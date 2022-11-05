Valorant benzeri oyunlar oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede Riot Games'in popüler video oyununu seven oyuncuların beğenebileceği oyunlar yer alıyor.

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Tüm dünyada kısa sürede çok popüler hâle gelen FPS oyununda iki takımın mücadelesine tanık oluyorsunuz.

Valorant'ta çok sayıda karakterin yer alması ve her karakterin kendine has yeteneklere sahip olması, oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor. Herhangi bir sebepten ötürü popüler FPS oyununu oynamaya devam etmek istemeyebilirsiniz. Peki, Valorant gibi oyunlar neler?

Valorant Benzeri Oyunlar Listesi

Zula

Paladins

Overwatch 2

PlanetSide 2

Splitgate

Apex Legends

Team Fortress 2

Rainbow Six Siege

Call of Duty: Modern Warfare 2

Counter-Strike: Global Offensive

Yukarıda Valorant tarzı oyunlar listesi yer alıyor. Listede bulunan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca Call of Duty serisine benzeyen yapımların neler olduğunu merak ediyorsanız Call of Duty benzeri oyunlar listemizi de inceleyebilirsiniz.

Zula

MadByte Games tarafından geliştirilen Zula, 2015 yılının şubat ayında çıktı. Oynaması ücretsiz olarak sunulan yapımda çok başarılı bir şekilde tasarlanmış olan pek çok harita bulunuyor. Haritaların yanı sıra çeşitli karakterler ve silahlara sahip olan oyunda iki takım mücadele ediyor.

Yıllardır popülerliğini devam ettirerek büyük bir başarının altına imza eten oyunun Windows sürümünün yanı sıra Android ve iOS sürümleri de bulunuyor. Zula sistem gereksinimleri isimli yazımıza göz atabilir ve bilgisayarınızın söz konusu yapımı çalıştırıp çalıştırmayacağını öğrenebilirsiniz.

Paladins

Unreal Engine 3 ile geliştirilen Paladins, en iyi ücretsiz FPS oyunları arasında yer alıyor. MOBA ile FPS türlerini birleştiren oyunda Willo, Buck, Kinessa, Inara, Cassie ve Raum dahil olmak üzere çok sayıda şampiyon mevcut ve her şampiyon kendine has yeteneklere sahip.

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyun, oynanış sistemi konusunda da oldukça başarılı durumda. Yayıncılığını Hi-Rez Studios'un üstlendiği oyunda Türkçe arayüz desteği bulunuyor. Popüler yapımda Team Deathmatch ve Siege gibi oyun modları da yer alıyor.

Overwatch 2

Valorant benzeri oyunlar listesinde Overwatch 2 de bulunuyor. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen ve yayımlanan Overwatch 2, 2022 yılının ekim ayında çıktı. Xbox Series X / S, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC sürümlerine sahip olan Overwatch 2, tıpkı ilk oyundaki gibi başarılı bir oynanış mekaniğine sahip.

Beşer kişilik iki takımın mücadele ettiği oyunda Ashe, Bastion, Brigitte, Cassidy, Junker Queen, Widowmaker ve Wrecking Ball dahil olmak üzere pek çok karakter yer alıyor. Her karakterin farklı özelliklere sahip olması, oyunun daha eğlenceli hâle gelmesine yardımcı oluyor.

PlanetSide 2

Valorant gibi oyunlar listesinde PlanetSide 2 de bulunuyor. Yayıncılığını Daybreak Game Company'nin üstlendiği PlanetSide 2, çevrim içi devasa çok oyunculu birinci şahıs nişancı oyunudur. Popüler yapımda Engineer, Medic, Max, Infiltrator, Light Assault ve Heavy Assault olmak üzere 6 farklı sınıf bulunuyor.

MMOFPS türündeki PlanetSide 2'deki Başarılı bir şekilde tasarlanmış haritaların yer aldığı oyunda çeşitli araçlar da kullanılabiliyor. Oynaması ücretsiz olarak sunulan oyun, savaş atmosferini başarılı şekilde yansıtıyor.

Splitgate

1047 Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Splitgate, 2019 yılının mayıs ayında çıktı. Oynaması ücretsiz olan sunulan yapım, hızlı bir tempoya sahip olması ile dikkat çekiyor. Portal mekaniğiyle ön plana çıkan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor.

Birçok oyun moduna sahip olan ve bu sayede daha eğlenceli hâle gelen yapımda çeşitli silahlar yer alıyor. Grafik ve oynanış konularında oldukça başarılı olan Splitgate'i indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Apex Legends

Valorant alternatifi oyunlar arasında bulunan Apex Legends, 2020 yılının kasım ayında oynaması ücretsiz olarak sunuldu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği battle royale oyunu, sahip olduğu kaliteli grafik ve başarılı oynanış mekaniğiyle ön plana çıkıyor.

Respawn Entertainment tarafından geliştirilen oyunda çok sayıda karakter bulunuyor ve her karakter kendine has yeteneklere sahip. Popüler oyun, bu yönüyle Valorant'a benziyor. Apex Legends'ın PC ve konsolların yanı sıra mobil sürümü de bulunuyor.

Team Fortress 2

Valorant benzeri oyunlar listesinde Team Fortress 2 de yer alıyor. Valve tarafından geliştirilen ve yayımlanan Team Fortress 2, 2007 yılında çıkmasına rağmen günümüzde çoğu oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. İki takımın mücadelesine tanık olduğumuz oyunda birçok karakter mevcut.

Başarılı FPS oyununda karakterlerin yanı sıra çeşitli haritalar, oyun modları da yer alıyor. Bunlar, başarılı oynanış sistemine sahip olan oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardımcı oluyor.

Rainbow Six Siege

İki farklı takımın mücadele ettiği Tom Clancy's Rainbow Six Siege isimli yapımda Ash, Thatcher, Montagne, Tachanka, Thermite, Blackbeard, Caveira, Maverick ve Zofia dahil olmak üzere çok sayıda operatör mevcut.

Çeşitli modlara ve haritalara sahip olan oyunda yer alan operatörlerin farklı silahları ve yetenekleri bulunuyor. Valorant gibi oyunlar arasında bulunan Rainbow Six Siege'te strateji büyük bir öneme sahip.

Counter-Strike: Global Offensive

Valorant tarzı oyunlar listesinin son sırasında konumlanan Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), ilk etapta ücretli olarak piyasaya sürüldü ancak geçtiğimiz yıllarda oynaması ücretsiz hâle geldi. 2012 yılında çıkmasına rağmen günümüzde popülerliğini devam ettirmeyi başaran CS: GO'da çeşitli haritalar ve modlar bulunuyor.

Bu yazıda Valorant benzeri oyunlar listesi hazırladık. Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi macera oyunları listemize de göz atabilirsiniz.