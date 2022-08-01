Spotify, pek çoğumuzun hem mobilde hem de PC’de kullandığı çevrimiçi bir müzik dinleme platformudur. Yıllar içerisinde popülerliğini her geçen yıl artırmayı başaran Spotify, çalma listeleri oluşturmak ve dinlediğiniz şarkıları takipçilerinize duyurmak için oldukça başarılı bir platform. Peki Spotify’daki takipçilerinizden kurtulmanın bir yolunun olduğunu biliyor muydunuz? Spotify, çok istenen takipçi çıkarma özelliğini aktif etti. Artık Spotify’daki takipçilerinizi engelleyerek onları takipten çıkarabilirsiniz. Spotify takipçi çıkarma işlemi ile alakalı bilmeniz ve yapmanız gereken her şeyi aşağıda sizler için listeledik.

Spotify Takipçi Çıkarma Nasıl Yapılır?

Spotify uygulamasını açın.

Sağ üst tarafta bulunan kullanıcı adınızın üstüne tıklayın.

Açılan sekmeden “Profil” seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede takipçilerinizin bulunduğu yazıya tıklayın.

Listelenen takipçilerden çıkarmak istediğiniz profili bulun ve üzerine tıklayın.

Üç nokta sembolüne tıklayın ve açılan sekmede “Engelle” seçeneğini tıklayın.

Kullanıcı engellendiği için artık sizi takip edemeyecek.

İşte Spotify’da takipçi çıkarma işlemi yapmak bu kadar basit. Siz de istemediğiniz kişileri engelleyerek takipçi çıkarma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Spotify takipçi çıkarma işlemi, eskiden bu platformda bulunmayan bir özellikti. Bir kişiyi takip listenizden çıkarmanız için çok fazla uğraşmanız gerekiyordu. Ayrıca bu işlem uzun da sürüyordu. Yeni eklenen takipçi engelleme seçeneği sayesinde artık Spotify takipçilerinizi saniyeler içerisinde listenizden çıkarabiliyorsunuz.

Engellediğiniz ve takipten çıkardığınız Spotify kullanıcılarının engelini açmak da mümkün. Engellediğiniz kişinin profiline tekrardan girerek, aynı yöntemleri kullanarak engeli kaldırmanız da mümkün. Bu işlemin geri alınabiliyor olması da kullanıcı deneyimi açısından oldukça olumlu bir durum.

Spotify kullanıcılarına sağladığı özgürlük ile takipçilerini diledikleri gibi yönetebiliyorlar. Spotify’da üyelik iptali, hesap silme, takipçi çıkarma gibi işlemler oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu da Spotify’ın ne kadar şeffaf ve kullanışlı bir platform olduğunu bizlere gösteriyor.

Spotify takipçilerinizi engellemek istemiyorsanız ancak çalma listelerinize erişimlerini kısıtlamak istiyorsanız onları engellemek yerine çalma listelerinizi kendinize özel yapabilirsiniz. Çalma listelerinize tıkladıktan sonra üç noktaya tıklayarak onları özel olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece takipçileriniz sizi takip etmiş olacaklar ancak çalma listelerinize asla ulaşamayacak. Takipçilerini engellemek istemeyen kişiler için çalma listelerini gizlemek oldukça mantıklı bir işlem olacaktır.

Spotify takipçi çıkarma işlemini PC üzerinden yapmanız önerilir. Mobil cihazlarda henüz bu tarz fonksiyonlar bulunmamakta. İlerleyen günlerde belki takipçi çıkarma özelliği mobil cihazlar için aktif olabilir. O gün gelene kadar takipçi çıkarma işlemlerini PC’deki Spotify uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

Spotify takipçi çıkarma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki faydalı olmuştur. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.