değiştirme yanında görünen adın nasıl değiştirildiği de kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Snapchat görünen adı değiştirme işlemi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Uygulamaya giriş yapılır.

Sol üst köşede konumlanan Bitmoji simgesi üzerine tıklanır.

Profil sayfası üzerinden sağ üst köşede bulunan “Ayarlar” simgesine basılır.

“Ayarlar” menüsünden görünen adın değiştirilmesi için “Ad” yazan alana tıklanır.

Yeni Snapchat görünen adı girilip yeşil renkteki “Kaydet” düğmesine tıklanır.

Yeni görünen ad oluşturulduktan sonra işlem tamamlanır.

Snapchat Kullanıcı Adı Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemi öncesinde birkaç nokta çok iyi bilinmelidir. Bu noktalardan ilki; kullanıcı isminin yalnızca yılda 1 kez değiştirilmeye izin verilmesidir. Bundan dolayı değiştirmeden önce yeni isim üzerinde çok iyi düşünülmelidir. Değiştirilen kullanıcı adı daha sonra yeniden alınamaz. Ayrıca başkasının kullandığı kullanıcı adlarının da alınması mümkün değildir. Snapchat hesabını aktif kullanmayan kişilerin kullanıcı adlarını almaya da platform izin vermiyor.

Snapcat kullanıcı ismi değiştikten sonra hesap üzerindeki bilgiler kaybolmaz. Snapcat’te kullanıcı ismi değiştikten sonra yeniden “Kişiler”, “Anılar”, “Snap kodu” ve “Snap puanı” bilgilerine ulaşabilirsiniz. İsim değişikliği yapıldığında “Kişiler” listesi değişmez fakat listedeki kişiler eski isimle aradıklarında bulamazlar. Bu nedenle kişi listesindeki kişilere kullanıcı isminin değiştiğini belirtmek gerekir.

Yeni Snapchat Hesabı ile Kullanıcı Adı Değişimi

Snapchat kullanıcı adı değiştirme işlemleri yeni hesap açılarak yapılabilir. Yeni hesap açmadan evvel eskisindeki kişi listesi ve veriler kopyalanmalıdır. Yeni Snapchat hesabı açtıktan sonra kişi listesini eskisinden aktarmak çok zahmetlidir. Bu işlemi kolaylaştırmak için aşağıdaki işlemler takip edilmeli;

Snapchat hesabı açılarak ekranın sol üstündeki “Bitmoji” simgesine tıklanmalı.

“Arkadaşlarım” seçeneğine girilir.

Kişi listesi, silinecek Snapcat hesabından senkronize edilmelidir. Bu işlem listedeki kişiler rehberde ekli olduğunda yapılır.

Kişi listesi hesaba kullanıcı adı üzerinden eklenebilir. Böyle durumlarda yeni hesaba geçmeden kişi listesindekilerin kullanıcı adları öğrenilmelidir.

Kullanıcı adını öğrenmek için herhangi bir kişinin ismine basılı tutulmalıdır.

Ekrana kişinin isminin yazıldığı görüntü gelir. İsminin yanında sağ ok vardır. Ok basıldığı zaman başka ekran açılır. Açılan ekran üzerinde kişinin görünen isminin altında kullanıcı adı yazılıdır. Kullanıcı adını not edin. Tüm kişi listesini belirttiğimiz şekilde kaydedin.

Kaydetme işleminden sonra ana sayfaya geri dönülür.

Tekrar sol üstte yer alan Bitmoji simgesine basılır.

Sağ üst köşedeki “Ayarlar” kısmına giriş yapılır.

“Ayarlar” menüsü içerisinde en altta bulunan “Oturumu Kapat” seçeneğine tıklanır.

Yeni hesap için “Kaydol” butonuna tıklanıp hesabın oluşması sağlanır.

Yeni hesabın oluşmasının ardından ekranın üst bölümündeki “büyüteç” simgesine tıklanır.

Arkadaşların kullanıcı isimleri teker teker aranıp listeye eklenir. Kişinin isminin yanında “Ekle” yazısı vardır. Ekle yazısına tıklanarak kişiler eklenmeye başlanır.

Yukarıdaki adımlar tüm arkadaşların eklenmesi için tekrarlanır.

Yazımızda “Snapcat kullanıcı adı değiştirme nasıl yapılır” hakkında bilgi verdik. Aynı zamanda bu platformla yeni tanışıyorsanız; Snapchat Nedir, Nasıl Kullanılır başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.