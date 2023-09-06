İşinize Yarayabilecek Starfield Hileleri
Starfield hileleri neler? Açık dünya RPG türündeki popüler oyunda hile kodları nasıl yazılır? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Starfield hileleri, oyun içerisinde bazı aktivitelerin kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Örneğin tüm güçlerin kilidi açılabilir, bölgedeki tüm düşmanların ölmesi sağlanabilir ve dahası yapılabilir. Peki, açık dünya RPG türündeki popüler oyunda kullanılabilecek komutlar neler?
Bu rehberde Starfield hile kodları listesi hazırladık. Ayrıca oyun içerisinde kullanılabilecek silah kodlarını da sıraladık. Peki, en iyi uzay oyunları arasında yer alan Starfield'da hile açma nasıl yapılır?
Not: Komutlar, başarımların devre dışı kalmasına yol açabilir. Dolayısıyla komut uyguladıktan sonra oyun içerisinde başarımlar kazanamayabilirsiniz.
Starfield Hile Açma Adımları
- Oyuna girin.
- ê (~) tuşuna basın.
- Ekranda konsol açılacaktır.
- Konsola hile kodunu yazıp Enter tuşuna basın.
Starfield'da hile etkinleştirmek için ilk olarak oyuna girin ve hemen ardından ê (~) tuşuna basın. Bu tuş genellikle Esc olarak isimlendirilen tuşun altında konumlanıyor. CS: GO dahil pek çok yapımda konsol açmak için kullanılıyor. Söz konusu tuşa bastığınızda konsol açılacaktır.
Starfield Hileleri Listesi
- tim: Hasar almanızı sağlar fakat sağlık düzeyinin 0 olmasını önler.
- tgm: Ölümsüzlük modunu ve sınırsız cephaneyi etkinleştirir.
- psb: Mevcut tüm güçlerin kilidinin açılmasını sağlar.
- killall: Ortamdaki tüm NPC'lerin ölmesini sağlar.
- kah: Ortamdaki tüm düşman NPC'lerin ölmesini sağlar.
- sexchange: Karakterin cinsiyetinin değişmesini sağlar.
- tdetect: NPC'lerin sizi tespit etmesini önler.
- player.setlevel (Value): Karakterin belirtilen seviyeye ulaşmasını sağlar.
- player.additem (Item ID) (Value): Belirtilen ögelerin envantere eklenmesini sağlar.
- tcai: Combat AI artık sizi hedef almaz. Bu kodu ikinci kez yazdığınızda hile devre dışı kalır.
- tcl: Duvarların, zeminlerinn ve nesnelerin içerisinden geçmenizi sağlar. Bu kodu ikinci kez girdiğinizde hile devre dışı kalır.
- additem (Item ID) (Value): Belirlediğiniz ögeler karakterinize eklenir.
- resurrect: Seçilen NPC'nin dirilmesini sağlar. Kodun çalışabilmesi için ilk olarak konsol menüsündeyken NPC'yi seçmeniz gerekiyor. Böylece referans ID görünecektir. Bunun ardından hile kodunu girin.
- unlock: Kapının ya da konteynerin kilidinin açılmasını sağlar. Bunun için kodu yazmadan önce kilitli kapıyı veya konteyneri açmayı denemeniz gerekiyor.
- showmenu sleepwaitmenu: Bekleme menüsüne hızlıca ulaşarak zamanı kolayca ayarlayabilmenizi sağlar.
- player.removeperk (Perk ID): Belirtilen becerinin veya özelliğin karakterden kaldırılmasını sağlar.
- player.addperk (Perk ID): Belirtilen becerinin ya da dözelliğin karaktere eklenmesini sağlar.
- player.setav carryweight (Value): Taşıma kapasitesinin ayarlanabilmesini sağlar.
- saq: Tüm görevlerin başlatılmasını sağlar. Bu kodun oyunun çökmesine neden olabileceğini belirtmek gerekiyor.
- caqs: Tüm ana görevlerin tamamlasını sağlar. Bu komut, oyunun çökmesine neden olabilir.
- tm: Kullanıcı arayüzü menüsünü açar veya kapatır.
- tfc: Serbest kamera modunun etkinleşmesini sağlar.
- showlooksmenu player 1: Karakterin görümünü, ismini ve özelliklerini ayarlayabilmenizi sağlayan karakter oluşturma menüsünü açar.
Evrenin En İyi RPG Oyunları
Pek çok oyuncu ekranın karşısına geçip güzel bir oyun oynamaya bayılır. Özellikle sizi uzun soluklu bir oyuna. Şanslıyız ki RPG oyunları bunu en iyi yapan oyun türlerinden bir tanesi.
Starfield Silah Kodları
|Silah ID
|
Silah Adı
|Komut Örneği
|0026D960
|Shotty
|player.placeatme 0026D960 1
|000547A3
|Breach
|player.placeatme 000547A3 1
|0026D963
|Big Bang
|player.placeatme 0026D963 1
|0002EB45
|MagSniper
|player.placeatme 0002EB45 1
|0026D95D
|Sidestar
|player.placeatme 0026D95D 1
|0026D964
|Auto-Rivet
|player.placeatme 0026D964 1
|0026D96D
|Urban Eagle
|player.placeatme 0026D96D 1
|0002CB5F
|Regulator
|player.placeatme 0002CB5F 1
|00023606
|Magpulse
|player.placeatme 00023606 1
|0002EB42
|Magshot
|player.placeatme 0002EB42 1
|0026D96B
|Coachman
|player.placeatme 0026D96B 1
|0026D96A
|Bridger
|player.placeatme 0026D96A 1
|00000FD6
|Razorback
|player.placeatme 00000FD6 1
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Bu rehberde Starfield hileleri listesi hazırladık. Ayrıca oyunda kullanılabilecek silah kodlarını da sıraladık. Oyun içerisinde konsol menüsü üzerinden kodları aktif hâle getirebilirsiniz.
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