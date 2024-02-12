Hangisi Daha İyi? Stable Diffusion vs Midjourney

Son yıllarda yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma araçları inanılmaz bir ivmeyle yükselişe geçti. Her geçen gün bizleri daha da etkilemeyi başaran bu yazılımlar sayesinde pek çoğumuzun işleri daha da kolaylaştı. Bu yazılımlardan en popülerleri Midjourney ile Stable Diffusion’dır. Peki hangisi daha iyi? Gelin birlikte inceleyelim.

Stable Diffusion Özellikleri

Stable Diffusion, 2022 yılında piyasaya sürülen derin öğrenme tabanlı bir metinden görüntü oluşturma programıdır. Python ile geliştirilen Stable Diffusion açık kaynak kodludur. Stable Diffusion’ı diğer pek çok yapay zeka aracından ayıran en önemli özellik açık kaynak kodlu olmasıdır.

Stable Diffusion’ın Artıları

Açık kaynak kodlu olması

Kontrol imkanının çok fazla olması

Negatif prompt, ControlNet gibi özellikler

Donanımınıza göre hızlı çalışabilmesi

Uzun vadede daha düşük maliyetli

Farklı tarzlarda görsel üretebilmesi

İçeriği limitleyen herhangi bir unsur olmaması

İnternetsiz çalışabiliyor

Stable Diffusion’ın en büyük özelliği açık kaynak kodlu olmasıdır. Stable Diffusion’ı hızlı bir şekilde indirip kurabilirsiniz ve herhangi bir ücret ödemenize de gerek yoktur. Stable Diffusion donanımınızı kullanarak çalıştığı için iyi bir ekran kartına sahip olmak bu noktada çok önemlidir.

Stable Diffusion açık kaynak kodlu olduğu için geliştiriciler de bu yazılımı daha iyi hale getirmek için gönüllü olarak çalışabilirler. Kendi modellerinizi yaratabilir ve Stable Diffusion topluluğunu geliştirmek için katkıda bulunabilirsiniz.

Stable Diffusion’a yükleyeceğiniz farklı modeller ile çok farklı tarzda görseller oluşturabilirsiniz. Ne tarz görsel oluşturmak istiyorsanız o alanda çalıştırılmış bir model indirerek dilediğiniz görseli oluşturabilirsiniz. Tamamen çevrimdışı çalıştığı için verileriniz güvendedir ve görsel üretmek konusunda sizi limitleyen hiçbir şey yoktur.

Stable Diffusion’ın Eksileri

Çok iyi bir donanıma sahip olmanız gerekiyor

Modeller çok fazla yer kaplayabiliyor

Öğrenmesi biraz zor bir program

Pek kullanıcı dostu olmayan arayüz

Etkili bir şekilde kullanabilmek için epey deneme yanılma, ön araştırma ve teknik bilgi gerektiriyor

Stable Diffusion çok daha detaylı ve büyük bir program ancak Midjourney ile kıyaslandığında ilk başta sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Stable Diffusion’da iyi bir görsel oluşturmak için çok vakit harcamalısınız. Her şey sizin kontrolünüzde olduğu için doğru promptları girmeli, negatif promptları kullanmalı, doğru modeli seçmeli ve pek çok çıktı almalısınız.

Stable Diffusion’ı etkili bir şekilde kullanabilmek için iyi bir ekran kartına sahip olmak çok önemli. Özellikle de ekran başında uzun dakikalar beklemek istemiyorsanız sağlam bir sisteme ihtiyacınız var.

Midjourney Özellikleri

2020 yılında David Holz tarafından kurulan Midjourney metin komutları kullanarak görsel oluşurabileceğiniz bir yapay zeka modelidir. Discord isimli bir iletişim platformu üzerinden çalışır. Discord’taki Midjourney kanalına girerek ve ilgili bölümlere “/imagine” komutunu yazarak görseller oluşturabilirsiniz.

