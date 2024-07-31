Splitgate 2 FPS türünü portal mekaniği ile birleştirmiş, hızlı tempolu çok oyunculu bir yapım Şimdi indirin ve benzersiz bir FPS deneyimi yaşayın.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

1047 Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Splitgate 2 rekabetçi bir FPS oyunudur. Bu oyun FPS türüne yenilikçi bir yaklaşım getirerek oyunculara portal mekaniği ile zenginleştirilmiş dinamik ve hızlı tempolu bir deneyim sunar.

Splitgate 2 klasik arena tarzı nişancı oyunlarını bilim kurgu temasıyla birleştirir. Oyuncular oyun içi portallar açarak haritanın farklı noktaları arasında hızlı bir şekilde hareket edebilir ve düşmanlarını şaşırtabilirler. Bu özellik oyunun stratejik derinliğini artırır ve oyunculara alışılmışın dışında bir oyun deneyimi sunar.

Splitgate 2 benzersiz silahlar, karakterler ve haritalar ile doludur ve her oyun çok keyiflidir. Splitgate 2’de hızlı refleksler ve zeka kullanarak rakiplerinizi etkili bir şekilde yok edebilirsiniz. Splitgate 2 çeşitli oyun modları sunar. Takım ölüm maçı, bayrak kapmaca ve daha birçok klasik mod portalların getirdiği yeniliklerle birlikte sunulur.

Splitgate 2 çok oyunculu rekabetçi oyunlar sevenler için idealdir. Splitgate 2 hem sıradan oyuncular hem de profesyonel düzeyde rekabet etmek isteyenler için uygundur. Yenilikçi portal mekaniği, oyunu benzersiz kılar ve oyunculara her seferinde farklı bir deneyim yaşatır.

Splitgate 2 İndir

Portal mekaniği ve hızlı çatışmalarla dolu bir FPS deneyimi için Splitgate 2'yi hemen indirin.

Splitgate 2 Sistem Gereksinimleri