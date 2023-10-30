Dijital oyun dağıtım yayın platformu olarak bilinen Steam’de kullanıcılar bazen e-posta doğrulama sorunuyla karşılaşabiliyor. Yeni hesap oluşturma ya da kullanıcı adı ve şifre unutulduğunda mutlaka Steam e-posta doğrulama işleminin yapılması gerekiyor.

E-posta doğrulamasıyla hem yeni hesap oluşturulabilir hem de unutulan şifre ve kullanıcı adına ulaşılır. Biz de bu yazımızda Steam e-posta doğrulama hatası ve çözümü hakkında bir rehber hazırladık.

Steam E-Posta Doğrulama Nasıl Yapılır?

Steam hesabında doğrulama kodu e-posta adresine ulaşmadığında mutlaka e-postanın kontrol edilmesi gerekiyor. Daha sonra da Steam e-posta doğrulaması için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak uygulamanın sol üst tarafında konumlanan Steam yazısına tıklanır.

“Ayarlar” alanına girilerek “Hesap” seçilir.

Ekranın sağında konumlanan “E-Posta Adresini Doğrula” seçeneğine tıklanarak diğer adıma geçilir.

E-posta adresi girilip ekrana yansıyan adımlar yerine getirilir.

Steam Destek bir e-posta mesajı gönderecek.

E-posta açılarak gelen bağlantıya tıklanır.

Steam E-Posta Doğrulama Hatası Nasıl Çözülür?

Steam e-posta doğrulama hatası şu yöntemlerle çözülür:

1. E-Posta Adresi Doğruluğu

Steam’e e-posta adresi ve telefonun doğru girilmesi çok önemlidir. Tek harfin yanlış girilmesi dahi Steam e-posta doğrulama linkinin alınmasını engellemektedir.

Bundan dolayı kullanıcılar mutlaka yukarıda belirtilen Steam e-posta doğrulama işlemlerini doğru şekilde yapmalıdır. Ayrıca e-posta adresinin doğru olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

2. Spam Klasörü Kontrol Edilmeli

Steam e-posta doğrulama kodu, spam klasöre de düşebilir. Bu sebeple spam klasörde kontrol edilmelidir. Örneğin, Gmail Steam’in gönderdiği e-postaları bazen spam şeklinde algılıyor. Böyle bir duruma karşı spam klasörünü kontrol etmekte fayda vardır.

3. Steam Güvenilir Listeye Eklenmeli

Steam’dan gelen e-postalar için filtre sistemi kullanılabilir. Güvenilir gönderenler listesi ya da e-posta istemcisi üzerinden rehbere [email protected] ve [email protected] adresleri eklenebilir. Ekleme işleminin ardından e-posta adresi yeniden doğrulanmalıdır.

4. Steam Sunucularının Kontrolü

Steam e-posta doğrulama hatası, Steam’deki sunucuların kapalı olmasından da kaynaklanabilir. E-posta ne kadar çok doğrulansa da yine hata verir. Steam kullanıcıları, mutlaka sunucuların çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

5. Steam Destek’ten Yardım Alınmalı

Steam Destek üzerinden e-posta doğrulama hatasına kısa sürede çözüm bulunulabilir. Steam Topluluğu aracılığıyla da e-posta doğrulama problemi yaşayanlarla bağlantı kurularak çözüme ulaşılmaya çalışılabilir.

6. Farklı Tarayıcı Kullanma

Steam e-posta doğrulama hatası çözümü için farklı bir tarayıcıdan yararlanabilir. Farklı Firefox, Opera, Microsoft Edge gibi tarayıcılarla Steam’da e-posta doğrulama yapılabilir.

7. Steam Programının Yönetici Olarak Çalıştırılması

İlk olarak Steam programıyla giriş, kayıt gibi işlemler yapılıyorsa Steam’in görev yöneticisi üzerinden tümden kapatılması gerekiyor. Akabinde yönetici olarak açılıp problem kontrol edilmelidir.

8. Steam Tarayıcı Önbellek Temizliği

Steam’in geçici önbellek tarafındaki dosyalarda hata olabilir. Bu da Steam e-posta doğrulama hatasına sebep olur. Böyle durumlarda önbelleğin tamamen silinmesi gerekiyor. Önbellek silme işlemleri şöyle gerçekleştirilir;

Steam sayfası açılıp sağ tıklanarak “İncele” sekmesine tıklanmalıdır.

Gelen panel üzerinden önce “Uygulama” sonra da sol kısımdaki “Depolama” seçilmelidir.

Ekranın sağındaki panel aşağıya kaydırılarak “Site Verileri Temizle” seçeneğine tıklanmalıdır.

9. Steam Önbelleğini Temizleme

Steam önbelleğinin dolması da e-posta doğrulama hatasına neden olur. Bu tarz bir durumda arka planda yer alan Steam programı, görev yöneticisi tarafından tamamen kapatılmalıdır.

Başlat ekranı üzerine “%localappdata%” yazılıp ekrana gelen Steam klasörü silinmelidir. Daha sonra Steam yönetici olarak çalıştırılarak problemin sona erip ermediği izlenmelidir.