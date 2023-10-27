Warhammer 40,000: Darktide
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 48.83 GB
- Üretici Fatshark
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Ekibinizi toplayın ve Warhammer 40,000: Darktide ile aksiyona doyun. Dörtlü takımlar halinde şehri Kaos'un istilasından kurtarmaya çalışın.
Warhammer 40,000: Darktide, Fatshark tarafından geliştirilen ve yayınlanan, 2022 yılında çıkmış bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur. Çok beğenilen Warhammer Vermintide serisinin yapımcısı tarafından geliştirilen Warhammer 40,000: Darktide, Vermintide’ın ruhani bir devamı gibidir.
Tıpkı Vermintide’da olduğu gibi üzerimize gelen akın akın düşmanları ekibimiz ile öldürdüğümüz bu oyunda amacımız hayatta kalmak ve düşmanları geri püskürtmek.
Yayınlandığında karışık eleştiriler alan bir oyun olsa da çıkışından 1 yıl sonra oyun biraz toparladı gibi. Pek çok güncelleme alan Warhammer 40,000: Darktide şu an çok daha oynanabilir durumda.
Warhammer 40,000: Darktide İndir
Bir an önce Warhammer 40,000: Darktide indirin ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınız ile birlikte üzerinize akın akın gelen düşmanları temizleyin.
Geçmişten Bugüne Tüm Warhammer 40K Oyunları
Bilim kurgu oyunları ile fantastik oyunların karışımı diyebileceğimiz bir evren olan Warhammer 40K serisi ülkemizde pek popüler olmasa da oldukça niş bir kitleye hitap ediyor.
Warhammer 40,000: Darktide Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)
- İşlemci: Intel i5-6600 (3.30GHz) OR AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 570
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant internet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
4 kişiye kadar co-op desteği
Grafikler son derece iyi
Atmosfer şahane
Oyunun bazı sistemleri sıkıntılı
Kötü bir çıkış yaptı, güncellemeler ile düzeltilmeye çalışılıyor
Optimizasyon sıkıntıları mevcut