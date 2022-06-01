SnowRunner ile macera dolu bir dünyaya giriş yapacak ve farklı zorluklarda yük taşıyacaksınız.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunları arasına geçen yıl katılan ve oyuncular tarafından epey beğenilen SnowRunner başarılı gidişatına devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da sevilerek oynanan başarılı yapım, Windows platformu için Steam üzerinde lansmana çıktı. Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Entertainment tarafından yayınlanan SnowRunner indir, aldığı olumlu geri bildirimler ile kalitesini gözler önüne serdi.Birbirinden farklı zorluklara sahip olan oyunda, oyuncular çamurla kaplı yollarda araba sürecek, uçurum kenarlarında aracı devirmeden ilerlemeye çalışacaklar. Yaz ve kış aylarına dair mevsimler geçişlere de ev sahipliği yapan oyun, simülasyon ve macera oyunları arasında gösteriliyor. Düzenli olarak güncellemeler alan oyun, yepyeni içerikleri oyuncularının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

SnowRunner Özellikleri

Gerçekçi grafikler,

Birbirinden farklı zorluklar,

Farklı araç seçenekleri,

Çok sayıda farklı görev,

Basitten zora doğru giden zorluk derecesi,

13 farklı dil seçeneği,

Eğlenceli oynanış,

Mevsimsel geçişler,

Düzenli güncellemeler,

Basit kontroller,

Zengin içerik,

Ülkemizde ve dünya da ilgiyle oynanmaya devam edilen SnowRunner sürükleyici oynanışı ile oyuncuları tatmin etti. Steam üzerinde Windows kullanıcıları tarafından ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım birbirinden farklı zorluklara ev sahipliği yapıyor. Eğlenceli oynanışına ek olarak oyuncularına basit kontroller sunan başarılı oyun mevsimsem geçişleri ile karlarla kaplı haritasını da oyuncularının beğenisine sunuyor. Düzenli olarak güncellemeler almaya devam eden simülasyon oyunu epey zengin bir içeriğe sahip. İlk oyun olan ModRunner’ın devam niteliğinde karşımıza çıkan SnowRunner, 13 farklı dil seçeneği ile oynanıyor. Ancak bu dil seçenekleri arasında ne yazık ki Türkçe bulunmuyor. Farklı araç seçenekleri ile farklı görevleri deneyimleme imkanı da veren oyun, gerçekçi grafik açıları ile alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi olmaya aday görünüyor.

SnowRunner İndir

Windows platformu için Steam üzerinde yer alan SnowRunner cazip bir fiyat etiketi ile satışlarına devam ediyor. Oyun sık sık indirime girerek yeni oyunculara ulaşmaya devam ederken Steam’deki yükselişi de herkesin dikkatini çekiyor.

SnowRunner Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i3-4130 3.4 GHz / AMD Ryzen 3 2200U 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB, GeForce GTX 660 / Radeon R9 270

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: Intel i7-8700 3.2 GHz / AMD Ryzen 7 2700 3.2 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970 / Radeon RX 580

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan.