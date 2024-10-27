Marvel's Spider-Man 2 PC’ye geliyor! Gelin ve hemen Marvel's Spider-Man 2 indirin, benzersiz bir aksiyona dalın.

Kemal Tavus - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2023 yılında PlayStation 5 için Marvel's Spider-Man 2, oldukça iyi bir devam oyunu olarak karşımıza çıktı. Marvel's Spider-Man ve Miles Morales oyunları ile son derece iyi bir ivme yakalayan Örümcek Adam oyunları artık hiç olmadığı kadar çok popüler.

Insomniac Games tarafından geliştirilen ve PlayStation tarafından yayınlanan Marvel's Spider-Man 2 tahmin edilenden çok daha erken PC’ye geliyor. Çıkışından yaklaşık bir buçuk yıl sonra PC’ye gelen bu oyun bilgisayar kullanıcılarını epey sevindirdi.

Açık dünya ve aksiyon olarak eşine benzerine zor rastlanır bir oyun olan Marvel's Spider-Man 2’de bu sefer meşhur düşman Venom’a karşı bir mücadele veriyoruz. Peter Parker ve Miles Morales arasındaki ilişkiye de bu oyunda değinilmiş. Önceki Örümcek Adam oyunlarını oynayan kişiler eminiz ki bu oyuna da bayılacaklardır.

Marvel's Spider-Man 2 İndir

Marvel's Spider-Man 2 indirilmeye henüz açılmadı. 30 Ocak 2025 tarihinde Marvel's Spider-Man 2 indirilmeye açılacak.

Marvel's Spider-Man 2 Sistem Gereksinimleri

Marvel's Spider-Man 2 sistem gereksinimleri maalesef henüz açıklanmadı. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.