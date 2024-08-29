Spectre Divide
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 19.53 GB
- Üretici Mountaintop Studios
-
Ünlü yayıncı Shroud'un da ortaklar arasında yer aldığı Spectre Divide, 3v3 taktiksel nişancı oyunudur.
Oyuncuları sürükleyici bir aksiyon-macera dünyasına taşıyan Spectre Divide, fütüristik bir evrende geçen karmaşık bir hikaye sunuyor. Henüz daha piyasaya sürülmeyen ve 3 Eylül'de görücüye çıkacak olan yapım, rekabetçi 3v3 oynanan bir taktiksel nişancı oyunudur.
Gelişmiş bir yapay zeka ve dinamik atmosferiyle öne çıkan oyunda, etkileşimli çevreleri, detaylı karakterleri ve çeşitli görevleri deneyimleyeceksiniz. Grafik ve ses tasarımı, oyunculara etkileyici bir deneyim sunuyor. Tabii ki detaylı mekanlar ve atmosferik müzikler, oyunun karanlık ve gizemli atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz.
Spectre Divide İndir
Farklı haritalarda mükemmel bir FPS deneyimi yaşayacaksınız. Düşman takımını alt etmek için oyunun en göze çarpan özelliklerinden biri olan ikinci bedeninize geçiş yapabilir ve farklı açılarda savaşmaya devam edebilirsiniz.
20 farklı silah ve farklı kombinasyonları istediğiniz gibi özelleştirip, kullanabilirsiniz. Oyun tarzınızın ve eğleneceğiniz şeyin ne olduğunu bilmek, bu tarz seçimlerde sizin yararınıza olacaktır.
Siz de Spectre Divide indirin ve sıkı bir rekabetçi deneyimine hazır olun.
Spectre Divide Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 Home
- İşlemci: Intel Core i5 (4. Nesil veya daha yenisi) VEYA AMD Ryzen 5
- Bellek: 8GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1080-Ti VEYA AMD RX 6700-XT
- DirectX: Sürüm 11
- Beyaz: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan