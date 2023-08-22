Steam Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Valve tarafından sunulan popüler dijital oyun platformunun çalışmaması nedeniyle pek çok oyuncu, Steam açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Steam'in sorunsuz şekilde çalışması için hangi yöntemleri uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde Steam'e giremiyorum, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Dolayısıyla Steam açılmama sorunu ile karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Steam Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

Steam sunucularını kontrol edin.

Steam'i yönetici olarak çalıştırın.

Bilgisayarı kapatıp açın.

Steam'i uyumluluk modunda açın.

VPN'i kapatın.

Virüs taraması yapın.

Güvenlik Duvarı'nı devre dışı bırakın.

Antivirüsü kapatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Windows'u güncelleyin.

Steam'i silip tekrar yükleyin.

Steam hesabıma giremiyorum sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemleriin sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Steam Sunucularını Kontrol Edin

Steam açılmama sorunu ile karşılaştıysanız dijital oyun platformunun sunucularında bir problem meydana gelmiş olabilir. Bu, Steam istemcisinin düzgün çalışmamasına ve hesabınıza girememesine yol açar. Down Detector gibi hizmetler aracılığıyla Steam sunucu durumu sayfasını kontrol edebilirsiniz.

Steam'i Yönetici Olarak Çalıştırın

Sunucularda herhangi bir problem görünmüyorsa Steam'i yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Bunun için Steam istemcisinin simgesine sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Bu yöntem işe yararsa Steam simgesine yeniden sağ tıklayın ve "Özellikler" menüsüne girin.

"Uyumluluk" sekmesini görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Bu programı yönetici olarak çalıştır" seçeneğini etkinleştirin. İşlemi onayladıktan sonra Steam artık her zaman yönetici olarak çalışacaktır.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi çok kolay bir yöntem olsa da bazı problemlerin düzelmesine yardım edebilir. Bu sebepten ötürü bilgisayarı kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemini gerçekleştirdikten sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Steam'i Uyumluluk Modunda Açın

Steam'in simgesine sağ tıklayın.

"Özellikler" menüsünü görüntüleyin.

"Uyumluluk" bölümüne girin.

"Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu" seçeneğini seçin.

Windows sürümlerinden birine tıklayın.

İşlemi onaylayın.

VPN'i Kapatın

Bilgisayarınızda VPN programı yüklüyse geçici süreliğine devre dışı bırakmayı deneyin. Kapatma işlemini gerçekleştirdikten sonra söz konusu problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Virüs Taraması Yapın

Sisteme bulaşan bazı kötü amaçlı yazılımlar, bilgisayarda yüklü olan programların ve oyunların çalışmamasına yol açabilir. Bu sebepten ötürü antivirüs programı ile virüs taraması yapın. Antivirüs programları, sistemi tarar ve tespit ettiği zararlı yazılımları temizler.

Güvenlik Duvarı'nı Devre Dışı Bırakın

Görev çubuğunda bulunan arama kutucuğuna Denetim Masası yazın.

Arama sonuçlarından Denetim Masası'na tıklayın.

"Sistem ve Güvenlik" kategorisini açın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı" bölümünü görüntüleyin.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı etkinleştir veya devre dışı bırak" seçeneğine tıklayın.

"Windows Defender Güvenlik Duvarı'nı kapat" seçeneğini seçin.

Antivirüsü Kapatın

Steam çalışmıyor sorununun nedeni, bilgisayarınızda yüklü olan antivirüs olabilir. Bu sebepten ötürü güvenlik yazılımını geçici olarak devre dışı bırakın ve sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Sürücüleri Güncelleyin

Güncel olmayan sürücüler, Steam çalışmama sorununa yol açıyor olabilir. Güncelleme işlemi için iki farklı yöntem mevcut. İlk yöntemde görev çubuğundaki arama kutucuğuna Aygıt Yöneticisi yazıp arama sonuçlarından söz konusu aracın üzerine tıklayın.

Aygıt Yöneticisi üzerinden güncel olmayan sürücülere sağ tıklayıp "Sürücüyü güncelleştir" seçeneğini seçin. Ekranda yer alan talimatları uygulayarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız driver güncelleme programları kullanabilirsiniz. Bu programlar, sürücüleri kolayca günceller.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisini görüntüleyin.

"Güncelleştirmeleri Denetle" butonuna tıklayın.

Steam'i Silip Tekrar Yükleyin

Rehberde bulunan yöntemleri denediyseniz ve problem devam ediyorsa Steam'i silip yeniden yükleyebilirsiniz. Silme işlemi için Denetim Masası'nı açın ve "Program kaldır" seçeneğini seçin. Listeden Steam'e sağ tıklayıp "Sil" butonuna basın. Silme işleminin ardından Steam'i indirip yükleyin.

Bu rehberde Steam açılmıyor, çözüm yöntemleri neler sorusunu cevapladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.