Midjourney’in Artıları

Çok basit komutlarla harikalar yaratabilirsiniz

Kullanması oldukça basittir

Discord üzerinden kullanıldığı için pek çok kişinin yaptığı işleri görebilirsiniz ve ilham alabilirsiniz

Topluluk ile iç içe çalışma

Midjourney’de birkaç kelime ile gerçekten harika sonuçlar elde etmeniz mümkün. Daha önce hiçbir yapay zeka aracını kullanmamış olsanız bile, çok fazla İngilizce bilmeden Midjourney’de çok güzel görseller yaratabilirsiniz.

Discord üzerinden kullanıldığı için diğer insanların hangi promptlarla nasıl görseller oluşturduğunu görebilirsiniz. Bu durum sizin yaratıcılığınızı körüklediği gibi aynı zamanda diğer insanlardan ilham almanıza da sebep olur. Bu durum aha hızlı bir öğrenme sürecine de vesile olur.

Midjourney’in Eksileri

Discord üzerinden çalışması

Biraz yavaş görsel üretmesi

Ücretli sürümlerinde bile limit var

Midjourney’in Discord üzerinden kullanılması bazı kimseler için negatif bir durumken halihazırda Discord kullanan biri için olumlu bir özellik olabilir. Discord kullanmıyorsanız, sadece Midjourney için Discord’a giriş yapıyorsanız epey kötü. Diğer senaryoda ise Midjourney sürekli elinizin altında gibi oluyor. Bu da epey olumlu bir durum.

Discord epey yavaş görsel üretiyor. Eğer “hızlı saatler” özelliğini satın almazsanız yavaş yavaş görsel üretmeye alışmanız gerekmekte.

Midjourney’in çok farklı ödeme yöntemleri bulunuyor. Basic, Standart, Pro ve Mega planlarından birini bütçenize ve ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz ancak en üst paketi bile alsanız sınırlı özellikler ile geliyor. Yapay zekayı çok fazla kullanan biriyseniz hızlı saatler özelliğiniz çabucak bitebilir ve yavaş yavaş üretmeye geri dönebilirsiniz. Bu da epey kötü bir durum.

Stable Diffusion vs Midjourney: Sonuç

Prompt: retro-futuristic theme, fullbody street-racing white car, neon lights, side view, digital art

Yukarıdaki görseli de bir kıyas olması adına koymakta yarar var ancak şunu belirtmek gerekiyor ki Stable Diffusion’da sadece prompt girerek çok iyi sonuçlar almak epey zor. Çok fazla ayar ve deneme yanılma yapmalısınız.

Bu noktada Stable Diffusion’ı manuel vites araç, Midjourney’i ise otomatik vites gibi düşünebilirsiniz. Stable Diffusion size istediğiniz şeyi en ham hali ile, direkt olarak verirken Midjourney daha az kontrol imkanı sunarak en iyi çıktıyı vermeye çalışır.

Eğer yapay zekadan görsel üretme konusunda iyi bir yere gelmek istiyorsanız Stable Diffusion sizin için daha iyi olabilir. Buna paralel olarak da iyi bir sisteme sahip olmanız gerekir. Öte yandan Midjourney ise günlük işlerinizde kullanabileceğiniz ya da hobi olarak ilgilenebileceğiniz bir yapay zeka aracı.

Bu işi ciddiye alıyorsanız ve görsel üretme ile ilgili bir kariyer yapmayı planlıyorsanız ikisini de kullanmayı düşünebilirsiniz. Midjourney’den çıkaracağınız bir görseli Stable Diffusion’a atıp üzerinde oynama yaptığınız zaman kusursuz sonuçlar alacağınıza eminiz. İkisinden birini seçmeye niyetiniz varsa o zaman ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurarak bir seçim yapın.

Stable Diffusion vs Midjourney karşılaştırması ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Stable Diffusion’ı mı yoksa Midjourney’i mi tercih ediyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.