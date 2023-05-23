Bir dövüş oyunu efsanesi olan Street Fighter 6’yı hemen indirin ve ikonik karakterler ile açık dünyayı keşfe dalın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Street Fighter serisi 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda. Street Fighter 6 ile birlikte artık bu seri bambaşka bir boyuta geçiyor. Görsel tarz olarak bambaşka bir oyun olan Street Fighter 6 grafikleri ile adeta ağzımızı açık bıraktı.

Street Fighter 6 daha şimdiden gelmiş geçmiş en iyi dövüş oyunlarından biri olacak gibi gözüküyor. Dünya Turu, Dövüş Alanı ve Savaş Merkezi gibi 3 farklı modu bulunan Street Fighter 6’da bizleri bambaşka bir dövüş oyunu deneyimi bekliyor.

Street Fighter 6 İndir

Hemen Street Fighter 6 indirin ve bu benzersiz dövüş oyununu deneyimlemeye başlayın. 18 dövüşçüden oluşan muhteşem bir kadroya sahip olan Street Fighter 6’da ikonik pek çok karakter yeni tarzıyla yerini almış.

Dilerseniz tek başınıza, isterseniz arkadaşlarınızla arzu ederseniz de çevrimiçi PvP olarak Street Fighter 6’yı oynayabilirsiniz. Tekrar oynanabilirliği çok yüksek olan bu oyunda aksiyon dolu keyifli saatler geçireceksini.

Street Fighter 6 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 (64 bit)

: Windows 10 (64 bit) İşlemci : Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB)

: GTX1060 (VRAM 6GB) / Radeon RX 580 (VRAM 4GB) DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan