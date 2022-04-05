90 lı yılların efsanevi, atari salonlarının vazgeçilmez oyunu Street Fighter'ı bilgisayarınızda mutlaka oynayın.

Tamindir - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

90'lı yılların efsanevi, atari salonlarının vazgeçilmez oyunu Street Fighter'ı bilgisayarınızda mutlaka oynayın. Bir zamanlar sırf bu oyun için okuldan kaçanlar, atari salonlarında kaç tane jeton harcadıgının hesabını bile yapamayanlar vardı. Yılların eskitemediği oyun olarak karşımıza çıkan ve bir döneme damga vuran Street Fighter oyunu bilgisayar platformunda oynanmaya devam ediliyor. Yıllar sonra Windows platformunda yeniden karşımıza çıkan başarılı oyun, 90'lı yılların grafiklerini en iyi şekilde oyuncularına hissettiriyor. Oldukça sürükleyici bir oynanışa sahip olan başarılı oyun, kaliteli dövüş animasyonlarına da ev sahipliği yapıyor.

Street Fighter Özellikleri

Tempolu bir oynanış,

Efsanevi içerikler,

Birbirinden farklı karakterler,

Heyecanlı anlar,

Yoğun görsel efektler,

Başarılı ses efektleri

Atari oyuncularının yakından tanıdığı Street Fighter adeta küllerinden doğarak karşımıza çıkıyor. Yıllarca atarilerde oynanan ve günümüzde de bilgiasyar platformunda oynanmaya devam edilen başarılı oyun, sürükleyici atmosferi ile beğenileri toplamaya devam ediyor. İngilizce dil seçeneğine sahip olan oyun, vazgeçilmez içerikleri ile oyuncularının yüzünü güldürmeyi başardı. Yıllar sonra Windows platformuan gelen başarılı oyun, ses efektleri ile dövüşleri daha fantastik bir hale getiriyor. Oyuncular fantastik dünyada birbirinden farklı karakterlerler ile mücadele edecek, ayakta kalan dövüşçü olmaya çalışacaklar.

Street Fighter İndir

Düşük dosya yapısı ile Windows oyuncularının karşısına çıkan başarılı oyun, efsanevi dövüş oyunu olarak karşımıza çıktı. Street Fighter serisinin ilk oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım, günümüze kadar milyonlarca adet satarak karşımıza çıktı. Ülkemizde ve dünya da epey beğenilen başarılı oyun, sürükleyici atmosferi ile ilgi odağı haline geldi. Atari dünyasında epey popüler bir noktada yer alan başarılı oyun, 90'lı yıllarda adından epey söz ettirdi. Dileyen Windows kullanıcıları oyunu hemen indirip tadını çıkarmaya başlayabilirler. Ryu, Ken ve diğerleriyle bu oyunun tadına varın. İyi oyunlar dileriz.

Vuruşlar: Z, X, C, SOL CTRL, SOL SFT, SPACE TUŞLARI Jeton: 5 tuşu 1-player: 1 tuşu Çıkış: Esc