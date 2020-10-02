Steam Bağlantı Hatası Nasıl Çözülür? İşte 10 Yöntem!

Valve Corporation tarafından geliştirilen Steam, tüm dünyada oldukça popüler olan dijital oyun mağazasıdır. Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan Steam’de bazen bağlantı hatası ile karşılaşabilirsiniz. Steam bağlantı hatası, oyun keyfinizi kaçırabilir. Peki, Steam bağlantı hatası nasıl çözülür? Steam bağlantı hatasını çözmek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Bu yazıda, Steam bağlantı hatasını nasıl çözebileceğinizi öğreneceksiniz. İşte, Steam bağlantı hatasını çözmek için 5 yöntem!

1. Steam’e Yeniden Bağlanın

Steam bağlantı hatası ile karşılaştığınız takdirde “Yeniden Bağlan” ve “Çevrimdışı Modda Başlat” olmak üzere iki seçeneğin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Steam bağlantı hatası ile karşılaştığınızda ilk olarak “Yeniden Bağlan” seçeneğine tıklayarak yeniden bağlanmayı deneyin. “Çevrimdışı Modda Başlat” seçeneğine tıklayarak Steam’i çevrimdışı modda çalıştırabilirsiniz, ancak çevrimdışıyken daha önce güncellediğiniz oyunları oynayabilir ve arkadaşlar, sunucu tarayıcısı gibi birçok özelliği kullanamazsınız.

2. Steam Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Steam, oyuncuların sunucu trafiğini görmesi için kullanışlı bir web sayfasına sahiptir. “https://store.steampowered.com/stats/” üzerinden Steam’in sunucu durumunu kontrol edebilirsiniz ve böylece sorunun sizden mi yoksa Steam sunucusundan mı kaynaklandığını öğrenebilirsiniz.

3. Bilgisayarınızı Yeniden Başlatın

Bilgisayarınızı yeniden başlatarak Steam bağlantı sorununu çözebilirsiniz. Bilgisayarın yeniden başlatılması, sürücü sorunlarını, yazılım çökmelerini ve düzgün çalışmayan uygulamaları çözebilir.

4. Arka Planda Çalışan Uygulamaları Kapatın

Antivirüs, P2P uygulamaları ve hatta VPN gibi bazı uygulamalar Steam bağlantınızı etkileyebilir. Bu ihtimali test etmek için Windows Defender ve diğer güvenlik uygulamalarını geçici olarak devre dışı bırakın ve Steam’e tekrar bağlanmayı deneyin.

5. Steam’i Yönetici Olarak Çalıştırın

Steam’i yönetici olarak çalıştırmak garip bir yöntem gibi gelebilir, ancak çoğu durumda bir uygulamanın düzgün çalışması için işe yarayabilir. Birçok Steam kullanıcısı, bu basit çözümün Steam bağlantı sorununu düzelttiğini belirtti. Bu sebepten dolayı Steam’i yönetici olarak çalıştırmak, Steam bağlantı sorununu çözebilir.

6. Modemi Yeniden Başlatın

Steam bağlantı hatası modemden kaynaklanıyor olabilir. Bu sebepten dolayı modemi yeniden başlatmayı deneyerek Steam bağlantı hatasını çözebilirsiniz.

7. Windows Güvenlik Duvarını Devre Dışı Bırakın

Windows Güvenlik Duvarı, bilgisayarınızı ve internet ağınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve potansiyel bilgisayar korsanlarından korumanın harika bir yolu olsa da Steam bağlantı hatasına neden olabilir. Windows Güvenlik Duvarı’nın amacı herhangi bir tehdidin sisteminize ulaşmasını engellemektir, ancak bazen iyi trafik ile kötü trafiği algılayamaz. Bu sebepten dolayı Windows Güvenlik Duvarı’nı kapattıktan sonra Steam’e bağlanmayı tekrar deneyin.

8. Ethernet Kablonuzu Kontrol Edin

Bazı sebeplerden dolayı modeminize ve bilgisayarınıza takılı olan Ethernet kablosu çıkabilir. Bu durum da Steam bağlantı hatası almanıza neden olur. Bu sebepten dolayı Ethernet kablosunun bilgisayara ve modeme takılı olduğundan emin olun.

9. Ethernet Kartı Sürücüsünü Güncelleyin

Çoğu yazılım için güncellemeler, oldukça önemlidir. Bu durum, Ethernet kartı için de geçerlidir. Steam bağlantı hatası ile karşılaştıysanız, Ethernet kartı sürücüsünü güncellemeniz gerekebilir. Bazı üçüncü taraf uygulamalar ile Ethernet kartı sürücüsünü güncelleyebilirsiniz.

10. Steam İstemcisini Güncelleyin

Steam bağlantı hatasının bir diğer yaygın nedeni ve çözümü, Steam istemcinizi güncellemektir. Steam istemcisini güncelleyerek bu hatayı çözebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için üst kısımda yer alan Steam menüsüne tıklayın ve ardında “Steam İstemcisi Güncellemelerini Denetle” seçeneğine tıklayın.