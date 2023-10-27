Ekibinizi toplayın ve Warhammer 40,000: Darktide ile aksiyona doyun. Dörtlü takımlar halinde şehri Kaos'un istilasından kurtarmaya çalışın.

Kemal Tavus - 7 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 2022 yılında çıkmış bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. Çok beğenilen Warhammer Vermintide serisinin yapımcısı tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Darktide, Vermintide’ın ruhani bir devamı gibidir.

Tıpkı Vermintide’da olduğu gibi üzerimize gelen akın akın düşmanları ekibimiz ile öldürdüğümüz bu oyunda amacımız hayatta kalmak ve düşmanları geri püskürtmek.

Yayınlandığında karışık eleştiriler alan bir oyun olsa da çıkışından 1 yıl sonra oyun biraz toparladı gibi. Pek çok güncelleme alan Warhammer 40,000: Darktide şu an çok daha oynanabilir durumda.

Warhammer 40,000: Darktide İndir

Bir an önce Warhammer 40,000: Darktide indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınız ile birlikte üzerinize akın akın gelen düşmanları temizleyin.

Warhammer 40,000: Darktide Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci : Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz)

: Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan