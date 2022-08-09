Snapchat'in Yeni Özelliği "Aile Merkezi" Geliyor

Snap'in çocuk güvenliği çabalarının bir parçası olarak Snapchat, Salı günü şirketin ebeveynlerin ve gençlerin gerçek dünyada nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili yeni bir denetim aracı başlatıyor.

Snapchat'in yeni "Aile Merkezi", ebeveynlerin, gençlerin birbirlerine ne söylediklerini öğrenmeden uygulamada kimlerle mesajlaştığını takip etmelerini sağlayacak

Gözetim araçlarının yürürlüğe girebilmesi için hem vasi hem de çocuk Aile Merkezi davetini kabul etmelidir. Davetler kabul edildikten sonra bir vasi, çocuklarının arkadaş listesinin tamamını ve son yedi gün içinde etkileşimde bulundukları hesapların listesini görebilir ve hesaplarla ilgili olarak Snap'in Güven ve Güvenlik Ekibine rapor verebilir.

Snapchat, Gençlerin Aileleriyle Arasındaki Bağlantıyı Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Snap, Salı günkü blog yazısında, "Amacımız, gerçek dünya ilişkilerinin dinamiklerini yansıtmak ve ebeveynler ile gençler arasındaki iş birliğini ve güveni teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi araç oluşturmaktı." dedi.

Snap, önümüzdeki birkaç hafta içinde ebeveynlerin çocuklarının eklediği yeni arkadaşları ve ek içerik kontrollerini görmelerine olanak tanıyan araçlar da dâhil olmak üzere yeni Aile Merkezi özelliklerini kullanıma sunmayı planlıyor.

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