Ünlü yayıncı Shroud'un da ortaklar arasında yer aldığı Spectre Divide, 3v3 taktiksel nişancı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 22 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyuncuları sürükleyici bir aksiyon-macera dünyasına taşıyan Spectre Divide, fütüristik bir evrende geçen karmaşık bir hikaye sunuyor. Henüz daha piyasaya sürülmeyen ve 3 Eylül'de görücüye çıkacak olan yapım, rekabetçi 3v3 oynanan bir taktiksel nişancı oyunudur.

Gelişmiş bir yapay zeka ve dinamik atmosferiyle öne çıkan oyunda, etkileşimli çevreleri, detaylı karakterleri ve çeşitli görevleri deneyimleyeceksiniz. Grafik ve ses tasarımı, oyunculara etkileyici bir deneyim sunuyor. Tabii ki detaylı mekanlar ve atmosferik müzikler, oyunun karanlık ve gizemli atmosferini güçlendiriyor diyebiliriz.

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Farklı haritalarda mükemmel bir FPS deneyimi yaşayacaksınız. Düşman takımını alt etmek için oyunun en göze çarpan özelliklerinden biri olan ikinci bedeninize geçiş yapabilir ve farklı açılarda savaşmaya devam edebilirsiniz.

20 farklı silah ve farklı kombinasyonları istediğiniz gibi özelleştirip, kullanabilirsiniz. Oyun tarzınızın ve eğleneceğiniz şeyin ne olduğunu bilmek, bu tarz seçimlerde sizin yararınıza olacaktır.

Siz de Spectre Divide indirin ve sıkı bir rekabetçi deneyimine hazır olun.

Spectre Divide Sistem Gereksinimleri