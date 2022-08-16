Dumpster uygulaması Android cihazınızdan yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları, videoları veya ses dosyalarını kurtarmanıza olanak sağlıyor.

Gökhan Abay - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hata yapmak özgürlüktür! Hepimizin yanlışlıkla sildiği dosyalar mutlaka olmuştur. Bu dosyaları geri getirmek için oldukça uğraşırız. Bilgisayar ortamında sildiğimiz verileri geri getirmenin birçok yolu var. Çeşitli programlar sayesinde istediğimiz dosyayı rahatlıkla geri getirebiliyoruz. Mobil platformda da bu işlemi yapabileceğimiz çok güzel bir uygulama olarak Dumpster Geri Dönüşüm Kutusu var.

Dumpster APK İndir

Dumpster uygulaması Android cihazınızdan yanlışlıkla sildiğiniz fotoğrafları, videoları veya ses dosyalarını kurtarmanıza olanak sağlıyor. Verilerinizi yedeklemeye ihtiyaç duymadan rahatlıkla kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde artık sildiğiniz ama pişman olup geri getirmek istediğiniz dosyalara rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Time Dergisi tarafından 2013 yılının en iyi 50 uygulamasından biri seçilen Dumpster, kullanım kolaylığı açısından da dikkat çekiyor.

Dumpster Özellikleri:

- Silinmiş fotoğrafları, uygulamaları, videoları,ses dosyalarını ve hemen hemen tüm dosya türlerini kurtarma,

- İnternet bağlantısı gerekmeden kullanabilme,

- Sildiğiniz dosyaların önizlemesini görebilme,

- 'Share' ya da 'Send to' butonlarını kullanarak kurtarmak istediğiniz dosyaları istediğiniz konuma taşıyabilme,

- Hiçbir zaman geri getirmek istemediğiniz verileri zaman ayarı yaparak tamamen silme,

- Gizliliğinizi korumak için özel kilit ekranı.

Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz Dumpster'i kullanmanızı mutlaka öneririm. Dilerseniz belli bir miktar ücret ödeyerek uygulamada ki reklamlardan da kurtulabilirsiniz.