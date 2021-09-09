DriverPack, Windows PC kullanıcıları için ücretsiz sürücü güncelleme programıdır. Bilgisayarınız için gerekli sürücüleri bulup yükler.

Yiğit Ekim Demir - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DriverPack, Windows bilgisayarınızda eksik sürücüleri daha kolay bulmak, sürücü sorunlarını daha hızlı çözmek için faydalanabileceğiniz ücretsiz sürücü güncelleme programı.

DriverPack Nedir, Ne İşe Yarıyor?

DriverPack, yalnızca birkaç tıklamayla bilgisayarınızın ihtiyaç duyduğu uygun aygıt sürücülerini bulan ve ardından sizin için indirip yükleyen ücretsiz sürücü güncelleme yazılımıdır. DriverPack’in kullanımı çok kolay ve benzer programların aksine karışık değildir.

DriverPack, dünya genelinde en üst düzey yüksek hızda sunucularda bulunan dünyadaki en büyük benzersiz sürücü veritabanına sahiptir. Sürücü kurulumu işlemini hızlıca ve mümkün olan en yüksek kaliteyle yapmak için seçim algoritmasını daha iyi ve daha doğru yapan makine öğrenme teknolojilerini kullanır. Windows PC’de aygıt sürücülerini yüklemek ve güncellemek için harcadığınız zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bilgisayarı kendi başına tarar, tam olarak hangi sürücülerin gerekli olduğunu algılar ve yükler. Üreticilerin resmi sürücülerini yükler.

DriverPack, kurulum gerektirmez; indirip doğrudan çalıştırabilirsiniz. DriverPack’in veritabanında çeşitli aygıtlar için 10 milyondan fazla sürücü mevcuttur. Uzun zamandır güncellenmeyen çok eski bir aygıtınız için bile sürücü bulabilirsiniz. Sürücüler, üreticilerin resmi web siteleri, teknik destek sunucuları, özel ftp sunucuları ve haber bültenleri günlük olarak taranarak bulunur ve sürücü geliştiricilerle doğrudan iletişime geçilir.

Programı çalıştırmanın iki yolu vardır: Regular Mode ve Expert Mode.

Regular Mode - Kurulum dosyasını açtıktan sonra DriverPack varsayılan olarak normal modda çalışır. Bilgisayarınız hazırlanır ve ihtiyacınız olan sürücüler sizin için indirilir ve kurulur. Uzman moddan farklıdır; sürücülerin yüklenmesi çok pratiktir. Sürücü güncelleme konusunda yeniyseniz, hangilerinin yükleneceğini seçmek zor geliyorsa bu modu tercih edin. Expert Mode - Sürücüleri indirmenin diğer yolu uzman modudur. Programı açtıktan sonra Uzman Modunda Çalıştır (Run in the Expert Mode) seçeneğini seçmeniz gerekir. Uzman mod, yüklenen sürücüler üzerinde tam kontrol verir. Yüklemek istediğiniz her sürücü güncellemesinin veya sürücü araç takımının yanındaki kutucuğu işaretleyin. Bu modda ayrıca yazılım sekmesinde önerilen programların bir listesi bulunur, isterseniz seçerek yükleyebilirsiniz. Bu mod ayrıca kurtulmak isteyebileceğiniz programları algılayan Koruma ve Temizleme sunar. Örneğin; bazı güvenlik programlarının içerdiği istenmeyen programlardan kurtulmanızı sağlar. Diagnostics, sürücülerle ilgili değildir ancak bilgisayar üreticinizin ve modelinin ne olduğunu merak ediyorsanız kullanışlıdır. Ayrıca Google Chrome sürüm numarası, kullanıcı adınız, bilgisayar adı, anakart detayları ve normalde sadece sistem bilgi aracında bulacağınız başka şeyleri gösterir.

DriverPack Güvenilir Mi?

Antivirüs programınız DriverPack’te virüs algılayabilir. DriverPack’i resmi site bağlantısı üzerinden indirdiyseniz kesinlikle virüs içermez. Büyük olasılıkla yanlış uyarı. Peki, bu sorun neden oluşur? DriverPack, sürücülerle ilgilenir, bu da sistemdeki en önemli düşük seviye işlemleri etkilediği anlamına gelir, bu tür davranışlar genellikle antivirüsü alarma geçirir. Bu durumda antivirüs programınızın teknik desteğine bildirmeli ve yüklemeye devam etmelisiniz.

DriverPack Offline Full Nedir?

DriverPack offline full (tam) sürüm, internet erişimi olmadan sürücü kurulumu için 25GB boyutunda büyük boyutlu bir pakettir. DriverPack offline sürümü indirin, istediğiniz aygıtta eksik/güncel olmayan sürücüleri bulmak için güncel sürücülerden oluşan muazzam kütüphaneyi kullanın. Sistem yöneticileri için mükemmel bir çözümdür. Tüm sürücüleri içeren, internet bağlantısı olmadan çalışan DriverPack Offline Full paket dışında DriverPack Online sürüm mevcuttur. DriverPack Online, kendi kendine eski sürücüleri algılar, resmi yeni sürümlerini veritabanından indirir ve cihazınıza yükler. DriverPack Network, DriverPack offline’ın yalnızca ağ donanımı sürücülerini içeren sürümüdür. Büyük boyutlu DriverPack tam sürümü indirmek istemiyorsanız, internet sorununu çözmek için DriverPack Network versiyonunu kullanabilirsiniz.

DriverPack Ücretsiz Mi?

DriverPack Solution, ücretsiz sürücü güncelleme aracıdır. Bilgisayarınız için gerekli sürücüleri bulup sizin için indirip yükleyen ücretsiz bir sürücü güncelleme programıdır. Herhangi bir sihirbaz veya kurulum yönlendirmelerini tıklamanıza gerek yoktur.

DriverPack, sürücü güncelleme aracından beklediğiniz tüm özelliklere sahiptir: