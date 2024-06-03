Bilgisayarda oyun oynamak isteyenlerin ilk durağı olan Steam’de göz alıcı ve dikkat çekici bir avatara sahip olmayı herkes ister öyle değil mi? Eğer Steam profil resmi nasıl değiştirilir bilmiyorsanız hiç sorun değil. Aşağıda sizler için detaylı bir şekilde izah ettik.

Steam avatar değiştirme işlemi son derece basittir. Birkaç dakikanızı ayırarak bu işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak siz de benzersiz bir avatara sahip olabilirsiniz.

Steam Avatar Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle Steam’i açın.

Ardından sağ üst tarafta adınızın olduğu yere tıklayın.

Açılan küçük pencerede “Profilimi görüntüle” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza profiliniz çıkacak ve sağ üst taraftaki “Profilimi Düzenle” yazısına tıklayın.

Sol taraftaki “Avatar” sekmesine girin.

Daha sonra sağ taraftaki “Avatarınızı yükleyin” seçeneğine tıklayın. Bu noktada halihazırda satın aldığınız oyunlardan gelen hazır avatarlardan birini de kullanmak isteyebilirsiniz. Kullanmak istediğiniz avatara tıklayın ya da bir sonraki işleme geçin.

Bilgisayarınızdaki dilediğiniz kare formattaki, minimum 184x184 boyutlarındaki bir görseli yükleyin.

İşlem bittikten sonra en aşağı sağ taraftaki “Kaydet” yazısına tıklayın.

İşlem tamam. Steam avatar değiştirme işlemi işte bu kadar kolay. Steam profil resminizi değiştirdikten sonra artık profiliniz benzersiz bir hal alacak ve arkadaşlarınız sizi çok rahat bir biçimde tanıyabilecek.

Eğer profilinizi çok daha özelleştirmek ve farklı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız Steam Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır? adlı yazımıza da göz atabilirsiniz. Steam profilinizi pek çok açıdan özelleştirebileceğinizi unutmayın.

Steam profil resmi nasıl değiştirilir ya da bir diğer değişle Steam avatar nasıl değiştirilir sorularına cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Steam profil resminizi ne yaptınız? Steam avatarını sık sık değiştirenlerden misiniz yoksa ilk koyduğu fotoğraf ile ömür geçirenlerden misini? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.