Street Fighter 6
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 60000.00 MB
- Üretici CAPCOM
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Bir dövüş oyunu efsanesi olan Street Fighter 6’yı hemen indirin ve ikonik karakterler ile açık dünyayı keşfe dalın.
Street Fighter serisi 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda. Street Fighter 6 ile birlikte artık bu seri bambaşka bir boyuta geçiyor. Görsel tarz olarak bambaşka bir oyun olan Street Fighter 6 grafikleri ile adeta ağzımızı açık bıraktı.
Street Fighter 6 daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor. Dünya Turu, Dövüş Alanı ve Savaş Merkezi gibi 3 farklı modu bulunan Street Fighter 6’da bizleri bambaşka bir dövüş oyunu deneyimi bekliyor.
Street Fighter 6 İndir
Hemen Street Fighter 6 indirin ve bu benzersiz dövüş oyununu deneyimlemeye başlayın. 18 dövüşçüden oluşan muhteşem bir kadroya sahip olan Street Fighter 6’da ikonik pek çok karakter yeni tarzıyla yerini almış.
Dilerseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla arzu ederseniz de çevrimiçi PvP olarak Street Fighter 6’yı oynayabilirsiniz. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunda aksiyon dolu keyifli saatler geçireceksini.
Street Fighter 6 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
İnanılmaz grafikler
Farklı oyun modları
Açık dünya
Tek kişilik hikaye modu
Uzun süreli oynanış
Pahalı
Türkçe dil desteği yok
Daha fazla karakter olabilirdi