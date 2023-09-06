İşinize Yarayabilecek Starfield Hileleri

Starfield hileleri, oyun içerisinde bazı aktivitelerin kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Örneğin tüm güçlerin kilidi açılabilir, bölgedeki tüm düşmanların ölmesi sağlanabilir ve dahası yapılabilir. Peki, açık dünya RPG türündeki popüler oyunda kullanılabilecek komutlar neler?

Bu rehberde Starfield hile kodları listesi hazırladık. Ayrıca oyun içerisinde kullanılabilecek silah kodlarını da sıraladık. Peki, en iyi uzay oyunları arasında yer alan Starfield'da hile açma nasıl yapılır?

Not: Komutlar, başarımların devre dışı kalmasına yol açabilir. Dolayısıyla komut uyguladıktan sonra oyun içerisinde başarımlar kazanamayabilirsiniz.

Starfield Hile Açma Adımları

Oyuna girin.

ê (~) tuşuna basın.

Ekranda konsol açılacaktır.

Konsola hile kodunu yazıp Enter tuşuna basın.

Starfield'da hile etkinleştirmek için ilk olarak oyuna girin ve hemen ardından ê (~) tuşuna basın. Bu tuş genellikle Esc olarak isimlendirilen tuşun altında konumlanıyor. CS: GO dahil pek çok yapımda konsol açmak için kullanılıyor. Söz konusu tuşa bastığınızda konsol açılacaktır.

Starfield Hileleri Listesi

tim : Hasar almanızı sağlar fakat sağlık düzeyinin 0 olmasını önler.

: Hasar almanızı sağlar fakat sağlık düzeyinin 0 olmasını önler. tgm : Ölümsüzlük modunu ve sınırsız cephaneyi etkinleştirir.

: Ölümsüzlük modunu ve sınırsız cephaneyi etkinleştirir. psb : Mevcut tüm güçlerin kilidinin açılmasını sağlar.

: Mevcut tüm güçlerin kilidinin açılmasını sağlar. killall : Ortamdaki tüm NPC'lerin ölmesini sağlar.

: Ortamdaki tüm NPC'lerin ölmesini sağlar. kah : Ortamdaki tüm düşman NPC'lerin ölmesini sağlar.

: Ortamdaki tüm düşman NPC'lerin ölmesini sağlar. sexchange : Karakterin cinsiyetinin değişmesini sağlar.

: Karakterin cinsiyetinin değişmesini sağlar. tdetect : NPC'lerin sizi tespit etmesini önler.

: NPC'lerin sizi tespit etmesini önler. player.setlevel (Value) : Karakterin belirtilen seviyeye ulaşmasını sağlar.

: Karakterin belirtilen seviyeye ulaşmasını sağlar. player.additem (Item ID) (Value) : Belirtilen ögelerin envantere eklenmesini sağlar.

: Belirtilen ögelerin envantere eklenmesini sağlar. tcai : Combat AI artık sizi hedef almaz. Bu kodu ikinci kez yazdığınızda hile devre dışı kalır.

: Combat AI artık sizi hedef almaz. Bu kodu ikinci kez yazdığınızda hile devre dışı kalır. tcl : Duvarların, zeminlerinn ve nesnelerin içerisinden geçmenizi sağlar. Bu kodu ikinci kez girdiğinizde hile devre dışı kalır.

: Duvarların, zeminlerinn ve nesnelerin içerisinden geçmenizi sağlar. Bu kodu ikinci kez girdiğinizde hile devre dışı kalır. additem (Item ID) (Value) : Belirlediğiniz ögeler karakterinize eklenir.

: Belirlediğiniz ögeler karakterinize eklenir. resurrect : Seçilen NPC'nin dirilmesini sağlar. Kodun çalışabilmesi için ilk olarak konsol menüsündeyken NPC'yi seçmeniz gerekiyor. Böylece referans ID görünecektir. Bunun ardından hile kodunu girin.

: Seçilen NPC'nin dirilmesini sağlar. Kodun çalışabilmesi için ilk olarak konsol menüsündeyken NPC'yi seçmeniz gerekiyor. Böylece referans ID görünecektir. Bunun ardından hile kodunu girin. unlock : Kapının ya da konteynerin kilidinin açılmasını sağlar. Bunun için kodu yazmadan önce kilitli kapıyı veya konteyneri açmayı denemeniz gerekiyor.

: Kapının ya da konteynerin kilidinin açılmasını sağlar. Bunun için kodu yazmadan önce kilitli kapıyı veya konteyneri açmayı denemeniz gerekiyor. showmenu sleepwaitmenu : Bekleme menüsüne hızlıca ulaşarak zamanı kolayca ayarlayabilmenizi sağlar.

: Bekleme menüsüne hızlıca ulaşarak zamanı kolayca ayarlayabilmenizi sağlar. player.removeperk (Perk ID) : Belirtilen becerinin veya özelliğin karakterden kaldırılmasını sağlar.

: Belirtilen becerinin veya özelliğin karakterden kaldırılmasını sağlar. player.addperk (Perk ID) : Belirtilen becerinin ya da dözelliğin karaktere eklenmesini sağlar.

: Belirtilen becerinin ya da dözelliğin karaktere eklenmesini sağlar. player.setav carryweight (Value) : Taşıma kapasitesinin ayarlanabilmesini sağlar.

: Taşıma kapasitesinin ayarlanabilmesini sağlar. saq : Tüm görevlerin başlatılmasını sağlar. Bu kodun oyunun çökmesine neden olabileceğini belirtmek gerekiyor.

: Tüm görevlerin başlatılmasını sağlar. Bu kodun oyunun çökmesine neden olabileceğini belirtmek gerekiyor. caqs : Tüm ana görevlerin tamamlasını sağlar. Bu komut, oyunun çökmesine neden olabilir.

: Tüm ana görevlerin tamamlasını sağlar. Bu komut, oyunun çökmesine neden olabilir. tm : Kullanıcı arayüzü menüsünü açar veya kapatır.

: Kullanıcı arayüzü menüsünü açar veya kapatır. tfc : Serbest kamera modunun etkinleşmesini sağlar.

: Serbest kamera modunun etkinleşmesini sağlar. showlooksmenu player 1: Karakterin görümünü, ismini ve özelliklerini ayarlayabilmenizi sağlayan karakter oluşturma menüsünü açar.

Starfield Silah Kodları

Silah ID Silah Adı Komut Örneği 0026D960 Shotty player.placeatme 0026D960 1 000547A3 Breach player.placeatme 000547A3 1 0026D963 Big Bang player.placeatme 0026D963 1 0002EB45 MagSniper player.placeatme 0002EB45 1 0026D95D Sidestar player.placeatme 0026D95D 1 0026D964 Auto-Rivet player.placeatme 0026D964 1 0026D96D Urban Eagle player.placeatme 0026D96D 1 0002CB5F Regulator player.placeatme 0002CB5F 1 00023606 Magpulse player.placeatme 00023606 1 0002EB42 Magshot player.placeatme 0002EB42 1 0026D96B Coachman player.placeatme 0026D96B 1 0026D96A Bridger player.placeatme 0026D96A 1 00000FD6 Razorback player.placeatme 00000FD6 1

Bu rehberde Starfield hileleri listesi hazırladık. Ayrıca oyunda kullanılabilecek silah kodlarını da sıraladık. Oyun içerisinde konsol menüsü üzerinden kodları aktif hâle getirebilirsiniz.