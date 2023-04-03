Dijital Müzik Hizmeti Spotify Ne Kadar İnternet Yer?

Spotify ne kadar internet yer? Bu soru, dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify'ı akıllı telefon üzerinden kullanan pek çok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu yazıda başarılı hizmetin internet tüketimine dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Müzik dinlemeyi keyif alan milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Spotify'da çalma listesi oluşturabilir ve uzun süre boyunca istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. Peki, bu süreçte ne kadar internet tüketilir?

Spotify Ne Kadar İnternet Yer?

Dünyanın en popüler dijital müzik hizmetlerinden biri olan Spotify'da internet tüketimi seçilen ses kalitesine bağlıdır. Ses kalitesi ne kadar yüksek olursa dijital müzik platformu o kadar fazla veri tüketir.

Şarkı başına 0.5 MB ile 8 MB arasında veri tüketen Spotify uygulaması "Düşük" (24kbps), "Normal" (96kbps), "Yüksek" (160kbps), "Çok Yüksek" (320kbps) ve "Otomatik" (internet bağlantısının kalitesine bağlıdır) seçenekler sunuyor.

Not: Rehberimizde yer alan değerlerin yaklaşık olduğunu belirtmek gerekiyor. Spotify ayrıca daha önce dinlediğiniz şarkıları önbelleğe alabilir. Dolayısıyla aynı şarkıları dinlediğinizde aynı miktarda veri tüketilmeyebilir.

Düşük Seçeneği Ne Kadar İnternet Harcar?

Dakikada: 0.18 MB

Saatte: 10.8 MB

1 GB için 92,5 saat gerekiyor.

Popüler dijital müzik hizmeti Spotify'ın mobil uygulaması üzerinden "Düşük" ses kalitesini seçtiğinizde dakikada 0.18 MB, saatte ise 10.8 MB civarında veri tüketilir. 1 GB veri kullanımı için ortalama 92,5 saat gerekiyor.

Normal Seçeneği Ne Kadar İnternet Harcar?

Dakikada: 0.72 MB

Saatte: 43.2 MB

1 GB için 23,1 saat gerekiyor.

96 Kbps ses kalitesi sunan Normal seçeneğinde dakikada 0.72 MB veri kullanılırken saatte ise 43.2 MB veri tüketiliyor. 23,1 saatte 1 GB veri kullanılıyor.

Yüksek Seçeneği Ne Kadar İnternet Harcar?

Dakikada: 1.2 MB

Saatte: 72 MB

1 GB için 13,8 saat gerekiyor.

Dijital müzik platformunda 160 Kbps ses kalitesi sunan Yüksek seçeneğinde 1 GB için 13,8 saat gerekiyor. Söz konusu seçenekte dakikada 1.2 MB, saatte ise 72 MB veri tüketiliyor.

Çok Yüksek Seçeneği Ne Kadar İnternet Harcar?

Dakikada: 2.4 MB

Saatte: 144 MB

1 GB için 6,9 saat gerekiyor.

320 Kbps ses kalitesi sunan Çok Yüksek seçeneğinde 2.4 MB internet kullanılırken saatte 144 MB veri tüketiliyor. 1 GB veri kullanımı için 6,9 saat gerekiyor.

Spotify'da Ses Kalitesini Değiştirme Adımları

Spotify uygulamasını açın.

Dişli çark simgesine dokunun.

"Mobil ile çalarken" bölümünden bir seçeneği seçin.

"Wi-Fi ile çalarken" kısmından bir seçeneğe dokunun.

Popüler dijital müzik platformunda ses kalitesini değiştirmek için ilk olarak Spotify uygulamasına girin ve ardından dişli çark simgesinin üzerine dokunun. Bir sonraki adımda "Mobil ile çalarken" ve "Wi-Fi ile çalarken" bölümlerinden istediğinizi seçenekleri seçin.

Spotify'da Veri Tasarrufu Modu Nasıl Açılır?

Spotify uygulamasına girin.

Dişli çark simgesini seçin.

Veri Tasarrufu modunu etkinleştirin.

Bu yazıda Spotify ne kadar internet yer sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Popüler dijital müzik hizmeti Spotify'ın veri kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.