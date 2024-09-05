Valorant'a Yeni Rakip: Spectre Divide Sistem Gereksinimleri

Spectre Divide sistem gereksinimleri, ücretsiz olarak sunulan taktiksel nişancı oyununun hangi donanıma ihtiyaç duyduğunu gösterir. Bilgisayar, oyunun gereksinimini karşılayamıyorsa kasma sorunu ortaya çıkar. Bu da oyun deneyiminin olumsuz yönde etkilenmesine yol açar.

Valorant benzeri oyunlar arasında yerini alan Spectre Divide, 2024 yılının eylül ayında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Peki, sorunsuz oyun deneyimi için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor Spectre Divide'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık.

Spectre Divide Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 Home

: Windows 10 Home İşlemci : Intel Core i5 (4. nesil veya sonrası) / AMD Ryzen 5

: Intel Core i5 (4. nesil veya sonrası) / AMD Ryzen 5 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GTX 1080-Ti / AMD RX 6700-XT

: NVIDIA GTX 1080-Ti / AMD RX 6700-XT DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Çevrim içi tabanlı FPS oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az 4. nesil Intel Core i5 veya AMD Ryzen 5 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GTX 1080-Ti ya da AMD RX 6700-XT'ye ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca 8 GB RAM isteniyor.

Spectre Divide Kaç GB?

Spectre Divide oyununun sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı pratik şekilde artırabilirsiniz.

Spectre Divide Nasıl Bir Oyun?

Mountaintop Studios tarafından geliştirilen taktiksel online FPS oyunu Spectre Divide, genel olarak Valorant'a benziyor ancak önemli farklılıklar sunuyor. Üçer kişilik iki takımın mücadele ettiği oyunda iki karakteri kontrol edebiliyoruz. İki karakter arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

20 farklı silahın yer aldığı oyunda özelleştirme sistemi mevcut. Bu özellik sayesinde silahları, karakterimizin görünüşünü ve kıyafetleri özelleştirebiliyoruz. Ayrıca oyunda karakter oluşturma özelliği de bulunuyor.

Çizgi roman ve animasyon tarzı grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Çevrim içi tabanlı yeni ücretsiz FPS oyunu Spectre Divide hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.