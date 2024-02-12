Hangisi Daha İyi? Stable Diffusion vs Midjourney
En popüler yapay zeka aracçlarından olan Stable Diffusion ile Midjourney’i karşılaştırıyoruz. Sizce hangisi iyi? Gelin hep birlikte öğrenelim.
Son yıllarda yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma araçları inanılmaz bir ivmeyle yükselişe geçti. Her geçen gün bizleri daha da etkilemeyi başaran bu yazılımlar sayesinde pek çoğumuzun işleri daha da kolaylaştı. Bu yazılımlardan en popülerleri Midjourney ile Stable Diffusion’dır. Peki hangisi daha iyi? Gelin birlikte inceleyelim.
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Stable Diffusion Özellikleri
Stable Diffusion, 2022 yılında piyasaya sürülen derin öğrenme tabanlı bir metinden görüntü oluşturma programıdır. Python ile geliştirilen Stable Diffusion açık kaynak kodludur. Stable Diffusion’ı diğer pek çok yapay zeka aracından ayıran en önemli özellik açık kaynak kodlu olmasıdır.
Stable Diffusion’ın Artıları
- Açık kaynak kodlu olması
- Kontrol imkanının çok fazla olması
- Negatif prompt, ControlNet gibi özellikler
- Donanımınıza göre hızlı çalışabilmesi
- Uzun vadede daha düşük maliyetli
- Farklı tarzlarda görsel üretebilmesi
- İçeriği limitleyen herhangi bir unsur olmaması
- İnternetsiz çalışabiliyor
Stable Diffusion’ın en büyük özelliği açık kaynak kodlu olmasıdır. Stable Diffusion’ı hızlı bir şekilde indirip kurabilirsiniz ve herhangi bir ücret ödemenize de gerek yoktur. Stable Diffusion donanımınızı kullanarak çalıştığı için iyi bir ekran kartına sahip olmak bu noktada çok önemlidir.
Yapay Zeka Araçlarında Karşılaştığımız Bir Terim: Prompt Ne Demek?
Yapay zekâ uygulamalarını kullanmak aslında oldukça kolay! Tek yapmanız gereken şey, yapay zekâdan istediklerinizi ona net bir şekilde anlatmak.
Stable Diffusion açık kaynak kodlu olduğu için geliştiriciler de bu yazılımı daha iyi hale getirmek için gönüllü olarak çalışabilirler. Kendi modellerinizi yaratabilir ve Stable Diffusion topluluğunu geliştirmek için katkıda bulunabilirsiniz.
Stable Diffusion’a yükleyeceğiniz farklı modeller ile çok farklı tarzda görseller oluşturabilirsiniz. Ne tarz görsel oluşturmak istiyorsanız o alanda çalıştırılmış bir model indirerek dilediğiniz görseli oluşturabilirsiniz. Tamamen çevrimdışı çalıştığı için verileriniz güvendedir ve görsel üretmek konusunda sizi limitleyen hiçbir şey yoktur.
Stable Diffusion Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yapay zekanın yükselişi ile birlikte pek çok araç piyasaya sürüldü. Özellikle de görsel üretmek için kullanılan yapay zeka araçları insanı gerçekten büyülüyor.
Stable Diffusion’ın Eksileri
- Çok iyi bir donanıma sahip olmanız gerekiyor
- Modeller çok fazla yer kaplayabiliyor
- Öğrenmesi biraz zor bir program
- Pek kullanıcı dostu olmayan arayüz
- Etkili bir şekilde kullanabilmek için epey deneme yanılma, ön araştırma ve teknik bilgi gerektiriyor
Stable Diffusion çok daha detaylı ve büyük bir program ancak Midjourney ile kıyaslandığında ilk başta sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Stable Diffusion’da iyi bir görsel oluşturmak için çok vakit harcamalısınız. Her şey sizin kontrolünüzde olduğu için doğru promptları girmeli, negatif promptları kullanmalı, doğru modeli seçmeli ve pek çok çıktı almalısınız.
Stable Diffusion’ı etkili bir şekilde kullanabilmek için iyi bir ekran kartına sahip olmak çok önemli. Özellikle de ekran başında uzun dakikalar beklemek istemiyorsanız sağlam bir sisteme ihtiyacınız var.
Stable Diffusion Image to Image (img2img) Nedir?
Stable Diffusion piyasaya sürüldüğünden beri gelişmeye ve değişmeye devam ediyor. Görsel üretme ve düzenleme bakımından en iyi yapay zeka araçlarından biri olan Stable Diffusion image to image (img2img) özelliği ile öne çıkan bir araç.
Midjourney Özellikleri
2020 yılında David Holz tarafından kurulan Midjourney metin komutları kullanarak görsel oluşurabileceğiniz bir yapay zeka modelidir. Discord isimli bir iletişim platformu üzerinden çalışır. Discord’taki Midjourney kanalına girerek ve ilgili bölümlere “/imagine” komutunu yazarak görseller oluşturabilirsiniz.
