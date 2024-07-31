İlk kez 2019 yılında çıkış yapan Splitgate oldukça iyi bir oyun olmasına rağmen istediği başarıyı elde edemedi. Bir dönem 67.000 anlık oyuncuya ulaşmış olsa da maalesef Splitgate oyuncu kitlesini elinde tutmayı başaramadı. Geliştiriciler daha iyisini yeni oyunda yapacağını söyledi ve oyunu deyim yerindeyse terk ettiler. Şimdi ise devam oyunu duyuruldu ve Splitgate 2 sistem gereksinimleri açıklandı.

Portal mekaniği ile Halo benzeri bir oynanışı harmanlayan Splitgate sade ancak eğlenceli bir oyundu. Çok büyük potansiyele sahip olsa bile ne yazık ki bunu asla gösteremedi ve geniş kitlelere ulaşmayı başaramadı. Umuyoruz ki Splitgate 2 ile birlikte bu oyun hak ettiği yere ulaşır. Splitgate 2 sistem gereksinimlerine baktığımızda sistem dostu bir oyun ile karşı karşıya olacağız gibi gözüküyor.

Splitgate 2 Sistem Gereksinimleri

Splitgate 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 Bit

: Windows 10 64 Bit İşlemci : Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K ya da AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Splitgate 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64 Bit ya da Windows 11 64 Bit

: Windows 10 64 Bit ya da Windows 11 64 Bit İşlemci : Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 ya da AMD Ryzen 5 1400

: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 ya da AMD Ryzen 5 1400 Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Splitgate 2 sistem gereksinimlerine baktığımızda GTX 960 ayarında bir kart oyunu çalıştırmak için yeterli olacak. GTX 1060 ayarında bir ekran kartı ile 12 GB RAM oyunu akıcı bir şekilde oynamak için yeterli. Çok eski olmayan bir bilgisayarınız varsa Splitgate 2’yi rahatça oynayabileceğinizi düşünüyoruz.

Maalesef henüz Splitgate 2 kaç GB olcak bilemiyoruz. Resmi olarak açıklanmdı. Çıkışına yakın bir zaman ya da gerçekleşecekse eğer açık/kapalı beta döneminde oyunun boyutunu da öğreniyor olacağız.

Splitgate 2 sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önce Splitgate oynamış mıydınız? Splitgate 2 sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz? Splitgate 2’ye bir şans vermeyi düşünüyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.