Midjourney’in Artıları
- Çok basit komutlarla harikalar yaratabilirsiniz
- Kullanması oldukça basittir
- Discord üzerinden kullanıldığı için pek çok kişinin yaptığı işleri görebilirsiniz ve ilham alabilirsiniz
- Topluluk ile iç içe çalışma
Midjourney’de birkaç kelime ile gerçekten harika sonuçlar elde etmeniz mümkün. Daha önce hiçbir yapay zeka aracını kullanmamış olsanız bile, çok fazla İngilizce bilmeden Midjourney’de çok güzel görseller yaratabilirsiniz.
Discord üzerinden kullanıldığı için diğer insanların hangi promptlarla nasıl görseller oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu durum sizin yaratıcılığınızı körüklediği gibi aynı zamanda diğer insanlardan ilham almanıza da sebep olur. Bu durum aha hızlı bir öğrenme sürecine de vesile olur.
Midjourney Alternatifi 25 Yapay Zeka Aracı
Metinsel kaynaklardan görsel oluşturmak amacıyla kullanılan yapay zeka aracı Midjourney, bu tarz teknolojilere ilgi duyanlar arasında oldukça popüler.
Midjourney’in Eksileri
- Discord üzerinden çalışması
- Biraz yavaş görsel üretmesi
- Ücretli sürümlerinde bile limit var
Midjourney’in Discord üzerinden kullanılması bazı kimseler için negatif bir durumken halihazırda Discord kullanan biri için olumlu bir özellik olabilir. Discord kullanmıyorsanız, sadece Midjourney için Discord’a giriş yapıyorsanız epey kötü. Diğer senaryoda ise Midjourney sürekli elinizin altında gibi oluyor. Bu da epey olumlu bir durum.
Hangisini Kullanmalıyım: Midjourney ve Leonardo AI Karşılaştırması
Yapay zekanın gücüyle etkileyici görseller oluşturmak için kullanabileceğiniz iki popüler uygulamadan bahsetmek istiyoruz: Leonardo AI ve Midjourney! Birbirine rakip olarak gösterilen bu iki yapay zeka aracıyla son derece yaratıcı görsel içerikler üretmeniz mümkün.
Discord epey yavaş görsel üretiyor. Eğer “hızlı saatler” özelliğini satın almazsanız yavaş yavaş görsel üretmeye alışmanız gerekmekte.
Midjourney’in çok farklı ödeme yöntemleri bulunuyor. Basic, Standart, Pro ve Mega planlarından birini bütçenize ve ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz ancak en üst paketi bile alsanız sınırlı özellikler ile geliyor. Yapay zekayı çok fazla kullanan biriyseniz hızlı saatler özelliğiniz çabucak bitebilir ve yavaş yavaş üretmeye geri dönebilirsiniz. Bu da epey kötü bir durum.
Stable Diffusion vs Midjourney: Sonuç
Prompt: retro-futuristic theme, fullbody street-racing white car, neon lights, side view, digital art
Yukarıdaki görseli de bir kıyas olması adına koymakta yarar var ancak şunu belirtmek gerekiyor ki Stable Diffusion’da sadece prompt girerek çok iyi sonuçlar almak epey zor. Çok fazla ayar ve deneme yanılma yapmalısınız.
Bu noktada Stable Diffusion’ı manuel vites araç, Midjourney’i ise otomatik vites gibi düşünebilirsiniz. Stable Diffusion size istediğiniz şeyi en ham hali ile, direkt olarak verirken Midjourney daha az kontrol imkanı sunarak en iyi çıktıyı vermeye çalışır.
Prompt Yazmanıza Yardımcı Olabilecek Yapay Zeka Uygulamaları
Yapay zeka uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmanın yolu doğru prompt girmeyi öğrenmekten geçiyor. Ne kadar etkili, akıcı ve net promptlar girerseniz yapay zeka araçlarından alacağınız yanıtlar da o denli sorunsuz ve nitelikli oluyor.
Eğer yapay zekadan görsel üretme konusunda iyi bir yere gelmek istiyorsanız Stable Diffusion sizin için daha iyi olabilir. Buna paralel olarak da iyi bir sisteme sahip olmanız gerekir. Öte yandan Midjourney ise günlük işlerinizde kullanabileceğiniz ya da hobi olarak ilgilenebileceğiniz bir yapay zeka aracı.
Bu işi ciddiye alıyorsanız ve görsel üretme ile ilgili bir kariyer yapmayı planlıyorsanız ikisini de kullanmayı düşünebilirsiniz. Midjourney’den çıkaracağınız bir görseli Stable Diffusion’a atıp üzerinde oynama yaptığınız zaman kusursuz sonuçlar alacağınıza eminiz. İkisinden birini seçmeye niyetiniz varsa o zaman ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak bir seçim yapın.
En İyi Yapay Zeka ile Fotoğraf Oluşturma Siteleri
Yapay zeka (AI) ile fotoğraf oluşturma siteleri, herhangi bir program indirilmesine gerek kalmadan çeşitli görsellerin hazırlanabilmesine imkân tanıyor.
Stable Diffusion vs Midjourney karşılaştırması ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Stable Diffusion’ı mı yoksa Midjourney’i mi tercih ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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